Meteoroloji'den Kar Uyarısı Geldi: 6 Kente Sarı Kodlu Uyarı!

Meteoroloji bazı kentlerin yüksek kesimlerine kar yağacağı uyarısında bulundu. Yüksek kesimlerine kar yağacak bölgeler Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksekleri olarak açıklandı. Bu bölgelerde yağmur ve yer yer kar yağışı tahmin edildi. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege’de pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.