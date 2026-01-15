Merakla Beklenen Hurda Teşviği ve ÖTV Muafiyeti 2026'da da Meclise Sunulacak
2000 yılı öncesinde trafiğe çıkan araçların yerli üretimle değiştirilmesini amaçlayan kanun teklifi TBMM gündemine taşındı. MHP’li İsmail Özdemir, düzenlemenin 2026’da yürürlüğe girmesi halinde bütçeye 45 milyar lirayı aşan gelir sağlayacağını ifade etti. Teklifin; trafik güvenliğini güçlendirmesi, çevre dostu araçların kullanımını artırması ve otomotiv sektöründe istihdama katkı sunması amaçlanıyor.
MHP Genel Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir konuya dair açıklamalar yaptı.
Teklifin kabulü için çalışmalar sürüyor.
