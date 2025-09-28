Misafir Sofralarında “Sen Nasıl Yaptın Bunu?” Dedirtecek Özel Yemek Tarifleri

Hazırlanma Süresi: 30 dakika

Pişirme Süresi: 16 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

1 ufak soğan

3 diş sarımsak

20 gr yeşil zeytin

150 gr tavuk kıyma

2 yemek kaşığı çam fıstığı

275 gr milföy hamuru

1 orta boy yumurta

Yapılışı:

1.Soğan ve sarımsağı soyup ince ince doğrayın. Zeytinleri de küçük parçalar halinde doğrayın. İç harcı için soğan ve sarımsağı yağlanmış bir tavada orta ateşte 5 dakika soteleyin. Ardından tavuk kıymayı, zeytinleri, baharat karışımını, toz kimyonu, çam fıstığını ve tuzu ekleyip 10 dakika daha sotelemeye devam edin. Sonrasında ocaktan alıp soğumaya bırakın.

2. Milföy hamurunu açın ve 10 cm’lik bir kurabiye kalıbı ile 12 yuvarlak kesin. Her yuvarlağın ortasına 1 yemek kaşığı soğumuş iç harç koyun, kenarlarını su ile fırçalayın ve ardından kenarlarını çevirerek veya çatalla bastırarak kapatın. Yumurtayı çırpın ve hamurların üzerine fırça ile sürün. Üzerlerine susam serpin.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer'da 16 dakika 180 derecede pişirin. Sonra afiyetle yiyin!