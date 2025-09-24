onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Metal Dünyasında Efsaneleşmiş 12 Gitar Solosu

etiket Metal Dünyasında Efsaneleşmiş 12 Gitar Solosu

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
24.09.2025 - 18:03

Metal müziğin kalbi sadece sert riff’lerde değil, akıllara kazınan gitar sololarında atıyor! Bu sololar öyle anlar yaratıyor, öyle duyguların içine sokuyor ki birden her şey gözüne bambaşka görünmeye başlıyor! Gel birlikte, metal dünyasının efsaneleşmiş gitar sololarına göz atalım! 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Eddie Van Halen - Eruption

2. Slash - Sweet Child O' Mine

3. Ritchie Blackmore - Highway Star

4. Kirk Hammett - One

5. Randy Rhoads - Mr. Crowley

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Kirk Hammett - Fade to Black

7. David Gilmour - Comfortably Numb

8. Eric Johnson - Cliffs of Dover

9. George Lynch - Mr. Scary

10. Ross “The Boss” Friedman - Battle Hymn

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Glenn Tipton - Painkiller

12. Mick Mars - Kickstart My Heart

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın