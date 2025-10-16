Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen’den Kar Yağışı Uyarısı: İstanbul’da Kar Yağışı Ne Zaman Olacak?

Sonbaharın mevsim normallerine göre sıcak geçmesi, akıllara 'Bu sene kış nasıl olacak? İstanbul'a kar yağışı ne zaman gelecek?' sorularını getirdi. CNN TÜRK Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen herkesin merak ettiği soruları cevapladı. İşte Orhan Şen’in açıklamalarından satır başları:

“Eylül ayını nasıl geçirdik, ona bir bakalım. Eylül ayı, ortalamanın üzerinde geçen bir ay oldu. Son 55 yılın verilerine baktığımızda, neden 55 yıl diyoruz? Çünkü iklim değişikliği nedeniyle son yıllar, daha doğrusu yakın dönem verileri daha fazla öne çıkıyor. 100 yıllık ya da 80 yıllık verileri artık çok dikkate almıyoruz. Son 30 yılın verileri istatistiksel olarak daha belirleyici. Sibirya üzerindeki yüksek basınç bölgesindeki hareketlilik, kutuplardaki polar vorteksin (kutup girdabı) biraz zayıflayacağını gösteriyor. Bu zayıflık, soğuk havanın güney enlemlere doğru inebileceğine işaret ediyor. Henüz bu durum tam netleşmedi, ancak bu ayın verilerine bakarak daha kesin tahminler yapabileceğiz. Kaba bir tahminde bulunmak gerekirse, kış ayları normal bir seyirde geçecek gibi görünüyor. Kar yağışı ve soğukla birlikte, hatta bahara doğru sarkan bir kış bekleniyor. Kuzey enlemlerde, özellikle 40 derece enlemlerindeki ülkelerde bu durum daha belirgin olabilir. Dolasıyla bu kış sıcak geeçecek veya çok soğuk geçecek donacağız laflarına pek inanmayın normal bir kış geçireceğiz.

Hep sorulur 'İstanbul'da kar yağacak mı?' Evet İstabul'da da kar yağacak. Kaç gün sürecek? Muhtemelen 2-3 gün, bunu daha sonra netleştireceğiz. Ancak yılbaşından sonra soğukların normale döndüğünü, hatta kış soğuklarının hissedilir derecede artacağını ve Mart ayına kadar sarktığını görebiliriz.”