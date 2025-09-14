Milli Takımın Yıldızları Avrupa'da Haftaya Damgalarını Vurdu
Avrupa'da futbol adına yine birbirinden çekişmeli maçlar oynandı. Serie A, La Liga, Bundesliga ve Premier Lig'deki maçlarda Türk yıldızları her zaman olduğu gibi ayrı bir pencereden izleidk.
Milli yıldızılarımız ise haftayı gollerle ve iyi performanslarla geçirerek hepimizi gururlandırdı.
İtalya'daki 4-3'lük maçta Hakan Çalhanoğlu - Kenan Yıldız düellosu ise İtalyanları hayran bıraktı.
İtalya'da Türk düellosu gol yağmuruna sahne oldu.
Arda Güler attı Real Madrid kazandı...
Can Uzun, Frankfurt formasıyla bu haftayı da boş geçmedi.
Derbide kale Altay Bayındır'ın...
