Michelin Yıldızlarını Geçti: Türk Restoranı "Neco Tantuni" Londra'nın En İyi Restoranları Arasında

Euronews'in aktardığı habere göre, Londra’nın popüler gastronomi dergilerinden Vittles'ın hazırladığı 'en iyi restoranlar' listesine küçük bir Türk restoranı da girdi. Neco Tantuni, 'radar dışı' ama nitelikli mekanların mercek altına alındığı listede dünyaca meşhur Core, The Ledbury ve The Ritz gibi üç Michelin yıldızlı restoranları geride bıraktı.

The Guardian'dan Sammy Gecsoyler, mekanın bugün Londra’nın en çok konuşulan yemek adreslerinden biri olduğunu söylüyor. Gelin görün ki bu mekan yalnızca 20 kişilik bir kapasiteye sahip. Küçük işletmede Mersin'in simge lezzeti Tantuni, müşterilerin gözleri önünde pişiriliyor. Şimdilerde bu durum, 'canlı mutfak' olarak da konseptleşmiş halde.