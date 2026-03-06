Mor Bir İsyanın Gölgesinde: Kadınları Kim Koruyacak?
Her yıl 8 Mart'ta, Dünya Kadınlar Günü'nde, sokaklar mor renklerle dolar, sloganlar yükselir: 'Kadınlar özgürdür, eşitlik gelecek!' Ama ya gerçekler? Türkiye'de, bu kutlamaların arkasında yatan karanlık bir gerçek var – bir gerçek ki, her gün bir kadının daha hayatı çalınıyor. 2026'ya girdiğimiz şu günlerde, geriye dönüp baktığımızda, 2025 yılı bize ne anlatıyor? En az 391 kadının erkekler tarafından öldürüldüğü bir yıl... Evet, 391. Bu rakamlar soğuk istatistikler değil; her biri bir anne, bir kız kardeş, bir sevgili... Her biri, hayalleri yarım kalmış bir hayat. Şüpheli ölümlerle birlikte bu sayı 928'e ulaşıyor – intihar mı, kaza mı, yoksa örtbas edilmiş bir cinayet mi? Kim bilebilir? Kadınlar, en güvende olmaları gereken yerlerde, evlerinde katlediliyor; %64.7'si kendi yuvalarında, ateşli silahların namlusu altında can veriyor.
Peki, neden? Neden bu ülke kadınlarını koruyamıyor?
Peki, bu karanlık gelecek mi?
