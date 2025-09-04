Lionel Messi, Arjantin Formasıyla Son Maçına mı Çıkıyor?

Lionel Scaloni, gözyaşlarını tutamadığı açıklamada taraftarlara 'bu anın tadını çıkarın' diyerek Messi'ye olan hayranlığını tekrarladı.

Scaloni'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

“Onunla oynadığım için, onu takım arkadaşı olarak görmek ve ona pas vermek harika bir şeydi. Sonra bir Dünya Kupası’na katılmak ve onun kazanışına tanıklık etmek heyecan vericiydi. Zamanla bunun değeri daha da iyi anlaşılacak.”

“Belki yarın Arjantin’deki son maçı olmayacak, çünkü ileride onun için bir başka maç düzenlemeye çalışacağız, zira bunu fazlasıyla hak ediyor. Antrenman sahasına çıktığında, onda daha önce hiç kimsede görmediğim bir şey var, bu da onun insan olarak kattığı değer. Onu çalıştırmak hep bir zevkti ve olmaya devam ediyor, çünkü bugün hâlâ burada ve bundan faydalanmalıyız.”

“Taraftarların stada geldiklerinde bu anın tadını çıkarmalarını istiyoruz. Bu zaferden sonra taraftar ile oyuncular arasında özel bir bağ oluştu. Taraftarların bu şekilde kutlamaya devam etmelerini istiyoruz ve bunun sonsuza kadar sürmesini umuyoruz.”