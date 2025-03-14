onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Kozmetik
Makyaj Rutininizde Büyük Fark Yaratacak 15 Küçük Ekleme

etiket Makyaj Rutininizde Büyük Fark Yaratacak 15 Küçük Ekleme

Derya Akalan
Derya Akalan - Onedio Üyesi
14.03.2025 - 09:46

Bazı küçük dokunuşlar, makyaj rutininizde sandığınızdan çok daha büyük farklar yaratabilir! Bazen sadece doğru bir baz kullanmak, kaşlarınıza ufak bir jel sürmek ya da aydınlatıcıyı doğru noktaya uygulamak bile tüm görünümünüzü bir üst seviyeye çıkarabilir. Eğer makyaj yaparken hep aynı adımları takip ediyor ve sonuçtan pek de memnun kalmıyorsanız, belki de rutininize birkaç yenilik eklemenin zamanı gelmiştir. İşte, makyajınızı daha kalıcı, daha kusursuz ve çok daha göz alıcı hale getirecek 15 ufak ama etkili dokunuş!

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayın.

Bu içerik 14.03.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. SunplusTrade LED Işıklı ve Büyütmeli Makyaj Aynası

1. SunplusTrade LED Işıklı ve Büyütmeli Makyaj Aynası

Makyaj yaparken ya da cilt bakımı rutininizde en küçük detayları bile kaçırmamak ister misin? Esnek kuğu boynu sayesinde eğip bükebilir, ışığını tam ihtiyacınıza göre ayarlayabilirsin. Üstelik kablosuz ve taşınabilir! Evde, tatilde, hatta makyajınızı yetiştirmen gereken her yerde yanında. Artık kötü ışıkta eyeliner çekme derdine son!

SunplusTrade LED Işıklı ve Büyütmeli Makyaj Aynası

2. Schick Hydro Silk Çok Amaçlı Peeling Dermaplaning Aleti

2. Schick Hydro Silk Çok Amaçlı Peeling Dermaplaning Aleti

Cildinizdeki tüylerden ve ölü hücrelerden kurtulmak şimdi çok kolay! Hem kaş şekillendirmek, hem de hassas yüz tıraşını zahmetsizce yapmak için mükemmel bir seçenek. Hem pratik, hem nazik; cildinizi kesmeden, pürüzsüz ve yumuşacık bırakıyor. Hafif ve taşınabilir tasarımı sayesinde, evde ya da seyahatte rahatlıkla kullanabilirsin. Kendi güzellik rutininde fark yaratacak küçük bir dokunuş!

Schick Hydro Silk Çok Amaçlı Peeling Dermaplaning Aleti

3. NYX Professional Makeup The Brow Glue Instant Brow Styler

3. NYX Professional Makeup The Brow Glue Instant Brow Styler

Kaşlarınızı şekillendirip sabitlemek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Hızla uygulayıp, anında doğal ve belirgin bir görünüm elde edebilirsiniz. Hem de yapışkanlık yapmadan, gün boyu formda kalmalarını sağlar. Kaşlarınızda pürüzsüz bir görünüm istiyorsanız, bu küçük ama güçlü ürün tam size göre! 

NYX Professional Makeup The Brow Glue Instant Brow Styler

4. Daubigny fondöten fırçası

4. Daubigny fondöten fırçası

Daubigny Fondöten Fırçası ile makyajını profesyonel dokunuşlarla yap! Yumuşacık ve sık kılları sayesinde fondöten, krem veya pudra ürünleri cildinle kusursuzca bütünleştiriyor, çizgi ve dalgalanma yapmadan pürüzsüz bir bitiş sağlıyor. Üstelik şık mavi tasarımı ve koruyucu kılıfıyla hem kullanışlı hem de hijyenik! Mükemmel makyajın sırrı, doğru fırçayı seçmekten geçiyor! 

Daubigny fondöten fırçası

5. Tırtır Mask Fit Red Cushion Fondöten

5. Tırtır Mask Fit Red Cushion Fondöten

Mükemmel pürüzsüzlük için ideal! Hafif yapısı sayesinde cildine doğal bir ışıltı katarken, mini boyu sayesinde her yere kolayca taşıyabilirsin. Hem pratik hem etkili, ciltte kusursuz bir görünüm sağlıyor. Sade makyajlarınızda bile parlak ve taze bir cilt görünümü elde etmeni sağlıyor. Tüm gün taze ve doğal bir görünüm için tam da ihtiyacın olan şey!

Tırtır Mask Fit Red Cushion Fondöten

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. BEAKEY Makyaj Süngeri Seti

6. BEAKEY Makyaj Süngeri Seti

Fondötenini pürüzsüzce uygula! Yumuşacık dokusu sayesinde sıvı, krem ve toz ürünleri kolayca dağıtıyor, cildinle mükemmel şekilde bütünleştiriyor. Dikey kesimi sayesinde yüz hatlarına tam oturuyor ve detaylı uygulama yapmanı sağlıyor. İster doğal ister tam kapatıcı bir görünüm, bu süngerlerle her şey mümkün! Makyaj çantanın vazgeçilmezi olacak!

BEAKEY Makyaj Süngeri Seti

7. Maybelline New York Color Sensational Dudak Kalemi

7. Maybelline New York Color Sensational Dudak Kalemi

Dudaklarınıza kusursuz bir şekil verin! Yumuşak yapısı sayesinde kolayca uygulanıyor, dudakları kurutmadan belirginleştiriyor. Uzun süre kalıcı etkisiyle gün boyu tazeleme derdi olmadan kullanabilirsin. İster tek başına ister rujunla birlikte kullan, her şekilde mükemmel görünen dudaklara sahip olabilirsin! 

