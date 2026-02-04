Mevduat Faizleri Yüzde 44'e Kadar Yükseldi: 1 Milyon TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar Oldu?

Birçok insan, tasarruf etmek, faiz kazanmak ve yatırım yapmak için vadeli mevduat hesaplarını tercih ediyor. Vadeli mevduat hesapları, belirlenen bir süre boyunca para yatırarak faiz geliri elde etmeyi sağlar. Ancak, bankaların vade sürelerine bağlı olarak uyguladıkları faiz oranları değişebilir, bu da kazançların değişken olmasına yol açabilir.

Vadeniz dolduğunda, hem yatırdığınız ana para hem de kazandığınız faiz geliri size geri ödenir. Mevcut bankanızda veya başka bir bankada vadeli mevduat hesabı açabilir ve bu hesapların sunduğu avantajlardan yararlanabilirsiniz. Bu hesaplar, finansal hedeflerinize ulaşmanızda büyük bir rol oynayabilir. İyi bir finansal planlama ile vadeli mevduat hesapları, birikimlerinizi değerlendirmenin ve ek gelir elde etmenin etkili bir yolunu sunabilir.