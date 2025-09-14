onedio
Milli Takımın Yıldızları Avrupa'da Haftaya Damgalarını Vurdu

Milli Takımın Yıldızları Avrupa'da Haftaya Damgalarını Vurdu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
14.09.2025 - 17:56

Avrupa'da futbol adına yine birbirinden çekişmeli maçlar oynandı. Serie A, La Liga, Bundesliga ve Premier Lig'deki maçlarda Türk yıldızları her zaman olduğu gibi ayrı bir pencereden izleidk. 

Milli yıldızılarımız ise haftayı gollerle ve iyi performanslarla geçirerek hepimizi gururlandırdı. 

İtalya'daki 4-3'lük maçta Hakan Çalhanoğlu - Kenan Yıldız düellosu ise İtalyanları hayran bıraktı.

İtalya'da Türk düellosu gol yağmuruna sahne oldu.

İtalya'da Türk düellosu gol yağmuruna sahne oldu.

Serie A'da Torino ekibi Juventus evinde Inter'i ağırladı. Hakan Çalhanoğlu iki golle maçta yıldızlaşırken, Juventus'a galibiyeti getiren gollerden birini Kenan Yıldız attı. Kenan'dan bir de asist katkısı geldi. 

Maçı son dakika golüyle Juventus 4-3 kazanırken istatistik sitelerinde iki yıldızımız takımlarının en iyisi olarak puanlandı.

Arda Güler attı Real Madrid kazandı...

Arda Güler attı Real Madrid kazandı...

Arda Güler'in maçın başında attığı gol ofsayta takılırken Mbappe'den gelen asisti boş çevirmedi ve takımının ikinci golünü attı. 

Real Madrid, deplasmanda Sociedad'ı 2-1 yenerken Arda da golü ve performansıyla beğeni topladı.

Can Uzun, Frankfurt formasıyla bu haftayı da boş geçmedi.

Can Uzun, Frankfurt formasıyla bu haftayı da boş geçmedi.

Eintracht Frankfurt’un 19 yaşındaki milli oyuncusu Can Uzun, bu sezonki gol serisini sürdürdü. İlk iki maçta ağları sarsan genç yetenek, takımının Bundesliga’nın 3. haftasında Bayer Leverkusen’e 3-1 yenildiği karşılaşmada da kırmızı-siyahlıların tek golünü kaydetti.

Derbide kale Altay Bayındır'ın...

Derbide kale Altay Bayındır'ın...

Manchester United derbide evinde Manchester City'yi ağırlayacak. Amorim bu kritik maçta kaleyi Altay Bayındır'a verdi. 

Maç 18.30'da başlayacak.

