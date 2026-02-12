İsviçre, Nüfusunu 10 Milyonla Sınırlandırmak İçin Referanduma Gidiyor

Bir ankete göre, seçmenlerin %48'i teklifi desteklerken, %41'i ret oyu vereceğini belirtiyor. %11'lik bir kesim ise kararsız olduğunu söylüyor. İş dünyası iş gücü piyasasının düşme tehlikesi ve AB yaptırımları riski nedeniyle referanduma karşı çıksa da referandum kampanyasını başlatan SVP gerekçe olarak kültürel yapının tehdit edildiğini ve konut fiyatlarının artışını gösteriyor. Hükümetin iki kanadı da bu referanduma karşı çıksa da ülkedeki yasalardan ötürü 100 bin imza toplandığında referandum için sandık yolu açılabiliyor.