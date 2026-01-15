onedio
Merakla Beklenen Hurda Teşviği ve ÖTV Muafiyeti 2026'da da Meclise Sunulacak

Hakan Karakoca
15.01.2026 - 21:24

2000 yılı öncesinde trafiğe çıkan araçların yerli üretimle değiştirilmesini amaçlayan kanun teklifi TBMM gündemine taşındı. MHP’li İsmail Özdemir, düzenlemenin 2026’da yürürlüğe girmesi halinde bütçeye 45 milyar lirayı aşan gelir sağlayacağını ifade etti. Teklifin; trafik güvenliğini güçlendirmesi, çevre dostu araçların kullanımını artırması ve otomotiv sektöründe istihdama katkı sunması amaçlanıyor.

MHP Genel Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir konuya dair açıklamalar yaptı.

MHP Genel Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, 2000 yılı öncesinde trafiğe kaydı yapılan araçların yerli üretim modellerle değiştirilmesini öngören kanun teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sosyal medya üzerinden değerlendirme yapan Özdemir, düzenlemenin trafik güvenliğini güçlendirmeyi, çevre dostu araç kullanımını yaygınlaştırmayı ve ekonomiye katkı sunmayı hedeflediğini ifade etti. Bazı kamu kurumlarının teklife destek verdiğini belirten Özdemir, ÖTV teşvikleri nedeniyle vergi kaybı oluşacağı yönündeki iddiaların doğru olmadığını dile getirdi.

Teklifin kabulü için çalışmalar sürüyor.

Özdemir, düzenleme kapsamında sağlanacak ÖTV teşviklerinin bütçede bir kayba yol açmayacağını, tam tersine özellikle Motorlu Taşıtlar Vergisi gelirlerinde kayda değer bir artış yaratacağını savundu. Teklifin yasalaşması durumunda 2026’dan itibaren merkezi bütçeye 45 milyar lirayı aşan ek gelir sağlanmasının beklendiğini ifade etti.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle iç piyasada hareketlilik yaşanacağını belirten Özdemir, otomotiv sektörü başta olmak üzere birçok bağlantılı alanda yeni istihdam kapılarının açılacağını söyledi. Vatandaşların ihtiyaçları gözetilerek hazırlandığını vurguladığı teklifin kabulü için çalışmaların devam ettiğini de sözlerine ekledi.

