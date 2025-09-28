onedio
Misafir Sofralarında “Sen Nasıl Yaptın Bunu?” Dedirtecek Özel Yemek Tarifleri

Aslı Uysal
28.09.2025 - 19:04

Öyle bir yemek yapayım ki yiyen herkes bu lezzet karşısında parmaklarını yesin istiyorsanız tek yapmanız gereken bu içeriği okumak... Sofralarınıza renk katacak ve herkesin beğenisini kazanacak harika tarifler için kaydırmaya devam et!

1. Lübnan Usulü Etli Tart

Hazırlanma Süresi: 30 dakika

Pişirme Süresi: 16 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 1 ufak soğan

  • 3 diş sarımsak

  • 20 gr yeşil zeytin

  • 150 gr tavuk kıyma

  • 2 yemek kaşığı çam fıstığı

  • 275 gr milföy hamuru

  • 1 orta boy yumurta

Yapılışı: 

1.Soğan ve sarımsağı soyup ince ince doğrayın. Zeytinleri de küçük parçalar halinde doğrayın. İç harcı için soğan ve sarımsağı yağlanmış bir tavada orta ateşte 5 dakika soteleyin. Ardından tavuk kıymayı, zeytinleri, baharat karışımını, toz kimyonu, çam fıstığını ve tuzu ekleyip 10 dakika daha sotelemeye devam edin. Sonrasında ocaktan alıp soğumaya bırakın.

2. Milföy hamurunu açın ve 10 cm’lik bir kurabiye kalıbı ile 12 yuvarlak kesin. Her yuvarlağın ortasına 1 yemek kaşığı soğumuş iç harç koyun, kenarlarını su ile fırçalayın ve ardından kenarlarını çevirerek veya çatalla bastırarak kapatın. Yumurtayı çırpın ve hamurların üzerine fırça ile sürün. Üzerlerine susam serpin.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer'da 16 dakika 180 derecede pişirin. Sonra afiyetle yiyin!

2. Güveçte Pazılı Pilav

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 40 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler: 

  • 4 yumurta

  • 150 gr krem peynir

  • 1 çay kaşığı İtalyan baharat karışımı

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 300 gr pazı

  • 500 gr esmer pirinç 

  • 100 gr parmesan

  • 20 gr panko

Yapılışı: 

1. Yumurta, krem peynir, İtalyan sos, sarımsak tozu ve yeteri kadar tuzu çırpın. 

2. Pazı köklerini ince şeritler halinde kesin ve yapraklarını ince ince doğrayın. 

Pazıyı, pilav ve parmesan peynirini fırın tepsisine alın. Yumurta ve krem peynir karışımın üzerine dökün ve iyice karıştırın. Ekmek kırıntılarına zeytinyağı gezdirin ve Philips Çift Hazneli Airfryer'a ilave edin. 40 dakika 180 derece pişirin. 

3. İstediğiniz gibi servis edin. Afiyet olsun!

3. Patlamış Mısırlı Hindi Dürümü

Hazırlanma Süresi: 13 dakika

Pişirme Süresi: 12 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Malzemeler

  • 250 gr hindi göğsü

  • 2 yemek kaşığı un

  • 1 küçük boy yumurta

  • 90 gr galeta unu

  • 150 gr kırmızı lahana

  • 1 havuç

  • 1 taze soğan

  • 80 gr süzme yoğurt

  • 1 çay kaşığı hardal

  • 1 yemek kaşığı elma sirkesi

  • 50 gr bebek yeşillikler

  • 2 beyaz tortilla

Yapılışı: 

1. Hindiyi küp küp doğrayın. Damak tadınıza göre tuz atın. Daha sonra bir parça hindiyi önce una bulayın, ardından çırpılmış yumurtaya batırın ve galeta ununa bulayın.  Hepsine aynı işlemi uygulayın.

2. Hindi parçalarını Philips Çift Hazneli Airfryer'da 12 dakika pişirin.

3. Lahana salatası hazırlamak için ince doğranmış beyaz lahana, rendelenmiş havuç, ince kıyılmış yeşil soğan, süzme yoğurt, hardal, sirke ve karabiberi bir kapta karıştırın. 

