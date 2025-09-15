onedio
Metrobüste Boş Yer Bulmuşcasına İyi Hissettiren 12 Şarkı

miray soysal
miray soysal
15.09.2025 - 19:03

Şehir hayatının keşmekeşi içinde bazen bir anda gelen o küçük ama büyük mutluluk anları vardır: mesela sabah metrobüste boş bir koltuk bulmak gibi! İşte bu liste de tam olarak öyle hissettiren, enerjinizi yükselten, gülümseten ve hayatın küçük anlarını kutlamanızı sağlayan 12 şarkıdan oluşuyor.

1. Walk The Moon - Different Colors

2. Loituma Polka

3. Jason Mraz & Colbie Caillat - Lucky

4. Multitap - Bu Kadarız

5. Nancy Sinatra - It's Such a Pretty World Today

6. Edith Piaf - La foule

7. Love Is All Around - Wet Wet Wet

8. Olly Murs - Dance With Me Tonight

9. Queen - Don't Stop Me Now

10. Rainbow - Catch The Rainbow (1975)

11. Büyük Ev Ablukada - Bil

12. Laura Branigan - Gloria

