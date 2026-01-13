onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
Land Rover Fiyat Listesi Ocak 2026! İşte Range Rover Velar, Evouqe, Discovery ve Defender Güncel Fiyatları

Land Rover Fiyat Listesi Ocak 2026! İşte Range Rover Velar, Evouqe, Discovery ve Defender Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
13.01.2026 - 12:02

İngiltere'nin otomotiv sektöründeki büyük oyuncusu Land Rover, yeni yılın ilk ayı için fiyatlarını açıkladı. SUV segmentinin öncülerinden olan Range Rover ve markanın sembolleşmiş modelleri, hibrit teknolojisi sayesinde yenilikçi tasarımlarıyla yeni yıla da hızlı bir giriş yaptı. Yüksek kalite standartlarına sahip lüks SUV modelleri ile otomobil tutkunlarının ilgisini çekmeye devam eden markanın güncellenen fiyatları da otomobil tutkunlarının radarına girdi. Peki, Ocak ayında Range Rover, Velar, Evoque, Discovery ve Defender'ın fiyatları ne oldu?

İşte, Land Rover Ocak ayı güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.landrover.com.tr/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Land Rover Güncel Fiyat Listesi: Ocak 2026

Land Rover Güncel Fiyat Listesi: Ocak 2026

Land Rover, yeni yılın ilk ayı olan Ocak için fiyat listesini duyurdu. Dünya genelinde kendine has tarzıyla büyük bir hayran kitlesi bulunan Range Rover, bu ay 30.582.267 TL'den başlayan fiyatlar ile tüketicilerin karşısına çıktı. Markanın Discovery modeli ise 14.239.061 TL başlangıç fiyatıyla satış listesinde yer alıyor.

Uyarı: Land Rover tarafından belirlenmiş olan 'Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatlarını' aşağıda listeledik. Ancak bu fiyatlar, markanın resmi internet sitesinden alınmıştır ve opsiyonel özellikler ve kampanyalar dahilinde değişkenlik gösterebilir. Araçların model yılı 2025'tir! 

Range Rover Fiyat Listesi Ocak 2026

Range Rover Fiyat Listesi Ocak 2026

Range Rover Standart Wheelbase Dizel - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • AUTOBIOGRAPHY - 30.582.267 TL 

  • SV - 35.823.867 TL

Range Rover Standart Wheelbase Benzin - Plug-in Hybrid Fiyat Listesi

  • AUTOBIOGRAPHY - 30.542.253 TL 

Range Rover Standart Wheelbase Benzin - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • AUTOBIOGRAPHY - 33.745.681 TL 

  • SV - 41.513.233 TL 

Range Rover Long Wheelbase Dizel - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • AUTOBIOGRAPHY - 31.702.649 TL 

  • AUTOBIOGRAPHY 7-KOLTUK - 30.824.057 TL 

  • SV - 39.989.369 TL

Range Rover Long Wheelbase Benzin - Plug-in Hybrid Fiyat Listesi

  • AUTOBIOGRAPHY - 31.382.540 TL 

Range Rover Long Wheelbase Benzin - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • AUTOBIOGRAPHY - 34.966.097 TL 

  • SV - 45.808.721 TL

Range Rover Sport Fiyat Listesi Ocak 2026

Range Rover Sport Fiyat Listesi Ocak 2026

Dizel - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • DYNAMIC HSE - 20.240.991 TL

  • AUTOBIOGRAPHY - 21.399.135 TL

Benzin - Plug-In Hybrid Fiyat Listesi

  • DYNAMIC HSE - 22.019.347 TL

Range Rover Velar Fiyat Listesi Ocak 2026

Range Rover Velar Fiyat Listesi Ocak 2026

  • S 1.997 cc - 204 bg - 10.383.391 TL

  • DYNAMIC SE 1.997 cc - 204 bg - 11.507.153 TL

Range Rover Evoque Fiyat Listesi Ocak 2026

Range Rover Evoque Fiyat Listesi Ocak 2026

  • S 1.498 cc - 160 bg - 6.045.965 TL 

  • DYNAMIC SE 1.498 cc - 160 bg - 6.611.309 TL

Plug-In Hybrid Fiyat Listesi

  • S 1.498 cc - 269 bg - 7.446.192 TL

  • DYNAMIC SE 1.498 cc - 269 bg - 7.882.992 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Land Rover Discovery Fiyat Listesi Ocak 2026

Land Rover Discovery Fiyat Listesi Ocak 2026

Discovery Dizel - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • DYNAMIC SE 2.997 cc - 350 bg - 14.239.061 TL 

  • DYNAMIC HSE 2.997 cc - 350 bg - 15.457.109 TL

Land Rover Discovery Sport Fiyat Listesi Ocak 2026

Land Rover Discovery Sport Fiyat Listesi Ocak 2026

  • S 1.498 cc - 269 bg - 7.639.073 TL

  • DYNAMIC SE 1.498 cc - 269 bg - 8.238.113 TL

Land Rover Defender Fiyat Listesi Ocak 2026

Land Rover Defender Fiyat Listesi Ocak 2026

Defender 110 - Benzin Plug-in Hybrid Fiyat Listesi

  • X-DYNAMIC SE 1.997 cc - 300 bg - 14.623.225 TL 

  • X-DYNAMIC HSE 1.997 cc - 300 bg - 15.431.929 TL 

  • X 1.997 cc - 300 bg - 17.942.281 TL 

Defender 110 - Benzin - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • OCTA 4.395 cc - 635 bg - 32.109.431 TL 

  • OCTA EDITION ONE 4.395 cc - 635 bg - 34.325.879 TL 

Defender 130 - Dizel Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • X-DYNAMIC HSE 2.997 cc - 300 bg - 19.198.385 TL 

  • X 2.997 cc - 300 bg - 22.553.009 TL

Defender 90 Hard Top - Dizel Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • S 2.997 cc - 200 bg - 7.529.969 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın