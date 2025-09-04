Rasim Ozan Kütahyalı, Çocukluğundan Beri Fenerbahçeli Olduğunu Söyleyen Kerem Aktürkoğlu'nu Hedef Aldı

Kütahyalı, 'İtiraf ediyorum ben de çocukluğumda Kerem Aktürkoğlu gibi Fenerbahçeliydim. İşte aynı Kerem Aktürkoğlu’nun çocukluk fotoğrafı gibi benim de Fenerbahçeli fotoğrafım.' diyerek yaptığı paylaşım sosyal medyayı heyecanlandırsa da köşede yer alan 'Grok' etiketi fotoğrafın yapay zeka ile yapıldığını kısa sürede ortaya çıkardı.