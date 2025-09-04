Leverkusen'den 2 Maçta Kovulan Erik Ten Hag'ın Birbirinden İlginç Kovulma Nedenleri
Erik ten Hag’in geçen hafta Bayer Leverkusen teknik direktörlüğünden sert bir şekilde kovulmadan önce, kendi ekibi dahil kimseyle iyi geçinemediği iddia edildi.
Eski Manchester United menajeri, Bundesliga ekibinden yalnızca iki maçın ardından “emsali görülmemiş” bir şekilde görevden alınmasına büyük şaşkınlık yaşadı.
Haziran ayında Real Madrid’in yolunu tutan Xabi Alonso’nun yerine Leverkusen’le iki yıllık sözleşme imzalayan Ten Hag, çıktığı iki lig maçında da galibiyet elde edemedi. İlk haftada Hoffenheim’a 2-1 yenilen Leverkusen, hafta sonunda ise Werder Bremen karşısında 3-1’lik üstünlüğünü koruyamayarak puan kaybetti ve kovuldu.
Ama sabrıyla bilinen Alman kulüpleri için kovulmasına neden olan tek şey bu skorlar değildi.
Kimse ile anlaşamayan, şınav çektiren bir teknik direktör...
