Metal Dünyasında Efsaneleşmiş 12 Gitar Solosu
Metal müziğin kalbi sadece sert riff’lerde değil, akıllara kazınan gitar sololarında atıyor! Bu sololar öyle anlar yaratıyor, öyle duyguların içine sokuyor ki birden her şey gözüne bambaşka görünmeye başlıyor! Gel birlikte, metal dünyasının efsaneleşmiş gitar sololarına göz atalım! 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Eddie Van Halen - Eruption
2. Slash - Sweet Child O' Mine
3. Ritchie Blackmore - Highway Star
4. Kirk Hammett - One
5. Randy Rhoads - Mr. Crowley
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Kirk Hammett - Fade to Black
7. David Gilmour - Comfortably Numb
8. Eric Johnson - Cliffs of Dover
9. George Lynch - Mr. Scary
10. Ross “The Boss” Friedman - Battle Hymn
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Glenn Tipton - Painkiller
12. Mick Mars - Kickstart My Heart
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın