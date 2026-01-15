Merakla Beklenen Hurda Teşviği ve ÖTV Muafiyeti 2026'da da Meclise Sunulacak

Özdemir, düzenleme kapsamında sağlanacak ÖTV teşviklerinin bütçede bir kayba yol açmayacağını, tam tersine özellikle Motorlu Taşıtlar Vergisi gelirlerinde kayda değer bir artış yaratacağını savundu. Teklifin yasalaşması durumunda 2026’dan itibaren merkezi bütçeye 45 milyar lirayı aşan ek gelir sağlanmasının beklendiğini ifade etti.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle iç piyasada hareketlilik yaşanacağını belirten Özdemir, otomotiv sektörü başta olmak üzere birçok bağlantılı alanda yeni istihdam kapılarının açılacağını söyledi. Vatandaşların ihtiyaçları gözetilerek hazırlandığını vurguladığı teklifin kabulü için çalışmaların devam ettiğini de sözlerine ekledi.