Mustafa Topaloğlu'nun Oğlu Kızıl Goncalar'ın Levent'i Özcan Deniz'i Hedef Alıp Yerden Yere Vurdu

'Düğün zaten yok, hiç oraları sorma bile. Telefonlarımızı açmayan adam bizi düğününe neden çağırsın? Hayat bir an o da bu an, yarının garantisi yok. Her tarafa güzellikler bırakmak lazım. Benim hayata bakış açım çok farklı, onun hangi kafada olduğunu bilemiyorum.'