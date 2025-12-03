onedio
Makyajını Temizlemeden Uyuduğunda Cildinde Neler Olur?

Elif Nur Çamurcu
03.12.2025 - 16:56

Akşamlarını gözden geçirmeni istiyorum. Bazı akşamlar, özellikle aşırı yorgun ve üşengeç olduğun zamanlar 'bir şey olmaz' diyerek makyajını temizlemeden kendini yatağa atmışsındır... O an hemen yatağa gömülmek güzel gelse de cildin makyajlı yattığın için sana küsebilir ve acısını bir şekilde çıkarır. Nasıl mı?

Birlikte makyajını temizlemeden uyumanın ne gibi sorunlara yol açtığına bakalım!

1. Gözeneklerin tıkanır.

Makyajla uyuduğun zaman gözeneklerin bütün gece nefes alamaz... Bu nedenle sabah cildin yorulmuş bir şekilde uyanırsın. Makyaj yapmasan bile cilt gün içinde ter, yağ ve kir üretir... Bir de bunların üzerine makyaj tabakası gelince gözenekler iyice kapanır. Bu kapanıklık nedeni ile zamanla siyah noktalar oluşabilir.

2. Cildin yenilenmesinde yavaşlama olur.

Cildinin gece boyunca yenilendiğini biliyorsun değil mi? Eğer makyajla uyursan bu yenilenme sürecini yarıya düşürmüş olursun! Çünkü cilt kir ve makyaj kalıntıları ile savaşırken yenilenme özelliğini kaybetmeye başlar. Hücre yenilenmesi zayıfladığı için cildin daha mat ve solgun görünebilir!

3. Sivilce çıkması tetiklenir.

Makyaj kalıntıları demek gözeneklerin tıkanması demek... Gözeneklerin tıkanması ise ciltte bakterilerin hızla çoğalması demek! Bu yüzden sivilcelere alan açılmış olur. Özellikle cildin yağlı ve karma bir yapıya sahip ise bu süreç daha da hızlanır... Sivilce çıkmıyor gibi gelse de cildinin altında minik sertlikler hissedebilirsin.

4. Cilt donuk ve solgun görünür.

Makyajla uyuduğun zaman cilt tonunda eşitsizlik, mat ve yorgun görünüm olur. Sonuçta gece boyunca cildin yüzeyine yapışan ürünler oksijen akışını engeller... Bu yüzden cilt doğal canlılığını kaybeder. Sabah kalkıp aynaya baktığın zaman 'yüzümdeki renk gitmiş' diyorsan sebebi bu! Makyaj ile tekrardan renklendirmek isterken cildini daha da fazla yoracaksın!

5. Göz altlarındaki şişlik ve morluk artar.

Rimel, eyeliner ve far kalıntıları... Göz çevrene fazlaca zarar verir. Bu ürünler doğrudan göz altı derisine temas ederse o bölge tahriş olur ve dolaşım kötüleşir. Sabah gözlerin ağır ve şişik bir şekilde uyanırsan şaşırma... Ayrıca minik yağ bezelerinin oluşmasına da zemin hazırlamış olursun!

6. Kirpikler dökülmeye başlar.

Rimel kirpikleri sertleştiren ve kırılgan hale getiren bir yapıdadır. Haliyle gece boyunca yastığa sürtünüp durursun! Böylece kirpiklerin kopar... Ayrıca sabah makyajını çıkaracağın zaman da dökülme daha fazla olur. Bu süreç kendini tekrarlarsa kirpiklerinin seyrekleştiğini fark edersin!

7. Cildin koruyucu katmanı zayıflar.

Cildin bariyeri, yani koruma kalkanı makyajla uyudukça zarar görür. Senin sağlığın ve güzelliğin için savaşan bu kalkan temizlenmemiş ürünlerle gece boyunca mücadele etmek zorunda kalır! Sonu olarak bariyer zayıflar ve cildin daha hassas bir hale gelir. Dış etkenlere karşı cildin korunamaz, hem kirleri kedine çeker hem de tahriş olma riski artar...

8. Ciltte kaşıntı ve kızarıklık olabilir.

Makyaj ürünleri cildinde uzun süre durursa ve cildine yerleşirse irritasyona yol açabilir... Özellikle cildin hassas ise bu durumu daha net gözlemleyebilirsin. Kaşıntı, hafif yanma ya da kızarıklık yaşanabilir. Gece boyunca makyaj ürünleri ile rahatsız edilen cilt iyice gerilmeye ve kurumaya başlar. Cildinin isyan çığlıklarını duyabilirsin!

9. Dudaklarda çatlama ve kuruluk olur.

Renkli ruj ve lip glosslar gece boyunca durur ise dudaklarını kurutur! Renkli ürünlerin nemi hapsetme gibi bir özelliği var, evet. Fakat dudakları beslemezler. Bu yüzden sabah uyandığında dudaklarını sert hissedebilirsin. Bu da ruj süreceğin zaman pütürlü görünmesine neden olur...

10. Yastık kılıfın bakteri yuvası olur.

Makyajla uyuduğun zaman tüm ürünleri yastığına geçirirsin. Fondöten, yağ, kir ve göz makyajı... Hepsi yastık kılıfına işlenir! Ertesi gece aynı yerde, yani bakteri yuvasında yüzünü gezdireceksin. Bu da sivilcelerini artırır ya da cildin hassasiyetini yükseltebilir. Yastık kılıfının hızla kirlendiğini fark etmezsin bile!

Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
