Yüzündeki Dövmelerle Gündem Olan Kadının Suçladığı Kişiden Cevap Geldi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.02.2026 - 14:42

Bir televizyon programına katılan Nazan Ünal, yüzüne yaptırdığı ilginç dövmelerle gündem olmuştu. Ünal, kendisinin evlilik vaadiyle dolandırıldığını iddia etmişti. Nazan Ünal’ın suçladığı Burhan Kral ise tüm iddiaları yalanladı. Kral, 'Reyting uğruna 26 yaşında bir gencin ticari hayatıyla oynuyorlar.' ifadelerini kullandı.

Nazan Ünal, televizyon programında kendisinin dolandırıldığını ve evinin satıldığını iddia etmişti.

Yüzündeki dövmelerle gündeme gelen Nazan Ünal'ın, bir televizyon programında kendisini evlilik vaadiyle kandırıp evini sattırdığı ve parasını vermediği yönündeki suçlamalarına, iddiaların odağındaki isim Burhan Kral'dan yanıt geldi. İddiaları kesin bir dille reddeden Kral, Ünal ile aralarındaki ilişkinin tamamen ticari boyutta olduğunu, herhangi bir duygusal bağ veya evlilik vaadinin söz konusu olmadığını savundu. Kral, 'Bu kadının anlattıkları yalan, öncelikle bunu belirteyim. Biz bu kadınla sadece ticari anlamda tanıştık. Bunun gibi birçok insanla ticaret yaptığımız için tanışıyoruz. Bu kadını da işimle ilgili olduğu için dış görünüşünü yargılamadım. Kendisi ile bir ticaretimiz oldu, bu doğru. Ticaretimizde de herhangi bir alacak verecek söz konusu değil.' dedi.

“Bu kadını sadece reyting uğruna konuşturuyorlar”

Aşk ve evlilik vaadi konusunun gerçek dışı olduğunu söyleyen Kral, 'Benden alacağı varsa bu ülkenin adaleti var, savcısı var, hâkimi var. Bunlar benden zaten bunu bir şekilde tahsil eder. Aşk konusuna da gelirsek zaten o konu tamamen yalan. Reyting uğruna kadını konuşturuyorlar. Zaten programın birinci bölümünde herhangi bir ithamda bulunmuyor. Yoksa aramızda bir aşk ve evlilik vaadi kesinlikle yok.' şeklinde konuştu.

Nazan Ünal'ın iddialarına ve iftiralarına dini değerleri alet ettiğini ileri süren Burhan Kral, 'Ben hariç sürekli insanları köşeye sıkıştırıp herkesten para koparmış. Bana diş geçiremeyince ilerleyebildiği kadar ilerlerim demiş ve televizyon programına katılmış. Anladığım kadarıyla ailesi olmadığı için bir korkusu ve çekingenliği yok. Ancak bizim ailemiz kalabalık ve biz çekiniyoruz. O, tövbe etme ve kapalı olma konusunda dinin arkasına saklanıyor.' ifadelerini kullandı.

Burhan Kral, sözlerini şöyle noktaladı:

'Her şeyin kamera kayıtları var. Ben dükkânda olmama rağmen bizimle çalışan arkadaşlarımızı tehdit ediyor. Ağabeyimi tehdit ediyor. Benden sürekli para koparmaya çalışan bir kadın. Buradaki mağdur aslında biziz. Ben 26 yaşındayım. 26 yaşında bir gencin ticari hayatıyla oynuyorlar. Hiç umurlarında bile değil. Benim ailemin şerefiyle oynuyorlar, hiç umurlarında bile değil. Bizim zorumuza giden tek konu budur.'

