Rasim Ozan Kütahyalı, Çocukluğundan Beri Fenerbahçeli Olduğunu Söyleyen Kerem Aktürkoğlu'nu Hedef Aldı

Rasim Ozan Kütahyalı, Çocukluğundan Beri Fenerbahçeli Olduğunu Söyleyen Kerem Aktürkoğlu'nu Hedef Aldı

04.09.2025 - 13:05

Yaz aylarının en çok konuşulan transferlerinden biri şüphesiz Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye gelişiydi. Yılan hikayesine dönen süreçmutlu sonla bitmiş ve Kerem, 'Çocukluk hayalim' dediği Fenerbahçe formasını giymişti.

Daha sonra sosyal medyada Fenerbahçe formalı çocukluk fotoğraflarını paylaşan Kerem'e bir cevap da Rasim Ozan Kütahyalı'dan geldi.

Kerem Aktürkoğlu, Benfica'dan Fenerbahçe'ye gelişiyle transfer gündeminde önemli bir yer tuttu.

Milli futbolcu Galatasaray'da da forma giymesi sebebiyle iki camia arasında sosyal medyada gerilim çıkarırken Kerem'in çocukken Fenerbahçe'yi tuttuğunu söylemesi de yeni tartışmalara neden olmuştu.

Rasim Ozan Kütahyalı da bugün çocukken Fenerbahçeli olduğunu açıklayan bir tweet attı.

Kütahyalı, 'İtiraf ediyorum ben de çocukluğumda Kerem Aktürkoğlu gibi Fenerbahçeliydim. İşte aynı Kerem Aktürkoğlu’nun çocukluk fotoğrafı gibi benim de Fenerbahçeli fotoğrafım.' diyerek yaptığı paylaşım sosyal medyayı heyecanlandırsa da köşede yer alan 'Grok' etiketi fotoğrafın yapay zeka ile yapıldığını kısa sürede ortaya çıkardı.

Rasim Ozan Kütahyalı, daha sonra bir tweet daha atarak Kerem'e çattı.

Rasim Ozan Kütahyalı, 'Benim bu montajlı Fenerbahçeli fotoğrafım ne kadar gerçekse Kerem Aktürkoğlu’nun uydurma çocukluk fotoğrafı da o kadar gerçek :)' diyerek Kerem'in paylaşımlarıyla dalga geçti.

