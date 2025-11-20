onedio
Mevduat Faizlerinde Son Durum: 250 Bin TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar Oldu?

Dilara Bağcı Peker
20.11.2025 - 14:23

Birçok kişi, birikim ve yatırım yapmak amacıyla mevduat faizli hesaplara yöneliyor. Bankaların yeni müşterilerine veya mevcut müşterilerine sunduğu faiz oranları, mevduat oranları farklılık gösterebiliyor. Birikimlerini mevduatta değerlendirmek isteyenler, bu oranları yakından takip ediyor. 20 Kasım 2025 tarihinde, 250 bin TL'nin faiz getirisi de belli oldu.

Peki bu oranlarla 250 bin TL'nin getirisi ne oluyor? Hangi bankanın faizi daha yüksek?

İşte 250 bin TL'nin bankalara göre 32 günlük getirisi

Not: Buradaki rakamlar, mevduat karşılaştırma sitelerinden alınmıştır. Bankaların uyguladığı farklı tarifeler olabilir. Bu nedenle aynı faiz oranında farklı kazançlar görülebilir. Detaylı bilgileri bankaların resmi sitelerinden almanızı tavsiye ederiz.

20 Kasım 2025 Bankaların Mevduat Faiz Oranları

Vatandaşlar tasarruf etme ve yatırım yapma amacıyla bankaların vadeli mevduat hesaplarına yöneldi. Türk lirasını mevduatta değerlendirmeyi tercih edenler, 250 bin, 500 bin ve 1 milyon TL'nin vadeli mevduat oranlarını yakından takip ediyor. Bankalar, farklı mevduat ve faiz oranları uygulayabiliyor.

Güncel olarak 250 bin TL'ye bankalar tarafından uygulanan vadeli mevduat faiz oranları yüzde 46'ya kadar ulaşıyor.

Peki 250 bin TL'ye en yüksek veren banka hangisi?

250 Bin TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?

  • Akbank 

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 7.893,62 TL

Vade Sonu Tutar: 257.893,62 TL

Faiz Oranı: Yüzde 42,25

Net Kazanç: 7.639,73 TL

Vade Sonu Tutar: 257.639,73 TL

  • Garanti 

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 7.413,7 TL

Vade Sonu Tutar: 257.413,7 TL

  • Ziraat

Faiz Oranı: Yüzde 41,5

Net Kazanç: 7.504,11 TL

Vade Sonu Tutar: 257.504,11 TL

  • İşbankası

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 7.052,05 TL

Vade Sonu Tutar: 257.052,05 TL

  • Enpara

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 7.052,05 TL

Vade Sonu Tutar: 257.052,05 TL

  • YapıKredi 

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 8.080,04 TL

Vade Sonu Tutar: 258.080,04 TL

  • QNB 

Faiz Oranı: Yüzde 43,75

Net Kazanç: 6.961,64 TL

Vade Sonu Tutar: 256.961,64 TL

Yüzde 45 ve Üzeri Faiz Veren Bankalar

  • Fibabanka

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 6.762,61 TL

Vade Sonu Tutar: 256.762,61 TL

  • TEB

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 7.274,59 TL

Vade Sonu Tutar: 257.274,59 TL

  • HSBC

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 6.954,43 TL

Vade Sonu Tutar: 256.954,43 TL

  • ING

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 7.438,87 TL

Vade Sonu Tutar: 257.438,87 TL

*Söz konusu veriler, 20 Kasım tarihinde alınmıştır. Detaylı bilgi ve güncel fiyatlar için bankaların resmi kanallarını ziyaret ediniz.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
