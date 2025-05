Margot Robbie Kimdir? Margot Robbie'nin Yer Aldığı Filmler Nelerdir? Margot Robbie Evli mi? Çocuğu Var mı?

Margot Robbie, Hollywood'un en dikkat çekici ve çok yönlü yıldızlarından biri olarak, sinema dünyasında büyük bir etki yaratmaya devam ediyor. Avustralyalı oyuncu, güzelliği, yeteneği ve seçimleriyle her zaman konuşulan bir isim oldu. Robbie, en çok 'The Wolf of Wall Street' (2013) gibi unutulmaz yapımlardaki performanslarıyla tanındı, ancak daha sonra “Suicide Squad” (2016) ve “I, Tonya” (2017) gibi filmlerle büyük başarı yakalayarak kendine sağlam bir yer edindi. Sonraki yıllarda ise “Once Upon a Time in Hollywood” (2019) ve “Barbie” (2023) gibi yapımlarla adını zirveye taşıdı.

Şimdilerde annelik heyecanı yaşayan ismin özel hayatı da merak ediliyor. Gelin güzel oyuncu hakkında merak edilenlere birlikte bakalım...