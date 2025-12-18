onedio
Massive Attack'ten Yapım Şirketi Live Nation'a İsrail Çağrısı: "Faaliyetlerinizi Durdurun"

18.12.2025 - 19:49

Ünlü müzik grubu Massive Attack, Kaliforniya merkezli eğlence ve organizasyon şirketi Live Nation’a İsrail’deki faaliyetlerini durdurması çağrısında bulundu. Aralarında Brian Eno’nun da yer aldığı çok sayıda müzisyen, yayımladıkları açık mektupta müziklerinin ayrımcılık, soykırım ve baskıyı meşrulaştırmak için kullanılmasına karşı çıktıklarını vurguladı.

Massive Attack daha önce de Filistin için konserler düzenlemişti.

Açık mektupta, Live Nation Entertainment’a İsrail’deki iştirakinden çekilmesi çağrısı yapılarak, şirketin program ve iş birliklerinin hiçbir coğrafyada baskı ve zulme ortak olmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi istendi. Sanatçılar, Live Nation bünyesindeki mekânlar ve festivallere de bu çağrıya kulak vererek söz konusu taleplere uymaları yönünde seslendi.

Ambient müziğin öncü isimlerinden Brian Eno’nun, daha önce Londra’da Filistin’e destek amacıyla “Together For Filistin” adlı bir yardım konseri düzenlediği hatırlatıldı. Yılın başında ise Massive Attack, Björk, Wolf Alice ve AURORA gibi sanatçılar, Gazze’de yaşananlara tepki olarak müziklerini İsrail’deki dijital yayın platformlarından çekmişti.

Son olarak Eurovision'da da tepkiler oluşmuştu.

Eurovision'da İsrail’in katılımına ilişkin karar tartışmaları beraberinde getirirken, bazı ülkeler ve yayıncılar yarışmaya yönelik tepkilerini boykot ve çekilme çağrılarıyla dile getirdi. İsrail’in yarışmada yer almasına karşı çıkan çevreler, bu durumun politik bir meşruiyet sağladığını savunurken, kimi ülkelerde kamu yayıncıları ve sanatçılar ülkelerinin çekilme kararlarını destekledi.

