Michelin Yıldızlarını Geçti: Türk Restoranı "Neco Tantuni" Londra'nın En İyi Restoranları Arasında
Londra’nın popüler gastronomi dergilerinden Vittles, kentin en iyi restoranlarını seçtiği bir liste yayınladı. Listedeki Türk restoranı ise herkese sürpriz oldu!
Mersin'in simge lezzetlerinden tantuniyi Londra'ya tanıtan Neco Tantuni, Londra'nın en iyi dördüncü restoranı oldu. Neco Tantuni, Michelin yıldızlı restoranları bile geride bıraktı.
Neco Tantuni, Londra'nın en iyi dördüncü restoranı seçildi.
Neco Tantuni'nin sahipleri Kaya ailesi de bu duruma oldukça şaşkın.
Gelelim meşhur tantuninin lezzetine ve elbette fiyatına!
