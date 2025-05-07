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Margot Robbie Kimdir? Margot Robbie'nin Yer Aldığı Filmler Nelerdir? Margot Robbie Evli mi? Çocuğu Var mı?

Margot Robbie Kimdir? Margot Robbie'nin Yer Aldığı Filmler Nelerdir? Margot Robbie Evli mi? Çocuğu Var mı?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.05.2025 - 15:47

Margot Robbie, Hollywood'un en dikkat çekici ve çok yönlü yıldızlarından biri olarak, sinema dünyasında büyük bir etki yaratmaya devam ediyor. Avustralyalı oyuncu, güzelliği, yeteneği ve seçimleriyle her zaman konuşulan bir isim oldu. Robbie, en çok 'The Wolf of Wall Street' (2013) gibi unutulmaz yapımlardaki performanslarıyla tanındı, ancak daha sonra “Suicide Squad” (2016) ve “I, Tonya” (2017) gibi filmlerle büyük başarı yakalayarak kendine sağlam bir yer edindi. Sonraki yıllarda ise “Once Upon a Time in Hollywood” (2019) ve “Barbie” (2023) gibi yapımlarla adını zirveye taşıdı.

Şimdilerde annelik heyecanı yaşayan ismin özel hayatı da merak ediliyor. Gelin güzel oyuncu hakkında merak edilenlere birlikte bakalım...

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Margot Robbie Kimdir?

Margot Robbie Kimdir?

Margot Robbie, 2 Temmuz 1990 tarihinde Avustralya'nın Dalby şehrinde dünyaya gelmiş olan bir Hollywood oyuncusu, yapımcı ve modeldir. Robbie, geniş bir yelpazede oynadığı rollerle tanınmış ve hızla Hollywood'un en popüler isimlerinden biri haline gelmiştir. Kariyerine Avustralya televizyonunda başlamış, 2013 yılında 'The Wolf of Wall Street'  filmiyle büyük bir çıkış yapmıştır. Bu filmdeki performansı, onu dünya çapında tanınan bir yıldız yapmıştır.

Margot Robbie Kaç Yaşında?

Margot Robbie Kaç Yaşında?

Margot Robbie, 2 Temmuz 1990 doğumlu olduğuna göre şu anda 34 yaşında.

Margot Robbie Nereli?

Margot Robbie Nereli?

Margot Robbie, Avustralya'nın Queensland eyaletine bağlı Dalby şehrinde doğmuştur.

Margot Robbie Kariyer Başlangıcı

Margot Robbie Kariyer Başlangıcı

Margot Robbie, oyunculuk kariyerine Avustralya televizyonu ile başlamıştır. 2008 yılında 'Neighbours' adlı dizideki rolü ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Ardından 'Pan Am' adlı Amerikan dizisinde yer alarak uluslararası alanda tanınmaya başlamıştır. 2013 yılında Martin Scorsese'nin yönetmenliğini yaptığı 'The Wolf of Wall Street'  filmiyle büyük çıkış yapmış ve Hollywood'da kendine sağlam bir yer edinmiştir.

Margot Robbie Özel Hayatı

Margot Robbie Özel Hayatı

Margot Robbie, 2016 yılında yapımcı Tom Ackerley ile evlendi. Çift, 2013 yılında tanıştıkları 'Suite Française' filminin setinde başlayan ilişkilerini 2016 yılında Byron Bay, Avustralya'da gerçekleştirdikleri özel bir törenle taçlandırdı. Evliliklerinin ardından, 2024 yılı itibarıyla ilk çocuklarını kucaklarına aldılar. Robbie, 17 Ekim 2024 tarihinde bir erkek bebek dünyaya getirdi. Bebeğin ismi ve doğum tarihi dışında diğer detaylar çift tarafından henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

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Margot Robbie Öne Çıkan Açıklamalar

Margot Robbie Öne Çıkan Açıklamalar

“Bazen sabah kalktığımda her şeyin sonlanmış gibi hissediyorum. Ama sonra bir şeyler yaparak bu hissi yeniyorum.”

