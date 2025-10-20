onedio
Meteoroloji'den Kar Uyarısı Geldi: 6 Kente Sarı Kodlu Uyarı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.10.2025 - 07:52

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Ekim 2025 hava tahmin raporunu yayımladı. 6 kente sarı kodlu uyarı verilerek kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji'nin bu kez hava tahmin haritasında kar yağışı uyarısı da vardı. İşte 20 Ekim 2025 hava durumu...

20 Ekim 2025: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji günlük hava durumunu yayınladı. Artvin, Ordu, Samsun, Giresun, Rize, Trabzon’a sarı kodlu uyarı verildi. Yapılan uyarıda “Sağanak yağışların Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı.

Meteoroloji bazı kentlerin yüksek kesimlerine kar yağacağı uyarısında bulundu. Yüksek kesimlerine kar yağacak bölgeler Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksekleri olarak açıklandı. Bu bölgelerde yağmur ve yer yer kar yağışı tahmin edildi.  Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege’de pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
