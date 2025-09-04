Rasim Ozan Kütahyalı, Çocukluğundan Beri Fenerbahçeli Olduğunu Söyleyen Kerem Aktürkoğlu'nu Hedef Aldı
Yaz aylarının en çok konuşulan transferlerinden biri şüphesiz Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye gelişiydi. Yılan hikayesine dönen süreçmutlu sonla bitmiş ve Kerem, 'Çocukluk hayalim' dediği Fenerbahçe formasını giymişti.
Daha sonra sosyal medyada Fenerbahçe formalı çocukluk fotoğraflarını paylaşan Kerem'e bir cevap da Rasim Ozan Kütahyalı'dan geldi.
Kerem Aktürkoğlu, Benfica'dan Fenerbahçe'ye gelişiyle transfer gündeminde önemli bir yer tuttu.
Rasim Ozan Kütahyalı da bugün çocukken Fenerbahçeli olduğunu açıklayan bir tweet attı.
Rasim Ozan Kütahyalı, daha sonra bir tweet daha atarak Kerem'e çattı.
