Makyajını Temizlemeden Uyuduğunda Cildinde Neler Olur?

Akşamlarını gözden geçirmeni istiyorum. Bazı akşamlar, özellikle aşırı yorgun ve üşengeç olduğun zamanlar 'bir şey olmaz' diyerek makyajını temizlemeden kendini yatağa atmışsındır... O an hemen yatağa gömülmek güzel gelse de cildin makyajlı yattığın için sana küsebilir ve acısını bir şekilde çıkarır. Nasıl mı?

Birlikte makyajını temizlemeden uyumanın ne gibi sorunlara yol açtığına bakalım!