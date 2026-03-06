Mor Bir İsyanın Gölgesinde: Kadınları Kim Koruyacak?

Neden sahip çıkamıyor? Neden katillere ve saldırganlara hak ettikleri cezalar verilmiyor? Bu sorular, her kadın cinayeti haberinde yüreğimizi dağlıyor. Hatırlayın, Ayşe Tokyaz'ı... Polisin kapısından çevrilip, aynı gün öldürülen o kadınları... Ya da yıllarca şikayette bulunan, ama uzaklaştırma kararları kağıt üzerinde kalan mağdurları. 'Kadının beyanı esastır' demek, onu dinlemek, soruşturmak, korumak demek. Ama bu ülkede, bu ilke bile ihmal ediliyor. 6284 sayılı kanun var, evet – şiddete maruz kalanları koruması gereken bir kalkan. Ama etkin uygulanmıyor; uzaklaştırma kararları ihlal ediliyor, failler serbest bırakılıyor.

Sonuç? Daha fazla ölüm, daha fazla gözyaşı.

Düşünün bir an: Bir kadın, boşanmak istiyor. Yeni bir hayat kurmak, özgür olmak... Ama erkeklik, bunu kabul etmiyor. 'Aile yılı' diyorlar, ama 370 kadın katlediliyor o yılda. Tehditler, baskılar, şiddet... Ve yargı? Güven vermiyor. Kadınlar, 'Ne olacak ki?' diyor avukatlara. Çünkü defalarca yaşadılar: Şikayet et, ama değişen bir şey yok. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmenin bedeli bu – 2021'den beri kadın cinayetleri artıyor. 2021 ilk 6 ay: 131 ölüm. 2025 ilk 6 ay: 136. Artış mı, yoksa örtbas mı? Şüpheli ölümler, cinayetleri bile geçmiş: 2025'te 247 şüpheli ölüm karşısında 237 cinayet.

Bu karamsar tablo, sadece rakamlardan ibaret değil. Her cinayet, bir ailenin parçalanışı. Bir çocuğun annesiz kalışı. Zeytinburnu sahilinde bulunan anne ve kızın cansız bedenleri gibi... Yıllarca tecavüze uğramış, şiddete maruz kalmış bir kadın ve çocuğu, devlet kurumlarının kayıtsızlığıyla ölüme terk ediliyor. Fail? Erkeklik kültürü, cezasızlık ve bir sistem ki, kadınları ikinci sınıf görüyor. Erkekler, cinnet geçiriyor diye affediliyor; ama bir kadın, ayrılmak istediği için öldürülüyor. 'Siz hiçbir kadının cinnet geçirip iki erkeği art arda öldürdüğünü gördünüz mü?' diye soruyor haberler. Hayır, görmedik. Çünkü şiddet, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir ürünü. Kadınlar susuyordu eskiden; şimdi cüret ediyorlar ayrılmaya, ama hala korumasızlar.