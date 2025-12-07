Mahkemelik Olan Milyon Dolarlık Otel Tinerci ve Evsizlerin Uğrak Noktası Oldu: Manzarası ile Dikkat Çekiyordu
İstanbul’un Karadeniz’e kıyısında bulunan Riva’da yıllardır atıl durumdaki Legend Otel, tinerciler ve evsizlerin eline geçti. 2017’den beri süren mahkeme nedeniyle kullanılamayan 186 odalı dev tesisin son hali görüntülendi. Otelin akibeti belirsizliğini korurken, bölgede fotoğrafçılık yapan Tolga Aray, otelin her geçen yıl daha da kötü duruma düştüğünü söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beykoz Riva’da bulunan ve deniz manzarası ile dikkat çeken lüks otelin son hali içler açısı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2017 yılında satışı için 71 milyon istenmişti.
Fotoğrafçıların da uğrak mekanlarından oldu.
Harabeye dönen lüks otelin son hali 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın