Modern İnsanın Kopuşu
Bir an dur ve şunu düşün: Günlük hayatının, teknolojiyle çevrili tempolu dünyanda, seni hayatta anlamlı kılan şey ne? Takvim uygulamaları, mail kutun, aylık hedeflerin... Ama ya bunlar sadece bir ‘görüntü’yse? Ya asıl mesele, hayatın anlamını yitirmesiyle ilgiliyse?
Bugün modern insan, sıklıkla bir 'boşluk hissi' ile yaşıyor. Bu, sadece bireysel değil; toplumsal. Şehirler büyürken, zihinler daralıyor. Peki neden? Belki de insan, onu kendisine bağlayan ‘bir şeyi’ kaybetti. Adını ister ‘vahiy’ koy, ister ‘hakikat deneyimi’... Esas mesele şu: Medeniyetin ruhunu oluşturan o derin bağ, koptu.
Vahyin Medeniyetle Ne Alakası Var?
Medeniyetin DNA'sı: Kur'an Bir Anlam Mimarı mı?
Yeni Bir Medeniyet Mümkün mü?
