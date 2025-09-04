Leverkusen'den 2 Maçta Kovulan Erik Ten Hag'ın Birbirinden İlginç Kovulma Nedenleri

Kulüp yöneticileri, maçın ardından Hollandalı teknik adamın görevine son vererek “son haftalar, bu yapı ile yeni ve başarılı bir takım inşa etmenin mümkün olmadığını gösterdi” açıklamasını yaptı.

Görevden alınma haberi futbol dünyasında büyük bir şok etkisi yaratsa da, Almanya’daki görev süresine dair ortaya çıkan yeni detaylar, kulüp içinde bu kararın çok da sürpriz olmadığını gösteriyor.

BILD’in haberine göre, Ten Hag ile Leverkusen yönetimi arasındaki gerginlikler daha temmuz ayında, Granit Xhaka’nın satışı konusunda baş göstermişti.

Ama Ten Hag'ın kulüp içi tutumundaki sorunlar ayrılığı getirdi.