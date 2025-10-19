Mussolini: Son of the Century (Yüzyılın Oğlu) Dizisi İzleyenleri Hayran Bıraktı!

Joe Wright imzalı 8 bölümlük dizi etkileyici bir gazeteciden Avrupa’yı ateşe atan bir diktatöre dönüşen Benito Mussolini’nin hikâyesini ele alıyor. Kara Gömlekliler adlı milis grubuyla başlayıp tüm Avrupa’yı ateşe verecek otoriter bir rejim inşa etmesine uzanan dizide dönemin toplumsal çalkantılarını, İtalya’nın savaş sonrası kırılganlığını ve halkın umut arayışı da ele alınıyor.

Dizinin başrolünde Luca Marinelli rol alıyor. Ona Lorenzo Zurzolo, Francesco Russo, Barbara Chichiarelli, Benedetta Cimatti, Federico Majorana ve Federico Mainardi eşlik ediyor.