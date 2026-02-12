onedio
İsviçre, Nüfusunu 10 Milyonla Sınırlandırmak İçin Referanduma Gidiyor

İsviçre, Nüfusunu 10 Milyonla Sınırlandırmak İçin Referanduma Gidiyor

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
12.02.2026 - 14:05

İsviçre bu yaz aşırı sağcı İsviçre Halk Partisi'nin (SVP) nüfusu 10 milyonla sınırlandırma önerisi üzerine sandığa gitmeye hazırlanıyor. Hem parlamentonun iki kanadı hem de iş dünyası ve işletmeciler öneriye karşı çıksa da SVP'nin '10 milyonluk İsviçre'ye Hayır' girişimine ilişkin referandum 10 Haziran'da gerçekleşecek.

Ülkenin mevcut nüfusu 9.1 milyon.

Ülkenin mevcut nüfusu 9.1 milyon.

Eğer oylama referandumdan geçerse ülke nüfusunun 9,5 milyonu aşması durumunda İsviçre hükümeti ve parlamentosu, sığınmacılar ve yabancı uyruklu kişilerin aileleri de dahil olmak üzere yeni gelenler üzerinde harekete geçmeye mecbur kalacak.

İsviçre nüfusu son yıllarda %10 artmıştı.

İsviçre nüfusu son yıllarda %10 artmıştı.

Bir ankete göre, seçmenlerin %48'i teklifi desteklerken, %41'i ret oyu vereceğini belirtiyor. %11'lik bir kesim ise kararsız olduğunu söylüyor. İş dünyası iş gücü piyasasının düşme tehlikesi ve AB yaptırımları riski nedeniyle referanduma karşı çıksa da referandum kampanyasını başlatan SVP gerekçe olarak kültürel yapının tehdit edildiğini ve konut fiyatlarının artışını gösteriyor. Hükümetin iki kanadı da bu referanduma karşı çıksa da ülkedeki yasalardan ötürü 100 bin imza toplandığında referandum için sandık yolu açılabiliyor.

Bozkurt

Bizde demografik işgale mehter veriliyor. Hem de kendilerine milliyetçi / muhafazakar olarak tanımlayan şeyler tarafından!

okisi

lan koca isviçrede 10m insanmı varmış amk şakamı la bu bizim gültepede sadece 1 milyon insan vardır amk

Theo

Bizde de şart