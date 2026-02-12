İsviçre, Nüfusunu 10 Milyonla Sınırlandırmak İçin Referanduma Gidiyor
İsviçre bu yaz aşırı sağcı İsviçre Halk Partisi'nin (SVP) nüfusu 10 milyonla sınırlandırma önerisi üzerine sandığa gitmeye hazırlanıyor. Hem parlamentonun iki kanadı hem de iş dünyası ve işletmeciler öneriye karşı çıksa da SVP'nin '10 milyonluk İsviçre'ye Hayır' girişimine ilişkin referandum 10 Haziran'da gerçekleşecek.
Ülkenin mevcut nüfusu 9.1 milyon.
İsviçre nüfusu son yıllarda %10 artmıştı.
Bizde demografik işgale mehter veriliyor. Hem de kendilerine milliyetçi / muhafazakar olarak tanımlayan şeyler tarafından!
lan koca isviçrede 10m insanmı varmış amk şakamı la bu bizim gültepede sadece 1 milyon insan vardır amk
Bizde de şart