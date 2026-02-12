Meteoroloji İzmir İçin Saat Vererek Uyarı Yayımladı
Türkiye’de yaşanan kuraklıktan en fazla etkilenen illerin başında gelen İzmir’de dün akşam başlayan yağışlar nedeniyle bazı ilçelerde su baskınları meydana geldi. Karşıyaka ilçesinde sağanak yağış su taşkınlarına yol açtı, rögarların taşması sonucu cadde ve sokaklar göle döndü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi ise bu akşam saat 22.00’den sonra kentte yağışların etkisini artıracağını ve tüm vatandaşların dikkatli olması gerektiğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yollar adeta göle döndü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Meteoroloji İzmir için saat vererek uyarı yayımladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın