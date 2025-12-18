Massive Attack'ten Yapım Şirketi Live Nation'a İsrail Çağrısı: "Faaliyetlerinizi Durdurun"
Ünlü müzik grubu Massive Attack, Kaliforniya merkezli eğlence ve organizasyon şirketi Live Nation’a İsrail’deki faaliyetlerini durdurması çağrısında bulundu. Aralarında Brian Eno’nun da yer aldığı çok sayıda müzisyen, yayımladıkları açık mektupta müziklerinin ayrımcılık, soykırım ve baskıyı meşrulaştırmak için kullanılmasına karşı çıktıklarını vurguladı.
Massive Attack daha önce de Filistin için konserler düzenlemişti.
Son olarak Eurovision'da da tepkiler oluşmuştu.
