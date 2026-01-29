Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen'den İstanbul'a kar yağışı açıklaması.

Orhan Şen, yaptığı açıklamada 'Kar beklentinizi İstanbul'da yüksek tutmayın' dedi. Şen'in açıklamaları şöyle devam etti:

'Hafta sonu gelecek soğuk hava, daha çok Trakya ve Marmara'nın güney ve doğusu ile Anadolu'da kar yağışı yapacak görünüyor. Pazartesi İstanbul'da sıcaklık 6 derece. 4 dereceye inerse yüksekler, az ihtimalle kar yapabilir. Kar beklentinizi İstanbul'da yüksek tutmayın. Takip ediyoruz, daha 5 gün var, değişebilir.

Pazartesi, salı İstanbul'a kar olasılığı çok düşük. Yukarı seviyelerde sıcaklık hâlâ yüksek, bu da kar olasılığını İstanbul'da engelliyor. Pazar, pazartesi Trakya'da kar yoğun görünüyor. İstanbul'da kapıya kadar geliyor ama içeri girmiyor.

Bundan 23 gün önce kar olasılığı vardı İstanbul'da ama bugün o olasılık iyice azaldı. Cumartesi tekrar değerlendiririz. Hafta sonu sıcaklık 8 dereceye kadar düşer.'