Yüzündeki Dövmelerle Gündem Olan Kadının Suçladığı Kişiden Cevap Geldi
Bir televizyon programına katılan Nazan Ünal, yüzüne yaptırdığı ilginç dövmelerle gündem olmuştu. Ünal, kendisinin evlilik vaadiyle dolandırıldığını iddia etmişti. Nazan Ünal’ın suçladığı Burhan Kral ise tüm iddiaları yalanladı. Kral, 'Reyting uğruna 26 yaşında bir gencin ticari hayatıyla oynuyorlar.' ifadelerini kullandı.
Nazan Ünal, televizyon programında kendisinin dolandırıldığını ve evinin satıldığını iddia etmişti.
“Bu kadını sadece reyting uğruna konuşturuyorlar”
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
