Her ayın ilk günü bankadan gelen bildirimle bir an rahatlar, sonra da 'bu parayla nasıl yetineceğim?' kaygısıyla baş başa mı kalıyorsun? Birkaç kahve, bir market alışverişi, bir dışarı çıkma derken ne zaman, nasıl bitti bu maaş diye kendine sorduğun anlar mı yaşıyorsun? Merak etme, yalnız değilsin.

Hepimiz bir şekilde çalışıyor, emek veriyor, sabahları zorla kalkıp işe gidiyor ve ay sonunda emeğimizin karşılığı olan maaşımıza kavuşuyoruz. Ama ne hikmetse, o güzelim maaş bazen gün yüzü bile görmeden, birkaç işlemle uçup gidiyor. Kiraydı, faturalardı, kredi kartıydı, “kendime bir ödül vereyim” harcamaları derken cüzdan boş, ruh hâli karmaşa, kredi kartı ise yine limit sınırında kalıyor…

Peki ama asıl mesele ne? Gerçekten mi az kazanıyorsun, yoksa harcama alışkanlıkların fark etmeden bütçeni eritiyor mu? Ay sonunda yediğin sade makarnanın, içtiğin kahvenin arkasında hangi alışverişler, hangi “bir şey olmaz”lar, hangi “kendimi şımartayım”lar yatıyor?

Bu test; seni yargılamak, harcamalarını polis gibi denetlemek için değil. Bu test; seni anlamak, seni sana anlatmak, biraz güldürmek ama en çok da “evet ya, bu benim!” dedirtmek için burada. Çünkü maaşın bitme sebebi bazen çok bariz bir alışkanlık, bazen de görünmeyen ama seni etkileyen duygusal bir refleks olabilir.

Haydi şimdi dürüst ol, eğlenmeye açık ol, kendine karşı samimi ol. İtiraf et:

Maaşın neden hemen bitiyor?