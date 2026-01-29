onedio
Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen'den İstanbul'a Kar Yağışı Açıklaması

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.01.2026 - 15:10

'İstanbul'a kar yağacak mı?' Milyonlarca kişi tarafından merak edilen bu sorunun yanıtı belli oldu. 2026'nın ilk günlerinden itibaren aralıklarla kendisini gösteren kar yağışı için yeni bir tarih verildi. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'a kar yağışı hakkında bir açıklama yaptı. Öte yandan Şen, 'Olasılık iyice azaldı.' dedi.

İstanbul'a kar yağacak mı?

2025'in son günlerinde kendisini gösteren ve yeni yılın ilk günlerinde etkisini artıran kar yağışı, kısa süreliğine İstanbul'u terk etti. Ancak Meteoroloji'den ve uzmanlardan İstanbul için yeniden kar yağışı uyarısı geldi. Uyarılardan biri de Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'e ait. Orhan Şen, X hesabından İstanbul'a kar yağışıyla ilgili paylaşımlarda bulundu. Şen, 'İhtimaller azaldı.' derken yeni hafta için bu ihtimallerin değişebileceğinin de altını çizdi.

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen'den İstanbul'a kar yağışı açıklaması.

Orhan Şen, yaptığı açıklamada 'Kar beklentinizi İstanbul'da yüksek tutmayın' dedi. Şen'in açıklamaları şöyle devam etti:

'Hafta sonu gelecek soğuk hava, daha çok Trakya ve Marmara'nın güney ve doğusu ile Anadolu'da kar yağışı yapacak görünüyor. Pazartesi İstanbul'da sıcaklık 6 derece. 4 dereceye inerse yüksekler, az ihtimalle kar yapabilir. Kar beklentinizi İstanbul'da yüksek tutmayın. Takip ediyoruz, daha 5 gün var, değişebilir.

Pazartesi, salı İstanbul'a kar olasılığı çok düşük. Yukarı seviyelerde sıcaklık hâlâ yüksek, bu da kar olasılığını İstanbul'da engelliyor. Pazar, pazartesi Trakya'da kar yoğun görünüyor. İstanbul'da kapıya kadar geliyor ama içeri girmiyor.

Bundan 23 gün önce kar olasılığı vardı İstanbul'da ama bugün o olasılık iyice azaldı. Cumartesi tekrar değerlendiririz. Hafta sonu sıcaklık 8 dereceye kadar düşer.'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
