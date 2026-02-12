onedio
Meteoroloji İzmir İçin Saat Vererek Uyarı Yayımladı

İzmir
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.02.2026 - 15:24

Türkiye’de yaşanan kuraklıktan en fazla etkilenen illerin başında gelen İzmir’de dün akşam başlayan yağışlar nedeniyle bazı ilçelerde su baskınları meydana geldi. Karşıyaka ilçesinde sağanak yağış su taşkınlarına yol açtı, rögarların taşması sonucu cadde ve sokaklar göle döndü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi ise bu akşam saat 22.00’den sonra kentte yağışların etkisini artıracağını ve tüm vatandaşların dikkatli olması gerektiğini açıkladı.

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yollar adeta göle döndü.

Karşıyaka ilçesi Şemikler Mahallesi'nde etkisini artıran yağış nedeniyle birçok noktada su taşkınları yaşandı. Sokakların suyla dolması sonucu vatandaşlar evlerinden çıkamazken, işe gitmek isteyenler yürümekte zorlandı. Cadde ve sokakların göle döndüğü bölgede sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su taşkınlarının yaşandığı bölgelerde su tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji İzmir için saat vererek uyarı yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre kentte bu akşam saat 22.00’den itibaren İzmir il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m²), iç ve güney kesimlerinde (Seferihisar, Menderes, Selçuk, Bayındır, Tire, Ödemiş, Beydağ, Kiraz) yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi. Yağışın cuma günü saat 21.00 sıralarından sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtildi. Sel, su baskını, taşkın, toprak kayması, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi.

