Yüzündeki Dövmelerle Gündem Olan Kadının Suçladığı Kişiden Cevap Geldi

Aşk ve evlilik vaadi konusunun gerçek dışı olduğunu söyleyen Kral, 'Benden alacağı varsa bu ülkenin adaleti var, savcısı var, hâkimi var. Bunlar benden zaten bunu bir şekilde tahsil eder. Aşk konusuna da gelirsek zaten o konu tamamen yalan. Reyting uğruna kadını konuşturuyorlar. Zaten programın birinci bölümünde herhangi bir ithamda bulunmuyor. Yoksa aramızda bir aşk ve evlilik vaadi kesinlikle yok.' şeklinde konuştu.

Nazan Ünal'ın iddialarına ve iftiralarına dini değerleri alet ettiğini ileri süren Burhan Kral, 'Ben hariç sürekli insanları köşeye sıkıştırıp herkesten para koparmış. Bana diş geçiremeyince ilerleyebildiği kadar ilerlerim demiş ve televizyon programına katılmış. Anladığım kadarıyla ailesi olmadığı için bir korkusu ve çekingenliği yok. Ancak bizim ailemiz kalabalık ve biz çekiniyoruz. O, tövbe etme ve kapalı olma konusunda dinin arkasına saklanıyor.' ifadelerini kullandı.

Burhan Kral, sözlerini şöyle noktaladı:

'Her şeyin kamera kayıtları var. Ben dükkânda olmama rağmen bizimle çalışan arkadaşlarımızı tehdit ediyor. Ağabeyimi tehdit ediyor. Benden sürekli para koparmaya çalışan bir kadın. Buradaki mağdur aslında biziz. Ben 26 yaşındayım. 26 yaşında bir gencin ticari hayatıyla oynuyorlar. Hiç umurlarında bile değil. Benim ailemin şerefiyle oynuyorlar, hiç umurlarında bile değil. Bizim zorumuza giden tek konu budur.'