onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Makyaj Seçimlerine Göre Yaşını Tahmin Ediyoruz!

etiket Makyaj Seçimlerine Göre Yaşını Tahmin Ediyoruz!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
18.12.2025 - 18:01

Hepimizin makyaj stilinde bir yaş enerjisi var. Bazımız göz altını kapatmadan evden çıkamaz, bazımız gloss sürünce kendini 17'sinde gibi hisseder, bazılarımız da eyeliner olmadan yapamaz! Peki senin makyaj anlayışına hangisi uyuyor? Testteki soruları cevapla, makyaj seçimlerine göre yaşını söyleyelim! 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Rihanna'nın hangi makyajı senin tarzına hitap ediyor söyle bakalım!

2. Gece dışarı çıkacaksın diyelim, makyajında nereyi ön plana çıkarırsın?

3. Gündüz kahve içmek için dışarı çıkacaksın, nasıl bir makyaj tercih edersin?

4. Akşam şık bir yere yemeğe davetliysen, hangi tarz bir makyaj yaparsın?

5. Festival makyajını seçmeni istesek... 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Yeni yıl partisi için nasıl bir makyajla dikkatleri üzerine çekmek istersin?

7. Peki, hangi gelin makyajı tam senlik?

8. Son olarak, date için hazırlanırken nasıl bir makyaj tercih edersin?

18 - 22: Clean girl enerjisi! 😍

Senin makyaj stilinde gençlik enerjinin ruhu var! Makyajını hafif, fresh ve tatlı bir dokunuşla tamamlıyorsun. Fazla ürün sevmiyor, az ve öz ürünle doğal görünmeyi tercih ediyorsun. Özellikle gloss ve highlighter senin vazgeçilmezin! Enerjin çok canlı olduğu için insanlar seni hep daha küçük sanıyor. 😍 Makyajın hem doğal hem de tertemiz duruyor, senin yaşın 18 olmasa bile kesinlikle ruhun 18!

23 - 26: Temiz ve düzenli makyaj kızısın!

Sen tam modern, şehirli kadın enerjisine sahipsin ve makyaj tarzına da bunu yansıtıyorsun. Hafif bir ten makyajı, maskara ve rujla görünümünü tamamlamayı başarıyorsun! Kaşları sabitleyip, hafif bir allıkla da son dokunuşları yapıyorsun. Hepsi senin için günlük bir ritüel gibi! Yerine göre makyaj yapmayı iyi biliyorsun. İçinde hem gençlik hem de olgunluk enerjisi var! Tam o geçiş döneminin en güzel halisin. 😍

30+ makyaj ustası!

Sende “Ben yıllardır makyaj yapıyorum, neyin ne işe yaradığını çok iyi biliyorum!” enerjisi var. Fondöten, allık ve highlighter üçlüsünü öyle dengeli kullanıyorsun ki yüzün her daim sağlıklı ve canlı duruyor. Makyajın abartı değil ama özenli; tam bir ustalık seviyesinde. İster akşam yemeği, ister bir kahve kaçamağı, ister bir konser olsun... Nerede nasıl makyaj yapacağını çok iyi biliyorsun. İnsanlar seni hem bakımlı hem de kendine güvenen biri olarak görüyor. Bu yüzden 30'lu yaşlar senin net ve oturmuş makyaj tarzına birebir uyuyor!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın