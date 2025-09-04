Lionel Messi, Arjantin Formasıyla Son Maçına mı Çıkıyor?
Lionel Messi, başarısızlıkla sonuçlanan bir Copa America turnuvasının ardından Arjantin Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamıştı. Arjantin'i yasa boğan bu karardan Messi toplum baskısıyla geri dönmüş ve Dünya Kupası'nı kazanan yolculuğu başlatmıştı.
Bir kez daha veda konuşuluyor. Messi'den veda gibi açıklamaya teknik direktörü Scaloni'nin gözyaşları da eklendi.
Messi'nin son açıklaması veda olarak yorumlandı.
Scaloni soruya cevap verirken gözyaşlarını tutumadı.
