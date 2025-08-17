Maaşın Neden Hemen Bitiyor?
Her ayın ilk günü bankadan gelen bildirimle bir an rahatlar, sonra da 'bu parayla nasıl yetineceğim?' kaygısıyla baş başa mı kalıyorsun? Birkaç kahve, bir market alışverişi, bir dışarı çıkma derken ne zaman, nasıl bitti bu maaş diye kendine sorduğun anlar mı yaşıyorsun? Merak etme, yalnız değilsin.
Hepimiz bir şekilde çalışıyor, emek veriyor, sabahları zorla kalkıp işe gidiyor ve ay sonunda emeğimizin karşılığı olan maaşımıza kavuşuyoruz. Ama ne hikmetse, o güzelim maaş bazen gün yüzü bile görmeden, birkaç işlemle uçup gidiyor. Kiraydı, faturalardı, kredi kartıydı, “kendime bir ödül vereyim” harcamaları derken cüzdan boş, ruh hâli karmaşa, kredi kartı ise yine limit sınırında kalıyor…
Peki ama asıl mesele ne? Gerçekten mi az kazanıyorsun, yoksa harcama alışkanlıkların fark etmeden bütçeni eritiyor mu? Ay sonunda yediğin sade makarnanın, içtiğin kahvenin arkasında hangi alışverişler, hangi “bir şey olmaz”lar, hangi “kendimi şımartayım”lar yatıyor?
Bu test; seni yargılamak, harcamalarını polis gibi denetlemek için değil. Bu test; seni anlamak, seni sana anlatmak, biraz güldürmek ama en çok da “evet ya, bu benim!” dedirtmek için burada. Çünkü maaşın bitme sebebi bazen çok bariz bir alışkanlık, bazen de görünmeyen ama seni etkileyen duygusal bir refleks olabilir.
Haydi şimdi dürüst ol, eğlenmeye açık ol, kendine karşı samimi ol. İtiraf et:
Maaşın neden hemen bitiyor?
1. Bize karşı dürüst olacağın bu teste yaşını öğrenerek başlayalım.
2. Şimdi de cinsiyetini öğrenelim.
3. Maaşını aldığın ilk günlerde para ile olan ilişkin nasıl bir seyir izliyor?
4. Peki maaşınla market alışverişine çıktığında sepete attığın ürünleri nasıl seçiyorsun?
5. Sepete attığın bir ürünü yalnızca çok indirimli olduğu için satın aldığın, sonrasında da kullanmadığın oldu mu?
6. Alışverişin bir de online olanı var. Online alışveriş senin için bir ihtiyaç mı, yoksa bir kaçış noktası mı?
7. Ay sonu yaklaştığında maddi durumuna göre nasıl bir ruh hâline giriyorsun?
8. Ay sonunda kredi kartı ekstresine baktığında, gerçekten harcadığını hatırlamadığın ödemelerle karşılaştığın oldu mu?
9. Peki sosyal hayatının bütçene etkisi sence ne düzeyde?
10. Peki kredi kartı kullanımın hakkında ne düşünüyorsun?
11. Son olarak bir ay boyunca sadece nakit kullanarak harcama yapmayı denemek sana çok zor geliyor mu?
Senin maaş, faturalarla buluşup veda ediyor.
Senin maaş, alışveriş sepetinde kayboluyor.
Senin maaş, anlık keyiflere kurban gidiyor.
Senin maaş, kart ekstresiyle kavga ediyor.
