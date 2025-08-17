onedio
Maaşın Neden Hemen Bitiyor?

Mert Şenoğul
Mert Şenoğul - Onedio Üyesi
17.08.2025 - 17:01

Her ayın ilk günü bankadan gelen bildirimle bir an rahatlar, sonra da 'bu parayla nasıl yetineceğim?' kaygısıyla baş başa mı kalıyorsun? Birkaç kahve, bir market alışverişi, bir dışarı çıkma derken ne zaman, nasıl bitti bu maaş diye kendine sorduğun anlar mı yaşıyorsun? Merak etme, yalnız değilsin.

Hepimiz bir şekilde çalışıyor, emek veriyor, sabahları zorla kalkıp işe gidiyor ve ay sonunda emeğimizin karşılığı olan maaşımıza kavuşuyoruz. Ama ne hikmetse, o güzelim maaş bazen gün yüzü bile görmeden, birkaç işlemle uçup gidiyor. Kiraydı, faturalardı, kredi kartıydı, “kendime bir ödül vereyim” harcamaları derken cüzdan boş, ruh hâli karmaşa, kredi kartı ise yine limit sınırında kalıyor…

Peki ama asıl mesele ne? Gerçekten mi az kazanıyorsun, yoksa harcama alışkanlıkların fark etmeden bütçeni eritiyor mu? Ay sonunda yediğin sade makarnanın, içtiğin kahvenin arkasında hangi alışverişler, hangi “bir şey olmaz”lar, hangi “kendimi şımartayım”lar yatıyor?

Bu test; seni yargılamak, harcamalarını polis gibi denetlemek için değil. Bu test; seni anlamak, seni sana anlatmak, biraz güldürmek ama en çok da “evet ya, bu benim!” dedirtmek için burada. Çünkü maaşın bitme sebebi bazen çok bariz bir alışkanlık, bazen de görünmeyen ama seni etkileyen duygusal bir refleks olabilir.

Haydi şimdi dürüst ol, eğlenmeye açık ol, kendine karşı samimi ol. İtiraf et:

Maaşın neden hemen bitiyor?

1. Bize karşı dürüst olacağın bu teste yaşını öğrenerek başlayalım.

2. Şimdi de cinsiyetini öğrenelim.

3. Maaşını aldığın ilk günlerde para ile olan ilişkin nasıl bir seyir izliyor?

4. Peki maaşınla market alışverişine çıktığında sepete attığın ürünleri nasıl seçiyorsun?

5. Sepete attığın bir ürünü yalnızca çok indirimli olduğu için satın aldığın, sonrasında da kullanmadığın oldu mu?

6. Alışverişin bir de online olanı var. Online alışveriş senin için bir ihtiyaç mı, yoksa bir kaçış noktası mı?

7. Ay sonu yaklaştığında maddi durumuna göre nasıl bir ruh hâline giriyorsun?

8. Ay sonunda kredi kartı ekstresine baktığında, gerçekten harcadığını hatırlamadığın ödemelerle karşılaştığın oldu mu?

9. Peki sosyal hayatının bütçene etkisi sence ne düzeyde?

10. Peki kredi kartı kullanımın hakkında ne düşünüyorsun?

11. Son olarak bir ay boyunca sadece nakit kullanarak harcama yapmayı denemek sana çok zor geliyor mu?

Senin maaş, faturalarla buluşup veda ediyor.

Maaşın yatar yatmaz onu alıp doğrudan sabit giderlere teslim ediyorsun. Kira, fatura, kredi kartı derken daha maaşın sıcaklığı geçmeden veda ediyorsunuz. Bu kötü bir şey değil elbette; sorumluluklarının farkında, düzenli bir sistemin var. Ama ne yazık ki kalan bütçeyle ayı sonlandırmak zorlaşıyor. Para yönetiminin sağlam temelleri olsa da sosyal hayatı biraz törpülemen ya da ek gelir yolları düşünmen iyi olabilir. Belki de asıl ihtiyaç biraz daha rahat bir nefes alabileceğin, sabit giderlerini yormayacak bir yaşam alanı. Unutma, para seni yönetmesin; sen onu yönet.

Senin maaş, alışveriş sepetinde kayboluyor.

İndirimler, kargolar, sepet kampanyaları… Sana göre alışveriş sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda bir hobi, belki de bir kaçış. Stresliysen alışveriş, sıkıldıysan alışveriş, mutluysan ödül gibi alışveriş... Harcarken mutlusun, kart ekstresi gelince düşünmeye başlıyorsun. Bu döngü seni yormadan önce durup düşünmen gerek: Bu harcamalar seni kısa süreli mutlu ediyor olabilir ama uzun vadede daha büyük stres yaratıyor. Harcama alışkanlıklarını izlemek, listeyle alışveriş yapmak ve ihtiyaç ile istek arasındaki farkı yeniden tanımlamak sana çok şey kazandırabilir.

Senin maaş, anlık keyiflere kurban gidiyor.

Bir kere yaşıyoruz diyerek dışarıda yediğin yemekler, ani planlanan kahve buluşmaları, küçük tatlı kaçamaklar derken ay ortası cüzdan bomboş. Elbette kendini ödüllendirmek hakkın, ama her hafta ödül verince bütçe seni cezalandırıyor olabilir. Sen parayı harcarken anı yaşıyorsun ama ay sonunda o anlar kart ekstresiyle geri dönüyor. Belki de yeni bir bakış açısına ihtiyacın var: Keyifli anlar yaşarken de bütçeni koruyabilirsin. Hayır demek her zaman kabalık değildir; bazen de yapman gerekenin farkına varmaktır.

Senin maaş, kart ekstresiyle kavga ediyor.

Nakit akışın kart limitleriyle sürekli yarış hâlinde. Borcu borçla kapatmak, karttan kart beğenmek, ekstre geldiğinde başını çevirmek gibi bir döngü içindesin. Maaş yattığı an ilk işin kart ödemek oluyor ve bu, seni sıfırdan bile geriye düşürüyor. Bu tablo seni strese soksa da çoğu zaman çözüm aramak yerine böyle gelmiş böyle gider moduna geçiyorsun. Halbuki biraz planlama, azıcık sabır ve bir miktar dürüstlük bu kısır döngüyü kırabilir. Finansal özgürlük hayal değil; önce yüzleş, sonra adım at.

