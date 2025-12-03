Makyajını Temizlemeden Uyuduğunda Cildinde Neler Olur?
Akşamlarını gözden geçirmeni istiyorum. Bazı akşamlar, özellikle aşırı yorgun ve üşengeç olduğun zamanlar 'bir şey olmaz' diyerek makyajını temizlemeden kendini yatağa atmışsındır... O an hemen yatağa gömülmek güzel gelse de cildin makyajlı yattığın için sana küsebilir ve acısını bir şekilde çıkarır. Nasıl mı?
Birlikte makyajını temizlemeden uyumanın ne gibi sorunlara yol açtığına bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Gözeneklerin tıkanır.
2. Cildin yenilenmesinde yavaşlama olur.
3. Sivilce çıkması tetiklenir.
4. Cilt donuk ve solgun görünür.
5. Göz altlarındaki şişlik ve morluk artar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Kirpikler dökülmeye başlar.
7. Cildin koruyucu katmanı zayıflar.
8. Ciltte kaşıntı ve kızarıklık olabilir.
9. Dudaklarda çatlama ve kuruluk olur.
10. Yastık kılıfın bakteri yuvası olur.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın