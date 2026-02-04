onedio
Mevduat Faizleri Yüzde 44'e Kadar Yükseldi: 1 Milyon TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar Oldu?

Mevduat Faizleri Yüzde 44'e Kadar Yükseldi: 1 Milyon TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar Oldu?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
04.02.2026 - 23:38

Tasarruf etmek ve birikimlerini artırmak isteyenler sıklıkla mevduat faizlerini tercih ediyor. Bankaların uyguladığı faiz oranları ise değişiklik gösterebiliyor. 1 milyon TL'ye bankaların ne kadar faiz verdiği belli oldu. Peki yeni oranlarla 1 milyon TL'nin getirisi ne oluyor? Hangi bankanın faizi daha yüksek?

İşte 1 milyon TL'nin farklı bankalara göre 32 günlük getirisi

Not: Buradaki rakamlar, mevduat karşılaştırma sitelerinden alınmıştır. Bankaların uyguladığı farklı tarifeler olabilir. Bu nedenle aynı faiz oranında farklı kazançlar görülebilir. Detaylı bilgileri bankaların resmi sitelerinden almanızı tavsiye ederiz.

Şubat 2026 Bankaların Mevduat Faiz Oranları

Birçok insan, tasarruf etmek, faiz kazanmak ve yatırım yapmak için vadeli mevduat hesaplarını tercih ediyor. Vadeli mevduat hesapları, belirlenen bir süre boyunca para yatırarak faiz geliri elde etmeyi sağlar. Ancak, bankaların vade sürelerine bağlı olarak uyguladıkları faiz oranları değişebilir, bu da kazançların değişken olmasına yol açabilir.

Vadeniz dolduğunda, hem yatırdığınız ana para hem de kazandığınız faiz geliri size geri ödenir. Mevcut bankanızda veya başka bir bankada vadeli mevduat hesabı açabilir ve bu hesapların sunduğu avantajlardan yararlanabilirsiniz. Bu hesaplar, finansal hedeflerinize ulaşmanızda büyük bir rol oynayabilir. İyi bir finansal planlama ile vadeli mevduat hesapları, birikimlerinizi değerlendirmenin ve ek gelir elde etmenin etkili bir yolunu sunabilir.

1 Milyon TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?

  • Akbank 

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 28.931,51 TL

Vade Sonu Tutar: 1.028.931,51 TL 

  • Garanti 

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 28.208,22 TL

Vade Sonu Tutar: 1.028.208,22 TL

  • Ziraat

Faiz Oranı: Yüzde 39,5

Net Kazanç: 28.569,86 TL

Vade Sonu Tutar: 1.028.569,86 TL

  • İşbankası

Faiz Oranı: Yüzde 37,5

Net Kazanç: 27.123,29 TL

Vade Sonu Tutar: 1.027.123,29 TL

  • Enpara

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 28.208,22 TL

Vade Sonu Tutar: 1.028.208,22 TL

Yüzde 43 ve Üzeri Faiz Veren Bankalar

  • TEB

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 31.574,49 TL

Vade Sonu Tutar: 1.031.574,49 TL

  • Fibabanja 

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 31.574,49 TL

Vade Sonu Tutar: 1.031.574,49 TL

*Söz konusu veriler, 4 Şubat tarihinde alınmıştır. Detaylı bilgi ve güncel fiyatlar için bankaların resmi kanallarını ziyaret ediniz.

