Mussolini: Son of the Century (Yüzyılın Oğlu) Dizisi İzleyenleri Hayran Bıraktı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.10.2025 - 14:14

Mussolini: Yüzyılın Oğlu dizisi kısa sürede büyük bir beğeni toplamayı başardı. Mussolini'nin siyasetteki ilk dönemlerini ve siyaset basamaklarını nasıl hızlıca tırmandığını anlatan tarihi drama dizisi, izleyenlerden tam not aldı. 

'Mussolini: Yüzyılın Oğlu konusu nedir, oyuncuları kimler?' ve Mussolini: Yüzyılın Oğlu dizisine gelen yorumlar neler birlikte bakalım...

Mussolini: Yüzyılın Oğlu (Son of the Century) dizisi Joe Wrigt tarafından yazıp yönetildi.

İzleyiciler tarafından beğeni toplayan dizinin konusu ve oyuncuları merak edilmeye başlandı. Diziye sosyal medyada pek çok yorum yapıldı.

Mussolini: Yüzyılın Oğlu (Son of the Century) Dizisi Konusu ve Oyuncuları

Joe Wright imzalı 8 bölümlük dizi etkileyici bir gazeteciden Avrupa’yı ateşe atan bir diktatöre dönüşen Benito Mussolini’nin hikâyesini ele alıyor. Kara Gömlekliler adlı milis grubuyla başlayıp tüm Avrupa’yı ateşe verecek otoriter bir rejim inşa etmesine uzanan dizide dönemin toplumsal çalkantılarını, İtalya’nın savaş sonrası kırılganlığını ve halkın umut arayışı da ele alınıyor.

Dizinin başrolünde Luca Marinelli rol alıyor. Ona Lorenzo Zurzolo, Francesco Russo, Barbara Chichiarelli, Benedetta Cimatti, Federico Majorana ve Federico Mainardi eşlik ediyor.

Dizi, izleyicilerden tam not aldı.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
