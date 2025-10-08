onedio
Meriç Aral Kimdir? Meriç Aral Neden Gözaltına Alındı?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.10.2025 - 09:19

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında birçok ünlü isme yönelik sabah operasyonu yapıldı. Gözaltına alınan isimler arasında oyuncu Meriç Aral da bulunuyor. Evinde yapılan aramanın ardından ifadeye götürülen Aral’ın kan örneklerinin de alınacağı öğrenildi. 

Peki Meriç Aral kimdir, kaç yaşında ve kariyerine nasıl başladı?

Meriç Aral Kimdir?

Meriç Aral, 17 Kasım 1988 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Avukat bir ailenin çocuğu olan Aral, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Yan dal olarak karşılaştırmalı edebiyat eğitimi aldı. Kısa bir süre hukuk stajı yaptıktan sonra oyunculuğa yöneldi.

2012 yılında “Sultan” dizisiyle oyunculuk kariyerine adım atan Aral, “Medcezir” dizisinde canlandırdığı Hale karakteriyle tanındı. Ardından “Söz” dizisinde canlandırdığı Eylem Mercier karakteriyle geniş kitleler tarafından sevildi.

Meriç Aral Kaç Yaşında?

1988 doğumlu oyuncu, 37 yaşındadır.

Meriç Aral Nereli?

Aslen İstanbullu olan Meriç Aral, eğitimini ve kariyerini İstanbul’da sürdürmüştür.

Meriç Aral Gözaltına mı Alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde birçok ünlü ismin evine operasyon düzenledi. “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Meriç Aral da yer aldı.

Ünlü ismin kan örnekleri alınarak ifadesi alındı.

Meriç Aral'ın Rol Aldığı Yapımlar

Diziler:

  • Sultan (2012)

  • Medcezir (2013–2015)

  • Yüksek Sosyete (2016)

  • Söz (2017–2019)

  • Kırmızı Oda (2020–2021)

  • Kaderimin Oyunu (2021–2022

Filmler:

  • Unutursam Fısılda (2014)

  • Hesapta Aşk (2016)

  • Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü (2017)

  • Biz Böyleyiz (2020)