Maybelline New York Color Sensational Dudak Kalemi

8. Kirpik Lifting Seti

8. Kirpik Lifting Seti

Fesjoy Kirpik Perma Kiti ile göz alıcı ve doğal kıvrımlı kirpiklere sahip olun! Rimelsiz bile etkileyici bakışlar için mükemmel bir seçenek. Kirpiklerinizi nazikçe kıvırır, daha uzun ve hacimli görünmelerini sağlar. Üstelik etkisi haftalarca sürebilir! Evde profesyonel bir lash lift deneyimi yaşamak isteyenler için harika bir kit. Sabahları rimel sürme derdi olmadan kalkmaya hazır olun!

Kirpik Lifting Seti

9. Show By Pastel Cover Perfect Concealar Ultra Kapatıcı

9. Show By Pastel Cover Perfect Concealar Ultra Kapatıcı

Kusurlarınıza veda edin, ışıl ışıl bir cilt görünümüne merhaba de! Yüksek kapatıcılığı sayesinde göz altı morlukları, lekeler ve renk eşitsizliklerini mükemmel bir şekilde gizlerken, cildini güneşin zararlı etkilerinden de koruyor. Hafif yapısı sayesinde ağırlık hissi yaratmadan cildinle bütünleşip gün boyu kalıcılığını koruyor. Pürüzsüz ve doğal bir bitiş isteyenlerin favorisi olacak! 

Show By Pastel Cover Perfect Concealar Ultra Kapatıcı

10. Fwee Lip & Cheek Blurry Pudding Pot Ambitious

10. Fwee Lip & Cheek Blurry Pudding Pot Ambitious

Hem dudaklarına hem de yanaklarına canlı bir renk dokunuşu yap! Kremimsi yapısı sayesinde kolayca uygulanıyor, cildinle kusursuzca kaynaşıyor. Hem doğal hem de tatlı bir renk verirken, mat bitişiyle uzun süre kalıcı. Özellikle pratik kullanım isteyenler için harika bir seçenek! Bir ürünle hem dudak hem yanak için ışıltılı bir görünüm elde et!

Fwee Lip & Cheek Blurry Pudding Pot Ambitious

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Essence Lashes To Impress Takma Kirpik

11. Essence Lashes To Impress Takma Kirpik

Bakışlarına anında çekicilik katın! Doğal ama belirgin hacmi sayesinde gözlerini daha büyük ve etkileyici gösteriyor. Hafif yapısı sayesinde gün boyu rahat kullanım sunarken, takması da çıkarılması da oldukça pratik! Özel günlerinde ya da günlük makyajına biraz daha drama katmak istediğinde vazgeçilmezin olacak!

Essence Lashes To Impress Takma Kirpik

12. NYX Professional Makeup MAKEUP SETTING SPRAY

12. NYX Professional Makeup MAKEUP SETTING SPRAY

Makyajın gün boyu taze ve yerli yerinde kalacak! Hafif formülüyle cildini nemlendirirken, makyajını sabitleyerek uzun süre kusursuz görünmesini sağlıyor. Yağlı ya da kuru cilt fark etmeksizin her cilt tipine uygun ve hemen her makyajı kusursuz hale getiriyor. Artık makyajının her an mükemmel görünmesini sağlamak çok kolay!

NYX Professional Makeup MAKEUP SETTING SPRAY

13. L’Oréal Paris Glotion All-In-One Doğal Işıltı

13. L’Oréal Paris Glotion All-In-One Doğal Işıltı

Cildinizdeki ışıltıyı keşfedin! Bu harika ürün, cildine anında doğal bir ışıltı kazandırırken aynı zamanda nemlendiriyor ve yumuşacık bir dokunuş bırakıyor. Hafif yapısı sayesinde makyaj öncesi veya tek başına kullanılabilir. Yüzünde taze ve sağlıklı bir parlaklık yaratıyor. Hem gündüz hem gece kullanabileceğin bu ürünle cildin hep canlı ve ışıltılı!

L’Oréal Paris Glotion All-In-One Doğal Işıltı

14. Maybelline New York Lash Sensational Firework Maskara

14. Maybelline New York Lash Sensational Firework Maskara

Kirpiklerinde havai fişek etkisi yarat! Özel fırça tasarımı sayesinde her kirpiği tek tek ayırarak dolgun, kıvrık ve hacimli bir görünüm kazandırıyor. Topaklanma yapmadan yoğun siyah etkisi sunan bu maskara, gün boyu akmadan kalıcılığını koruyor. Eğer etkileyici ve göz alıcı bakışlar istiyorsan, bu maskara tam size göre!

Maybelline New York Lash Sensational Firework Maskara

15. Kiko Milano Dudak Parlatıcısı

15. Kiko Milano Dudak Parlatıcısı

Tam anlamıyla 'her an sür çık' bir dudak parlatıcısı! Yapış yapış his bırakmadan dudaklarını yumuşacık yapıyor ve o doğal, ışıltılı görünümü veriyor. Dudaklarını dolgun, sağlıklı ve ışıl ışıl göstermek istiyorsan, bu parlatıcı tam senlik!

Kiko Milano Dudak Parlatıcısı

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Derya Akalan
Derya Akalan
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın