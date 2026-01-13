Land Rover Fiyat Listesi Ocak 2026! İşte Range Rover Velar, Evouqe, Discovery ve Defender Güncel Fiyatları

Land Rover, yeni yılın ilk ayı olan Ocak için fiyat listesini duyurdu. Dünya genelinde kendine has tarzıyla büyük bir hayran kitlesi bulunan Range Rover, bu ay 30.582.267 TL'den başlayan fiyatlar ile tüketicilerin karşısına çıktı. Markanın Discovery modeli ise 14.239.061 TL başlangıç fiyatıyla satış listesinde yer alıyor.

Uyarı: Land Rover tarafından belirlenmiş olan 'Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatlarını' aşağıda listeledik. Ancak bu fiyatlar, markanın resmi internet sitesinden alınmıştır ve opsiyonel özellikler ve kampanyalar dahilinde değişkenlik gösterebilir. Araçların model yılı 2025'tir!