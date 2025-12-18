Massive Attack'ten Yapım Şirketi Live Nation'a İsrail Çağrısı: "Faaliyetlerinizi Durdurun"

Açık mektupta, Live Nation Entertainment’a İsrail’deki iştirakinden çekilmesi çağrısı yapılarak, şirketin program ve iş birliklerinin hiçbir coğrafyada baskı ve zulme ortak olmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi istendi. Sanatçılar, Live Nation bünyesindeki mekânlar ve festivallere de bu çağrıya kulak vererek söz konusu taleplere uymaları yönünde seslendi.

Ambient müziğin öncü isimlerinden Brian Eno’nun, daha önce Londra’da Filistin’e destek amacıyla “Together For Filistin” adlı bir yardım konseri düzenlediği hatırlatıldı. Yılın başında ise Massive Attack, Björk, Wolf Alice ve AURORA gibi sanatçılar, Gazze’de yaşananlara tepki olarak müziklerini İsrail’deki dijital yayın platformlarından çekmişti.