onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Michelin Yıldızlarını Geçti: Türk Restoranı "Neco Tantuni" Londra'nın En İyi Restoranları Arasında

Michelin Yıldızlarını Geçti: Türk Restoranı "Neco Tantuni" Londra'nın En İyi Restoranları Arasında

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
16.12.2025 - 11:41

Londra’nın popüler gastronomi dergilerinden Vittles, kentin en iyi restoranlarını seçtiği bir liste yayınladı. Listedeki Türk restoranı ise herkese sürpriz oldu!

Mersin'in simge lezzetlerinden tantuniyi Londra'ya tanıtan Neco Tantuni, Londra'nın en iyi dördüncü restoranı oldu. Neco Tantuni, Michelin yıldızlı restoranları bile geride bıraktı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Neco Tantuni, Londra'nın en iyi dördüncü restoranı seçildi.

Neco Tantuni, Londra'nın en iyi dördüncü restoranı seçildi.

Euronews'in aktardığı habere göre, Londra’nın popüler gastronomi dergilerinden Vittles'ın hazırladığı 'en iyi restoranlar' listesine küçük bir Türk restoranı da girdi. Neco Tantuni, 'radar dışı' ama nitelikli mekanların mercek altına alındığı listede dünyaca meşhur Core, The Ledbury ve The Ritz gibi üç Michelin yıldızlı restoranları geride bıraktı.

The Guardian'dan Sammy Gecsoyler, mekanın bugün Londra’nın en çok konuşulan yemek adreslerinden biri olduğunu söylüyor. Gelin görün ki bu mekan yalnızca 20 kişilik bir kapasiteye sahip. Küçük işletmede Mersin'in simge lezzeti Tantuni, müşterilerin gözleri önünde pişiriliyor. Şimdilerde bu durum, 'canlı mutfak' olarak da konseptleşmiş halde.

Neco Tantuni'nin sahipleri Kaya ailesi de bu duruma oldukça şaşkın.

Neco Tantuni'nin sahipleri Kaya ailesi de bu duruma oldukça şaşkın.

'Tam anlamıyla şoktayım,” diyen Eren Kaya, Londra'nın Kuzey bölgesinde yer alan Enfield’ın ücra bir köşesindeki küçük dükkanlarının Londra’nın en iyileri arasına girmesini ailesinin yıllar süren yoğun emeğine bağlıyor.

Restoranın, listede yer alan beş Türk işletmesinden biri olduğunu ve merkez bölgelerin dışında kalan yaklaşık 30 mekandan biri olduğunu da belirtelim. Eren Kaya, bu durumu  “Londra pahalı bir şehir. Pahalı olanın otomatik olarak en iyi servis ve yemeği sunduğu düşünülüyor ama ben buna inanmıyorum. Asıl önemli olan sıcaklık, samimiyet ve insanların kendileri olabildiği, rahat hissedebildiği bir yer.” diyerek yorumluyor.

Gelelim meşhur tantuninin lezzetine ve elbette fiyatına!

Gelelim meşhur tantuninin lezzetine ve elbette fiyatına!

Listenin ilk 10’unda yer alan birçok restoranın aksine, Neco Tantuni’nin aşçısı Hafize Kaya herhangi bir Michelin yıldızlı mutfakta eğitim almadı. Ona rağmen müşteriler, tantuninin lezzetini öve öve bitiremiyor. 

Kuzu ya da tavuk eti önce buharda pişiriliyor. Böylece sulu ve yumuşak kalması sağlanıyor. Daha sonra büyük bir tavada baharat ve yağla yavaş yavaş harmanlanıyor. Et kaynamaya başladığında ev yapımı lavaşlar tavanın üzerine atılıyor ve lavaşlar tüm aromayı içine çekiyor.

İnce doğranmış soğan ve bir miktar maydanozla hazırlanan lavaş sıkıca sarılıyor. Yanında limon ve turşu da olmazsa olmaz! Bu lezzetli tantuninin fiyatı ise 5 sterlin. İçecekler de dahil olmak üzere Neco Tantuni’de iki kişi 25 sterlinin altında doyabiliyor. Öte yandan diğer restoranlarda tadım menülerinin fiyatları 200 sterlinden başlıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın