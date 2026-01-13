Land Rover Fiyat Listesi Ocak 2026! İşte Range Rover Velar, Evouqe, Discovery ve Defender Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.landrover.com.tr/
İngiltere'nin otomotiv sektöründeki büyük oyuncusu Land Rover, yeni yılın ilk ayı için fiyatlarını açıkladı. SUV segmentinin öncülerinden olan Range Rover ve markanın sembolleşmiş modelleri, hibrit teknolojisi sayesinde yenilikçi tasarımlarıyla yeni yıla da hızlı bir giriş yaptı. Yüksek kalite standartlarına sahip lüks SUV modelleri ile otomobil tutkunlarının ilgisini çekmeye devam eden markanın güncellenen fiyatları da otomobil tutkunlarının radarına girdi. Peki, Ocak ayında Range Rover, Velar, Evoque, Discovery ve Defender'ın fiyatları ne oldu?
İşte, Land Rover Ocak ayı güncel fiyat listesi
Land Rover Güncel Fiyat Listesi: Ocak 2026
Range Rover Fiyat Listesi Ocak 2026
Range Rover Sport Fiyat Listesi Ocak 2026
Range Rover Velar Fiyat Listesi Ocak 2026
Range Rover Evoque Fiyat Listesi Ocak 2026
Land Rover Discovery Fiyat Listesi Ocak 2026
Land Rover Discovery Sport Fiyat Listesi Ocak 2026
Land Rover Defender Fiyat Listesi Ocak 2026
