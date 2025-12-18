Makyaj Seçimlerine Göre Yaşını Tahmin Ediyoruz!
Hepimizin makyaj stilinde bir yaş enerjisi var. Bazımız göz altını kapatmadan evden çıkamaz, bazımız gloss sürünce kendini 17'sinde gibi hisseder, bazılarımız da eyeliner olmadan yapamaz! Peki senin makyaj anlayışına hangisi uyuyor? Testteki soruları cevapla, makyaj seçimlerine göre yaşını söyleyelim! 👇
1. Rihanna'nın hangi makyajı senin tarzına hitap ediyor söyle bakalım!
2. Gece dışarı çıkacaksın diyelim, makyajında nereyi ön plana çıkarırsın?
3. Gündüz kahve içmek için dışarı çıkacaksın, nasıl bir makyaj tercih edersin?
4. Akşam şık bir yere yemeğe davetliysen, hangi tarz bir makyaj yaparsın?
5. Festival makyajını seçmeni istesek... 👇
6. Yeni yıl partisi için nasıl bir makyajla dikkatleri üzerine çekmek istersin?
7. Peki, hangi gelin makyajı tam senlik?
8. Son olarak, date için hazırlanırken nasıl bir makyaj tercih edersin?
18 - 22: Clean girl enerjisi! 😍
23 - 26: Temiz ve düzenli makyaj kızısın!
30+ makyaj ustası!
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
