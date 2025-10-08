Meriç Aral Kimdir? Meriç Aral Neden Gözaltına Alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında birçok ünlü isme yönelik sabah operasyonu yapıldı. Gözaltına alınan isimler arasında oyuncu Meriç Aral da bulunuyor. Evinde yapılan aramanın ardından ifadeye götürülen Aral’ın kan örneklerinin de alınacağı öğrenildi.

Peki Meriç Aral kimdir, kaç yaşında ve kariyerine nasıl başladı?