'İnsanların filme verdiği değer en büyük ödül. Ben hiçbir zaman böyle bir şeyin parçası olmamıştım. 'Barbie' çok farklı hissettirdi.'

“Titanic'in tema müziğini duyduğumda bile hüngür hüngür ağlıyorum, Bu yüzden bir sahnede ağlamam gerekirse sette bunu yapıyorum.”

Margot Robbie Yer Aldığı Televizyon Programları

Margot Robbie Yer Aldığı Televizyon Programları

  • 2008: Review with Myles Barlow - Kelly (Bölüm #1.1)

  • 2008: The Elephant Princess - Kelebek (adı geçmiyor) (Bölümler: 'The Butterfly Effect' ve 'Butterfly Kiss')

  • 2008: City Homicide - Caitlin Brentford (Bölüm: 'Somersaulting Dogs')

  • 2008–11: Neighbours - Donna Freedman (311 bölüm)

  • 2011–12: Pan Am - Laura Cameron (14 bölüm)

  • 2015: Top Gear - Kendisi (Bölüm #22.4)

  • 2015: Neighbours 30th: The Stars Reunite - Kendisi (Belgesel)

  • 2016: Saturday Night Live - Sunucu (Bölüm: 'Margot Robbie/The Weeknd')

Margot Robbie Yer Aldığı Filmler

Margot Robbie Yer Aldığı Filmler

  • 2008: Vigilante - Cassandra (Yönetmen: Aash Aaron)

  • 2009: I.C.U. - Tristan Waters (Yönetmen: Aash Aaron)

  • 2013: Zamanda Aşk - Charlotte (Yönetmen: Richard Curtis)

  • 2013: Para Avcısı - Naomi Lapaglia (Yönetmen: Martin Scorsese)

  • 2015: Z for Zachariah - Ann Burden (Yönetmen: Craig Zobel)

  • 2015: Fokus - Jess Barrett (Yönetmen: Glenn Ficarra & John Requa)

  • 2015: Aşk Uğruna - Celine (Yönetmen: Saul Dibb)

  • 2015: Büyük Açık - Kendisi (Yönetmen: Adam McKay, Cameo)

  • 2016: Whiskey Tango Foxtrot - Tanya Vanderpoel (Yönetmen: Glenn Ficarra & John Requa)

  • 2016: Tarzan Efsanesi - Jane Porter (Yönetmen: David Yates)

  • 2016: Suicide Squad - Harleen Quinzel / Harley Quinn (Yönetmen: David Ayer)

  • 2017: Ben, Tonya - Tonya Harding (Yönetmen: Craig Gillespie, Ayrıca yapımcı)

  • 2017: Goodbye Christopher Robin - Daphne de Sélincourt (Yönetmen: Simon Curtis)

  • 2018: Peter Rabbit - Flopsy (seslendirme) (Yönetmen: Will Gluck)

  • 2018: Mary Queen of Scots - I. Kraliçe Elizabeth (Yönetmen: Josie Rourke)

  • 2018: Terminal - Annie (Yönetmen: Vaughn Stein)

  • 2018: Dreamland - (Yönetmen: Miles Joris-Peyrafitte)

  • 2019: Skandal - Kayla Pospisil (Yönetmen: Jay Roach)

  • 2019: Bir Zamanlar Hollywood'da - Sharon Tate (Yönetmen: Quentin Tarantino)

  • 2020: Yırtıcı Kuşlar - Harleen Quinzel / Harley Quinn (Yönetmen: Cathy Yan, Ayrıca yapımcı)

  • 2021: The Suicide Squad: İntihar Timi - (Yönetmen: James Gunn)

  • 2022: Amsterdam - Valerie Voze (Yönetmen: David O. Russell)

  • 2022: Babylon - Nellie LaRoy (Yönetmen: Damien Chazelle)

  • 2023Asteroid City - The Actress (Yönetmen: Wes Anderson)

  • 2023: Barbie - Barbie (Yönetmen: Greta Gerwig & Noah Baumbach)

