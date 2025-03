Makyaj Rutininizde Büyük Fark Yaratacak 15 Küçük Ekleme

Makyajın gün boyu taze ve yerli yerinde kalacak! Hafif formülüyle cildini nemlendirirken, makyajını sabitleyerek uzun süre kusursuz görünmesini sağlıyor. Yağlı ya da kuru cilt fark etmeksizin her cilt tipine uygun ve hemen her makyajı kusursuz hale getiriyor. Artık makyajının her an mükemmel görünmesini sağlamak çok kolay!

NYX Professional Makeup MAKEUP SETTING SPRAY