4. Tortilla içine lahana salatası ve çıtır hindi toplarını alın, dürüm şekline getirin. Afiyet olsun!

4. Yelpaze Patlıcan

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 1 patlıcan

  • 1 domates

  • 50 gr mozeralla

  • 1 çay kaşığı zeytinyağı

  • 1 tutam tuz

Yapılışı:

1. Patlıcanı yıkayın. Domatesleri yıkayıp ince ince dilimleyin. Mozzarella peynirini ince ince dilimleyin. 

Patlıcanı tepesinin yaklaşık 1 cm altından başlayarak, üst kısmı saptan kopmadan en alta kadar kesin. Her yerini tuz ve zeytinyağı ile tatlandırın. Patlıcan dilimlerinin arasına domates ve mozzarella dilimlerini yerleştirin.

3. Patlıcanı Philips Çift Hazneli Airfryer'a yerleştirin ve belirtilen sürede pişirin. Afiyet olsun!

5. Sebze Güveç

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Pişirme Derecesi: 170°

Malzemeler

  • 125 gr tavuk göğsü

  • 50 gr kabak

  • 30 gr taze soğan

  • 50 gr havuç

  • 50 gr bezelye

  • 70 gr Gouda peyniri

  • 1 yumurta

  • 50 gr ekşi krema

  • 1 çay kaşığı frenk soğanı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

1. Tavuk göğsünü kaynar suda 15 dakika pişirin. Pişirdikten sonra tavuğu soğutun ve 2 cm küp büyüklükte parçalara ayırın. Kabakları ve taze soğanı yıkayın, tavuk parçaları ile aynı büyüklükte doğrayın. Üç malzemeyi bir kasede birleştirin.

2. Havucu soyun ve küp küp doğrayarak küçük parçalara ayırın. Tavukların bulunduğu kaba bezelye, havuç, rendelenmiş Gouda peyniri ekleyin. Tüm malzemeleri karıştırın.

3. Daha küçük bir kasede yumurta, ekşi krema, sarımsak, tuz ve karabiberi karıştırın. Tüm malzemeleri çatalla çırparak karıştırın. Tavuk ve sebze karışımını Philips Çift Hazneli Airfryer'a dökün üstüne ekşi kremayı da dökün ve 20 dakika pişirin. 

Güveci serbest etmeden birkaç dakika bekletin. Afiyet olsun!

6. Hara Kebabı

Hazırlanma Süresi: 35 dakika

Pişirme Süresi: 10 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 100 gr bezelye

  • 200 gr patates

  • 100 gr ıspanak

  • 1 yeşil acı biber

  • 10 gr chaat masala

  • 20 gr yer fıstığı

  • 1 yemek kaşığı yağ

Yapılışı:

1.Patatesleri soyun yıkayın ve küçük parçalara bölün. Patatesleri ve bezelyeleri yumuşayana kadar pişirdikten sonra pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar ezin.  Ispanakları kısa bir süre ağartma yöntemi ile haşlayın, süzün ve ince ince kıyın. Acı biberleri yıkayın ve ince ince doğrayın.

Ezilmiş patates ve bezelyelere ıspanak, acı biber, masala ve tuz ekleyin.  9 eşit köfte parçasına dönüştürün. 

2. Köfteleri fırçayla yağlayıp Philips Çift Hazneli Airfryer'a yerleştirin. Ve pişmeye gönderin...

7. Baharatlı Güney Afrika Mezesi

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 45 dakika

Pişirme Derecesi: 150°

Malzemeler

  • 1 soğan

  • 3 diş sarımsak

  • 4 büyük havuç

  • 50 gr zencefil

  • 1 kırmızı dolma biber

  • 1 sarı dolma biber

  • 1 yemek kaşığı yağ

  • 400 gr domates

  • 2 yemek kaşığı domates salçası

  • 400 gr domates sosunda fırınlanmış fasulye

  • 2 yemek kaşığı çakalaka baharat karışımı

Yapılışı:

1. Soğan ve sarımsak dişlerini soyup ince ince doğrayın. Havuç ve zencefili soyup ince ince rendeleyin. Dolmalık biberleri yıkayıp temizleyin ve küçük küpler halinde doğrayın.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer'a yağı koyun ve hazırlanan tüm sebzeleri, küp küp doğranmış domatesleri, domates salçasını, sosta fırınlanmış fasulyeyi, çakalaka baharat karışımını ve tuzu ekleyip karıştırın. 45 dakika pişirin.

3. Pişirme bittiğinde baharatlı mezeyi beyaz iri taneli mısır unu, ekmek, pirinç pilavıyla sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun!

