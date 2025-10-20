Meteoroloji'den Kar Uyarısı Geldi: 6 Kente Sarı Kodlu Uyarı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Ekim 2025 hava tahmin raporunu yayımladı. 6 kente sarı kodlu uyarı verilerek kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji'nin bu kez hava tahmin haritasında kar yağışı uyarısı da vardı. İşte 20 Ekim 2025 hava durumu...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
20 Ekim 2025: Bugün hava nasıl olacak?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın