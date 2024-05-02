Mustafa Topaloğlu'nun Oğlu Kızıl Goncalar'ın Levent'i Özcan Deniz'i Hedef Alıp Yerden Yere Vurdu
Mustafa Topaloğlu'nun Oğlu Kızıl Goncalar'ın Levent'i Özcan Deniz'i Hedef Alıp Yerden Yere Vurdu
Uzaylı lakabıyla tanınan türkücü Mustafa Topaloğlu'nun oğlu Çağlayan Topaloğlu, Kızıl Goncalar dizisiyle ekranlara gelen şarkıcı Özcan Deniz'i hedef aldı. Sert ifadeler kullanan Topaloğlu'nun sözleri yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek gibi görünüyor.
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Şarkıcılık, oyunculuk, senaristlik ve yönetmenlik kariyeriyle yaptığı her işte başarılı olan Özcan Deniz, 90'lı yılların başından beridir gözde isimlerden bir tanesi.
Modacı Pınar Kerimoğlu'nun programına katılan Çağlayan Topaloğlu, programda Özcan Deniz'den bahsettiği anlarla gündeme geldi.
Çağlayan Topaloğlu, 90'lı yıllarda Türk müziğine damgasını vuran Prestij Müzik tarafından yükseliş yaşayan tüm ünlülerle iletişiminin devam ettiğini söyledi.
Özcan Deniz'in kendisinin telefonlarını bile açmadığını ifade etti.
Hatırdan bahseden Çağlayan Topaloğlu, "yediğin kaba pislemeyeceksin" dedi.
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Özcan Deniz'in kendisini düğüne çağırıp çağırmadığı sorulunca ise "Telefonlarımızı açmayan adam bizi düğününe neden çağırsın?" diyor.
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