8. Kinoalı Tofu Parmigiana

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 14 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Malzemeler

  • 250 gr tofu

  • 1 yemek kaşığı soya sosu

  • 50 gr un

  • 60 ml soya içeceği

  • 150 gr kinoa

  • 80 gr kaju fıstığı

  • 1 çay kaşığı limon suyu

  • 2 yemek kaşığı besin mayası

  • 4 yemek kaşığı domates sosu

Yapılışı: 

1.Tofuyu uzunlamasına 1 santimetre kalınlığında dilimler halinde kesin ve soya sosuyla tatlandırın. Her bir tofu dilimini önce una, ardından soya içeceğine, son olarak da pişmiş kinoaya bulayın. Her tarafını kaplamak için kinoayı tofunun üzerine iyice bastırın. Ardından fırçayla ya da sprey yardımıyla yağ sürün. 

2. Tofu dilimlerini Philips Çift Hazneli Airfryer'a yerleştirin. 14 dakika, 200 derecede pişirin. 

3. Bu arada kaju kremasını hazırlayın. Kaju fıstığı, su, limon suyu ve besin mayasını bir tencereye ekelyin. Yaklaşık 1 dakika el blendarında çırpın. 

4. Her bir tofu parçasının üzerine bir çorba kaşığı domates sosunu eşit şekilde yayın.  Üzerine bir çorba kaşığı kaju kremasını ekleyin. 2 dakika 200 derecede tekrar pişirin.

9. Çıtır Pirinç Kağıdı Mantısı

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 3 havuç

  • 2 taze soğan

  • 150 gram şitake mantarı

  • 150 gram ince kıyılmış beyaz lahana

  • 2 diş sarımsak

  • 2 çay kaşığı zencefil

  • 2 yemek kaşığı tamari sosu

  • 0.5 çay kaşığı susam yağı

  • 2.5 yemek kaşığı bitkisel yağ

  • 12 pirinç kağıdı

  • 3 yemek kaşığı susam

Yapılışı:

1. Havuçları yıkayın, soyun ve 4 cm uzunluğunda, 0.5 cm ince şeritler halinde kesin. Taze soğanları yıkayın ve çapraz olarak dilimleyin. 

2. Şitake mantarlarını fırçayla temizleyin, sert saplarını çıkarın ve küçük parçalar halinde doğrayın. Sarımsak kabuklarını soyun ve rendeleyin. Zencefil kökünü soyun ve ince doğrayın.

3. Havuç, taze soğan, şitaki mantarı, beyaz lahana, kıyılmış sarımsak, doğranmış zencefil, tamari sosu, susam yağı ve 2 yemek kaşığı sıvı yağı bir kaseye ekleyin. İyice karıştırın.

4. Sebzeleri Philips Çift Hazneli Airfryer'a aktarın. 10 dakika, 180° olacak şekilde pişirin. Pişirmenin yarısında bir kez sallayın. Piştikten sonra sebzeleri soğumaya bırakın.

5. Pirinç kağıdını soğuk suya bastırın ancak çok yumuşamamasına özen gösterin. Sudan çıkarın ve düz bir yüzeye koyun. Pirinç kağıdının ortasına 1 yemek kaşığı soğutulmuş sebze dolgusu ekleyin.

6. Pirinç kağıdının sol tarafını yukarı ve merkeze doğru katlayın. Aynısını sağ tarafla yapın. Ardından dolguyu kapatmak için alt yarıyı yukarı katlayın ve bir mantı yapmak için üst tarafta aynı işlemi tekrarlayın. 

7. Son olarak mantının ek yerini susama batırın. Kalan pirinç kağıtları ve sebze dolgusu ile tekrarlayın. Mantıları ek yeri alta gelecek şekilde Philips Çift Hazneli Airfryer'a yerleştirin. 

8. Kalan yağ ile her birini hafifçe fırçalayın ve belirtilen sıcaklık ve süre ile çalıştırın. Pişen mantıların yanına tamari pirinç sirkesi sosuyla mantıları servis edin. Afiyet olsun!

10. Kuzu Pirzola

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 10 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Malzemeler

  • 1 demet nane

  • 2 tutam biberiye

  • 4 kuzu pirzola

  • 1 yabani havuç

  • 2 sarı havuç

  • 1 rezene

  • 1 mor havuç

Yapılışı: 

Taze naneyle taze biberiyeyi ince ince doğrayın ve baharatlarla tatlandırın. En az 3 saat marine edin. 

2. Yabani havucu, sarı havuçları, rezene ve mor havucu küçük küpler halinde doğrayın ve hepsini su dolu bir kaseye koyun. Ardından kuzu pirzolayı 5 dakika 200 derecede pişirin. 

3. Ardından pirzolayı çıkarın ve sebzeleri koyun. 6 dakika ve 200 derecede pişirin. Afiyet olsun!

