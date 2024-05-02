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Mustafa Topaloğlu'nun Oğlu Kızıl Goncalar'ın Levent'i Özcan Deniz'i Hedef Alıp Yerden Yere Vurdu

Mustafa Topaloğlu'nun Oğlu Kızıl Goncalar'ın Levent'i Özcan Deniz'i Hedef Alıp Yerden Yere Vurdu

Özcan Deniz Kızıl Goncalar
GNS
GNS - Onedio Editörü
02.05.2024 - 12:26

Uzaylı lakabıyla tanınan türkücü Mustafa Topaloğlu'nun oğlu Çağlayan Topaloğlu, Kızıl Goncalar dizisiyle ekranlara gelen şarkıcı Özcan Deniz'i hedef aldı. Sert ifadeler kullanan Topaloğlu'nun sözleri yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek gibi görünüyor.

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Şarkıcılık, oyunculuk, senaristlik ve yönetmenlik kariyeriyle yaptığı her işte başarılı olan Özcan Deniz, 90'lı yılların başından beridir gözde isimlerden bir tanesi.

Şarkıcılık, oyunculuk, senaristlik ve yönetmenlik kariyeriyle yaptığı her işte başarılı olan Özcan Deniz, 90'lı yılların başından beridir gözde isimlerden bir tanesi.

Aydın'da düzenlenen ses festivalinde birinci olmasının ardından İstanbul'a giden, daha sonrasında Almanya'ya giden Özcan Deniz; Münih'te keşfedilmişti.

Modacı Pınar Kerimoğlu'nun programına katılan Çağlayan Topaloğlu, programda Özcan Deniz'den bahsettiği anlarla gündeme geldi.

Modacı Pınar Kerimoğlu'nun programına katılan Çağlayan Topaloğlu, programda Özcan Deniz'den bahsettiği anlarla gündeme geldi.

Uzaylı lakabıyla tanınan Mustafa Topaloğlu'nun oğlu şarkıcı Çağlayan Topaloğlu yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. 2003 yılında hayatını kaybeden ünlü yapımcı amcası Hilmi Topaloğlu'nun ünlü ettiğini söylediği Özcan Deniz'i sözleriyle yerden yere vurdu.

Çağlayan Topaloğlu, 90'lı yıllarda Türk müziğine damgasını vuran Prestij Müzik tarafından yükseliş yaşayan tüm ünlülerle iletişiminin devam ettiğini söyledi.

Çağlayan Topaloğlu, 90'lı yıllarda Türk müziğine damgasını vuran Prestij Müzik tarafından yükseliş yaşayan tüm ünlülerle iletişiminin devam ettiğini söyledi.

Meslektaşı Özcan Deniz'e bu konuda son derece kırgın olduğunu dile getirirken seçtiği kelimelerle epey sert bir duruş gösterdi.

Özcan Deniz'in kendisinin telefonlarını bile açmadığını ifade etti.

Özcan Deniz'in kendisinin telefonlarını bile açmadığını ifade etti.

'Bir tek Özcan Deniz'le görüşmüyorum. Kendisini geçtiğimiz günlerde aradım. Bir şarkısını okumak isteyecektim, telefonlarımı dahi açmadı. Özcan Deniz olduysa eğer bu amcam Hilmi Topaloğlu ve babam Mustafa Topaloğlu sayesinde.'

Hatırdan bahseden Çağlayan Topaloğlu, "yediğin kaba pislemeyeceksin" dedi.

Hatırdan bahseden Çağlayan Topaloğlu, "yediğin kaba pislemeyeceksin" dedi.

'Eşeğin hatırı yoksa sahibinin hatırı vardır, ekmek yediğin kaba pislemeyeceksin, tükürmeyeceksin.'

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Özcan Deniz'in kendisini düğüne çağırıp çağırmadığı sorulunca ise "Telefonlarımızı açmayan adam bizi düğününe neden çağırsın?" diyor.

Özcan Deniz'in kendisini düğüne çağırıp çağırmadığı sorulunca ise "Telefonlarımızı açmayan adam bizi düğününe neden çağırsın?" diyor.

'Düğün zaten yok, hiç oraları sorma bile. Telefonlarımızı açmayan adam bizi düğününe neden çağırsın? Hayat bir an o da bu an, yarının garantisi yok. Her tarafa güzellikler bırakmak lazım. Benim hayata bakış açım çok farklı, onun hangi kafada olduğunu bilemiyorum.'

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