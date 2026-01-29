Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen'den İstanbul'a Kar Yağışı Açıklaması
'İstanbul'a kar yağacak mı?' Milyonlarca kişi tarafından merak edilen bu sorunun yanıtı belli oldu. 2026'nın ilk günlerinden itibaren aralıklarla kendisini gösteren kar yağışı için yeni bir tarih verildi. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'a kar yağışı hakkında bir açıklama yaptı. Öte yandan Şen, 'Olasılık iyice azaldı.' dedi.
İstanbul'a kar yağacak mı?
Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen'den İstanbul'a kar yağışı açıklaması.
