Leverkusen'den 2 Maçta Kovulan Erik Ten Hag'ın Birbirinden İlginç Kovulma Nedenleri

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.09.2025 - 15:37

Erik ten Hag’in geçen hafta Bayer Leverkusen teknik direktörlüğünden sert bir şekilde kovulmadan önce, kendi ekibi dahil kimseyle iyi geçinemediği iddia edildi.

Eski Manchester United menajeri, Bundesliga ekibinden yalnızca iki maçın ardından “emsali görülmemiş” bir şekilde görevden alınmasına büyük şaşkınlık yaşadı.

Haziran ayında Real Madrid’in yolunu tutan Xabi Alonso’nun yerine Leverkusen’le iki yıllık sözleşme imzalayan Ten Hag, çıktığı iki lig maçında da galibiyet elde edemedi. İlk haftada Hoffenheim’a 2-1 yenilen Leverkusen, hafta sonunda ise Werder Bremen karşısında 3-1’lik üstünlüğünü koruyamayarak puan kaybetti ve kovuldu.

Ama sabrıyla bilinen Alman kulüpleri için kovulmasına neden olan tek şey bu skorlar değildi.

Kulüp yöneticileri, maçın ardından Hollandalı teknik adamın görevine son vererek “son haftalar, bu yapı ile yeni ve başarılı bir takım inşa etmenin mümkün olmadığını gösterdi” açıklamasını yaptı.

Görevden alınma haberi futbol dünyasında büyük bir şok etkisi yaratsa da, Almanya’daki görev süresine dair ortaya çıkan yeni detaylar, kulüp içinde bu kararın çok da sürpriz olmadığını gösteriyor.

BILD’in haberine göre, Ten Hag ile Leverkusen yönetimi arasındaki gerginlikler daha temmuz ayında, Granit Xhaka’nın satışı konusunda baş göstermişti.

Ama Ten Hag'ın kulüp içi tutumundaki sorunlar ayrılığı getirdi.

Kimse ile anlaşamayan, şınav çektiren bir teknik direktör...

Alman basınında yer alan sert bir haberde, Erik ten Hag’ın görevden alınmasının ardındaki sebepler detaylandırıldı:

▪️ Kulüpte kimseyle iyi geçinemedi; hatta kendi ekibiyle bile sorunlar yaşadı.

▪️ Planlamalara müdahale etti ve yalnızca kendi menajerlik ajansından oyuncular önerdi.

▪️ Oyuncular, şınavın saha çalışmaları kadar önemli görülmesine anlam veremedi.

▪️ Kulüp içindeki atmosfer “son derece soğuk” olarak tanımlandı.

▪️ Futbolcular, maçlarda ne yapmaları gerektiğini bilmediklerini ifade etti.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
