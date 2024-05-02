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Lüks Hayatıyla Harcamalarına Yetişemediğimiz Rachel Araz'ın Valeye Verdiği Ücret Soğuk Su İçirdi

Lüks Hayatıyla Harcamalarına Yetişemediğimiz Rachel Araz'ın Valeye Verdiği Ücret Soğuk Su İçirdi

GNS
GNS - Onedio Editörü
02.05.2024 - 11:37

Sosyal medyanın en bilinen yüzlerinden Rachel Araz, lüks yaşantısıyla dikkat çeken isimlerden biri. Evinden tutun giyimine pahalı yaşantısıyla görenlere iç çektiren fenomen isim, valeye verdiği ücreti görünce bir bardak soğuk su içirdi!

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Instagram'da büyük bir takipçi kitlesine sahip olan ve neredeyse herkesin tanıdığı isimlerden biri Rachel Araz.

Instagram'da büyük bir takipçi kitlesine sahip olan ve neredeyse herkesin tanıdığı isimlerden biri Rachel Araz.

1 milyon takipçisi olan Rachel Araz lüks yaşantısı, kıyafetlerinin pahalılığı ve dillere destan ucu bucağı gelmeyen malikanesiyle çok konuşuluyor.

Giyim konusunda oldukça spesifik bir zevke sahip olan Rachel Araz, bulduğu her fırsatta enteresan kıyafet kombinleriyle sosyal medyayı sallıyor.

Giyim konusunda oldukça spesifik bir zevke sahip olan Rachel Araz, bulduğu her fırsatta enteresan kıyafet kombinleriyle sosyal medyayı sallıyor.

Cadılar Bayramı döneminden doğum günlerine, yılbaşı yemeklerinden yüzü olduğu markaların etkinliklerine kendine has tarzıyla ön plana çıkıyor. Haliyle çok konuşulan isimlerden biri oluyor.

Kendisi hatırlarımızda genel olarak hamile olduğu dönemler ile kalıyor.

Kendisi hatırlarımızda genel olarak hamile olduğu dönemler ile kalıyor.

Geçtiğimiz aylarda üçüncü çocuğunu kucağına alan Rachel Araz, doğuma kadar cinsiyeti açıklamamıştı. Ardından kızı Isabel'le kavuştuklarını duyurmuştu. Hamileliğini de renkli ve neşeli bir şekilde geçirdiğini söylememize gerek yok.

Üç çocuklu kocaman bir aile haline gelen Araz, mutlu pozlarını da paylaşmayı ihmal etmiyor.

Üç çocuklu kocaman bir aile haline gelen Araz, mutlu pozlarını da paylaşmayı ihmal etmiyor.

Yorumlarda tüm takipçilerinin 'biz de böyle bir aile istiyoruz' dediğini görüyoruz.

Evinin demek az kalır şatosunun bahçesinde paylaştığı fotoğraflar bile lüks kokan Rachel Araz, yine bir harcamasıyla gündeme geldi.

Evinin demek az kalır şatosunun bahçesinde paylaştığı fotoğraflar bile lüks kokan Rachel Araz, yine bir harcamasıyla gündeme geldi.
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Valeye verdiği 950 TL'nin fişini paylaşan Araz, "Hayatımın en pahalı valesini ödedim" dedi.

Valeye verdiği 950 TL'nin fişini paylaşan Araz, "Hayatımın en pahalı valesini ödedim" dedi.

Bunu görünce bizim bile gözlerimiz yuvalarından fırladı.

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