  • 2025: A Big Bold Beautiful Journey - Sarah (Yönetmen: Kogonada)

Margot Robbie Güncel Projeleri

Margot Robbie Güncel Projeleri

Margot Robbie, 2025 yılında sinemaseverlerle buluşturacağı projelerle heyecan yaratmaya devam ediyor. Özellikle 'A Big Bold Beautiful Journey' adlı romantik fantezi filminde başrol oynayacak olan Robbie, aynı zamanda yapımcı kimliğiyle de dikkat çekiyor. Emily Brontë’nin klasik romanı 'Wuthering Heights'ın yeni uyarlamasında Catherine Earnshaw karakterine hayat verecek olan ünlü oyuncu, bu projeyle büyük bir merak uyandırıyor. Ayrıca, Robbie'nin başrolünü üstlendiği ve yapımcı olarak yer aldığı 'Monopoly' ve 'The Sims' gibi popüler oyunların sinema uyarlamaları, onun genişleyen kariyerini ve yaratıcı vizyonunu gözler önüne seriyor. Ayrıca, parfüm dünyasında da adından söz ettirecek olan Robbie, Chanel No. 5 için Luca Guadagnino’nun yönettiği 'See You at 5' adlı kısa filmle izleyici karşısına çıkacak. 2025, Margot Robbie için sadece oyunculukla değil, aynı zamanda yapımcılıkla da zirveye ulaşacağı bir yıl olacak gibi görünüyor.

Margot Robbie Ödül ve Adaylıkları

Margot Robbie Ödül ve Adaylıkları

2008

  • Satellite Ödülleri

  • - Rachel Evleniyor - En İyi Kadın Oyuncu - Drama (Sinema) - Aday

2010

  • Primetime Emmy Ödülleri

  • - Simpsonlar - En İyi Dublaj Performansı - Kazandı

  • Satellite Ödülleri

  • - Aşk Sarhoşu - En İyi Kadın Oyuncu - Müzikal veya Komedi (Sinema) - Kazandı

2012

  • Akademi Ödülleri (Oscar)

  • - Sefiller - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Kazandı

  • Altın Küre Ödülleri

  • - Sefiller - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Kazandı

  • BAFTA Ödülleri

  • - Sefiller - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Kazandı

  • Screen Actors Guild Ödülleri

  • - Sefillers - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Kazandı

  • National Board of Review Ödülleri

  • - Sefillers - En İyi Oyuncu Kadrosu - Kazandı

2015

  • Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films (Saturn Awards)

  • - Kara Şövalye Yükseliyor - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Kazandı

  • Screen Actors Guild Ödülleri

  • - Brokeback Dağı - En İyi Oyuncu Kadrosu (Sinema) - Aday

2018

  • Critics' Choice Movie Awards

  • - I, Tonya - En İyi Kadın Oyuncu - Aday

2019

  • Academy Awards (Oscar)

  • - Bir Zamanlar Hollywood'da - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Aday

  • Golden Globe Awards

  • - Bir Zamanlar Hollywood'da - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Aday

2024

  • Akademi Ödülleri (Oscar)

  • - Barbie - En İyi Film - Aday

  • Altın Küre Ödülleri

  • - Barbie - En İyi Kadın Oyuncu - Müzikal veya Komedi - Kazandı

  • BAFTA Film Ödülleri

  • - Barbie - En İyi Kadın Oyuncu - Kazandı

  • Screen Actors Guild (SAG) Ödülleri

  • - Barbie - En İyi Kadın Oyuncu - Kazandı

  • Critics' Choice Movie Awards

  • - Barbie - En İyi Kadın Oyuncu - Kazandı

  • AACTA Ödülleri

  • - Barbie - En İyi Kadın Oyuncu - Kazandı

  • - Barbie - AACTA Trailblazer Ödülü - Kazandı

  • Critics' Choice Movie Awards

  • - Barbie - En İyi Komedi - Kazandı

2025

  • AACTA Audience Choice Ödülleri

  • - En Sevilen Kadın Oyuncu - Aday

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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