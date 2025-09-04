onedio
Lionel Messi, Arjantin Formasıyla Son Maçına mı Çıkıyor?

Hakan Karakoca
04.09.2025 - 14:29

Lionel Messi, başarısızlıkla sonuçlanan bir Copa America turnuvasının ardından Arjantin Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamıştı. Arjantin'i yasa boğan bu karardan Messi toplum baskısıyla geri dönmüş ve Dünya Kupası'nı kazanan yolculuğu başlatmıştı.

Bir kez daha veda konuşuluyor. Messi'den veda gibi açıklamaya teknik direktörü Scaloni'nin gözyaşları da eklendi.

Messi'nin son açıklaması veda olarak yorumlandı.

Messi, Arjantin'in evinde oynayacağı Venezuela maçı öncesi açıklamalarada bulundu. Messi, 'Bu maç çok özel olacak, dolayısıyla tüm ailem yanımda olacak: eşim, çocuklarım, annem ve babam, kardeşlerim. Bugünü böyle geçireceğiz. Bundan sonrası ne getirir bilmiyorum, Venezuela maçından sonra hazırlık maçları veya başka maçlar olur mu göreceğiz.' dedi. 

Bu Messi'nin Arjantin'de oynayacağı son maç olarak yorumlandı ve teknik direktör Scaloni'ye de soruldu.

Scaloni soruya cevap verirken gözyaşlarını tutumadı.

Lionel Scaloni, gözyaşlarını tutamadığı açıklamada taraftarlara 'bu anın tadını çıkarın' diyerek Messi'ye olan hayranlığını tekrarladı. 

Scaloni'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

“Onunla oynadığım için, onu takım arkadaşı olarak görmek ve ona pas vermek harika bir şeydi. Sonra bir Dünya Kupası’na katılmak ve onun kazanışına tanıklık etmek heyecan vericiydi. Zamanla bunun değeri daha da iyi anlaşılacak.”

“Belki yarın Arjantin’deki son maçı olmayacak, çünkü ileride onun için bir başka maç düzenlemeye çalışacağız, zira bunu fazlasıyla hak ediyor. Antrenman sahasına çıktığında, onda daha önce hiç kimsede görmediğim bir şey var, bu da onun insan olarak kattığı değer. Onu çalıştırmak hep bir zevkti ve olmaya devam ediyor, çünkü bugün hâlâ burada ve bundan faydalanmalıyız.”

“Taraftarların stada geldiklerinde bu anın tadını çıkarmalarını istiyoruz. Bu zaferden sonra taraftar ile oyuncular arasında özel bir bağ oluştu. Taraftarların bu şekilde kutlamaya devam etmelerini istiyoruz ve bunun sonsuza kadar sürmesini umuyoruz.”

