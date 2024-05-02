Lüks Hayatıyla Harcamalarına Yetişemediğimiz Rachel Araz'ın Valeye Verdiği Ücret Soğuk Su İçirdi
Lüks Hayatıyla Harcamalarına Yetişemediğimiz Rachel Araz'ın Valeye Verdiği Ücret Soğuk Su İçirdi
Sosyal medyanın en bilinen yüzlerinden Rachel Araz, lüks yaşantısıyla dikkat çeken isimlerden biri. Evinden tutun giyimine pahalı yaşantısıyla görenlere iç çektiren fenomen isim, valeye verdiği ücreti görünce bir bardak soğuk su içirdi!
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Instagram'da büyük bir takipçi kitlesine sahip olan ve neredeyse herkesin tanıdığı isimlerden biri Rachel Araz.
Giyim konusunda oldukça spesifik bir zevke sahip olan Rachel Araz, bulduğu her fırsatta enteresan kıyafet kombinleriyle sosyal medyayı sallıyor.
Kendisi hatırlarımızda genel olarak hamile olduğu dönemler ile kalıyor.
Üç çocuklu kocaman bir aile haline gelen Araz, mutlu pozlarını da paylaşmayı ihmal etmiyor.
Evinin demek az kalır şatosunun bahçesinde paylaştığı fotoğraflar bile lüks kokan Rachel Araz, yine bir harcamasıyla gündeme geldi.
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Valeye verdiği 950 TL'nin fişini paylaşan Araz, "Hayatımın en pahalı valesini ödedim" dedi.
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