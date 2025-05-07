Margot Robbie Kimdir? Margot Robbie'nin Yer Aldığı Filmler Nelerdir? Margot Robbie Evli mi? Çocuğu Var mı?

“Bazen sabah kalktığımda her şeyin sonlanmış gibi hissediyorum. Ama sonra bir şeyler yaparak bu hissi yeniyorum.”

'İnsanların filme verdiği değer en büyük ödül. Ben hiçbir zaman böyle bir şeyin parçası olmamıştım. 'Barbie' çok farklı hissettirdi.'

“Titanic'in tema müziğini duyduğumda bile hüngür hüngür ağlıyorum, Bu yüzden bir sahnede ağlamam gerekirse sette bunu yapıyorum.”