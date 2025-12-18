Makyaj Seçimlerine Göre Yaşını Tahmin Ediyoruz!

Sende “Ben yıllardır makyaj yapıyorum, neyin ne işe yaradığını çok iyi biliyorum!” enerjisi var. Fondöten, allık ve highlighter üçlüsünü öyle dengeli kullanıyorsun ki yüzün her daim sağlıklı ve canlı duruyor. Makyajın abartı değil ama özenli; tam bir ustalık seviyesinde. İster akşam yemeği, ister bir kahve kaçamağı, ister bir konser olsun... Nerede nasıl makyaj yapacağını çok iyi biliyorsun. İnsanlar seni hem bakımlı hem de kendine güvenen biri olarak görüyor. Bu yüzden 30'lu yaşlar senin net ve oturmuş makyaj tarzına birebir uyuyor!