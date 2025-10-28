Mistik Katılım: Öznenin Nesneyle Dansı

Ön mantıksal derken “mantıksız”ı kastetmedi. Başka bir düzenleme ilkesinden söz ediyordu. Ona göre, kimi kültürlerde deneyim, nedensellikten çok katılım tarafından örgütlenebilir ve bir şey, başka bir şeye sadece benzediği için, bir zamanlar temasta bulunduğu için, bir adla bağlandığı için “aynı” olabilir. James Frazer’ın “sempatik büyü” diye adlandırdığı iki temel kanun, benzerlik ve bulaşma, bu dünyanın retoriğidir. Ama Lévy-Bruhl’ün hamlesi, bu ilkeleri sadece bir “hata” diye kenara itmeyi değil, onların hangi dünyayı mümkün kıldığını duymayı önerir. Varlıkların yalnızca yan yana durmadığı, iç içe geçtiği, birbirini taşıdığı, birbirine karıştığı bir dünya.

Elbette, bugün bu fikirlerin pek çoğunu eleştiriyle okuyoruz. Evrimci bir merdivenin alt basamağına yerleştirilen “ilkel zihin” anlatısını çoktan terk ettik. Lévy-Bruhl’ün kendisi de hayatının ilerleyen dönemlerinde keskin ayrımlarını yumuşatmış, not defterlerinde (“Carnets”) katılımcı duyarlığın her yerde bizde de yaşadığını kabul etmiştir. Hatta belki mesele tam da buradadır. Mistik katılım, “bizim” dışımızdaki egzotik bir alışkanlık değil, güncel hayatımızın derinlerinde kıpırdayan bir duyma biçimi. Bunu bir maçta kalabalığın tek vücut oluşunda, ritüellerin kalbimizi düzene sokuşunda, sevdiğimizin adını duyunca birden içimize dolan anlamda sezeriz. Reklamın bir nesneyi bir hayat vadine bağlayışı, markanın sadece bir logo değil bir “aitlik” olabilmesi, matemde yağmurla beraber ağlıyor gibi hissetmemiz… Çizgiler bizim sandığımız kadar kalın değil.

Antropolojinin nesnel çerçevesiyle bakınca, mistik katılım birey ile dünya arasındaki sınırın elastikliği demek. Maske takan bir dansçı, bir ayinin ortasında “maskenin ruhu”yla özdeşleşir ve o anda maskeyi “temsilen” taşımaz, onunla “bir” olur. Av kuşunun tüylerini başına takan avcı, “avın gözüyle görmeye” niyet eder. Bu, metafor değil, bir varoluş tekniği. Adın tabu olması, adın taşıdığı parçacıkla kişiye yönelmenin aynı şey olabileceği inancından doğar. Temas bir kez kurulmuşsa, ayrılık tam ayrılık değildir. Bu, düşünsel bir kuruntudan ziyade duyumsal bir yapı, varlıklar arası başka dillerle değdi. Jung “participation mystique” terimini benimseyerek benliğin sınırlarında eriyen projeksiyonlardan bahsetmişir ve kişi, kendi içindekini “orada” görür ve orada görüleni içeri taşır. Merleau-Ponty, bedenin dünyayla “ten”sel bir karşılıklılık içinde olduğunu söyler. Dokunan ile dokunulan birbirini çağırır. Beden, nesneleri yalnızca temsil etmeyerek onlarla bir ortak yüzey kurar. Bu yüzden bir melodi içimize sadece girmekle kalmaz, içimizde bir boşluğu açığa çıkarır. Yapılan bir resim yalnızca bakılan bir şey değildir, bakışımızın kendisini de boyar. Katılım, bilgi kuramı değil, bir varlık politikasıdır.