Maaşınızın Çabuk Bitmesi Bu Nedenlere Bağlı Olabilir: Doğru Maaş Yönetimi İçin 11 Öneri
Koca bir ay heyecanla maaş gününü bekledikten sonra ayın ortasına bile varmadan paranın bitmesi söz konusu olabiliyor. Ayın daha ikinci yarısı varken siz de kendinizi 'nereye gitti bu para?' sorusuyla baş başa bulabilirsiniz. O halde ustalaşmanız gereken finans yetisi kesinlikle doğru maaş yönetimi. Harcamaları nasıl planladığınızdan sosyal hayattaki önceliklendirmelere kadar birçok ufak alışkanlık, bütçe üzerinde daha fazla kontrole sahip olmanızı sağlayabilir. İşte maaşı çar çur etmeden harcamak ve ay boyu elde tutmak için deneyebileceğiniz yöntemler!
1. Maaş günü plan yapın.
2. Harcamalarda önceliklendirme yapın.
3. Ufak harcamaları küçümsemeyin.
4. Kredi kartını maaşın yerine koymayın.
5. 50-30-20 taktiğini uygulayın.
6. Biriktirmeyi önceliklendirin.
7. Abonelikleri gözden geçirin.
8. Ulaşım ve yemek harcamalarını gözetin.
9. Yan gelir kaynakları araştırın.
10. İndirimlere dikkat edin.
11. Finansal okuryazarlığı artırın.
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
