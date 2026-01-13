onedio
Ocak 2026 Mini Fiyat Listesi! İşte Mini Cooper, Clubman, Cabrio ve Countyrman Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
13.01.2026 - 11:57

Mini Cooper, otomobil dünyasının spor kategorisindeki en popüler markalardan biri olmaya devam ediyor! BMW Grubu'nun bir parçası olan Mini, Ocak ayı fiyat listesini ise yayımladı. Zarif tasarımı, çağdaş çizgileri ve enerjik yapısıyla araba meraklılarının gözdesi olan Mini, son yıllarda elektrikli modelleri ile de otomobil sektöründe dikkat çekiyor. Peki, Ocak ayında Mini Cooper, Clubman, Cabrio, benzinli ve elektrikli Countryman modellerinin fiyatları ne kadar oldu?

İşte Mini Cooper'ın Ocak ayı kampanyaları ve güncel fiyat listesi:

Mini Ocak Ayı Fiyat Listesi

BMW çatısı altında 2001 yılında üretim hayatına başlayan Mini, kendine özgü tarzı, zarif tasarımı ve dinamik özellikleri ile spor otomobil segmentinin önde gelenlerinden! Markanın Ocak ayı fiyatları da belirlendi. Tamamen elektrikli Mini Countryman, 2.490.700 TL başlangıç fiyatıyla tüketicilere sunuldu. Öte yandan, Mini Countryman SE ALL4 ise güncellenen fiyatları ile 5.174.900 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabilir.

Uyarı: Mini markasının resmi internet sitesinden alınan 'Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatları' aşağıda yer almaktadır. Fiyatlar, kampanyalar ve opsiyonel eklemeler doğrultusunda değişebilir.

Yeni Tamamen Elektrikli Mini Countryman Fiyat Listesi Ocak 2026

  • Tamamen Elektrikli Mini Countryman E Otomatik Elektrikli 150 / 204 Favoured 2.490.700 TL 

  • Tamamen Elektrikli Mini Countryman E Otomatik Elektrikli 150 / 204 John Cooper Works 3.655.500 TL 

  • Tamamen Elektrikli Mini Countryman SE All 4 Otomatik Elektrikli 230 / 313 John Cooper Works 5.174.900 TL

Yeni Mini Cooper 3 Kapı Fiyat Listesi Ocak 2026

  • Yeni Mini Cooper 3 Kapı Otomatik Benzin 1499 / 156 Favoured 3.116.600 TL 

  • Yeni Mini Cooper 3 Kapı Otomatik Benzin 1499 / 156 John Cooper Works 3.356.900 TL

  • Yeni Mini Cooper S 3 Kapı Otomatik Benzin 1998 / 204 John Cooper Works 4.866.500 TL

Yeni Mini Cooper John Cooper Works Fiyat Listesi

  • Yeni Mini Cooper John Cooper Works Otomatik Benzin 1998 / 231 John Cooper Works 5.518.700 TL

Mini Yeni Mini Cooper 5 Kapı Fiyat Listesi Ocak 2026

  • Yeni Mini Cooper 5 Kapı Otomatik Benzin 1499 / 156 Favoured 2.980.200 TL

Yeni Mini Cooper Cabrio Fiyat Listesi Ocak 2026

  • Yeni Mini Cooper Cabrio Otomatik Benzin 1998 / 204 Favoured 4.725.500 TL

  • Yeni Mini John Cooper Works Cabrio Otomatik Benzin 1998 / 231 John Cooper Works 5.760.800 TL

Yeni Mini Countryman C Fiyat Listesi Ocak 2026

  • Yeni Mini Countryman C Otomatik Mild Hybrid - Benzin 1499 / 170 Favoured 4.230.700 TL 

  • Yeni Mini Countryman C Otomatik Mild Hybrid - Benzin 1499 / 170 Trail Edition 4.389.100 TL 

  • Yeni Mini Countryman C Otomatik Mild Hybrid - Benzin 1499 / 170 John Cooper Works 4.618.300 TL

Yeni Mini Countryman S ALL4 Fiyat Listesi Ocak 2026

  • Yeni Mini Countryman S ALL4 Otomatik Mild Hybrid - Benzin 1998 / 218 - 6.322.200 TL

Yeni Mini John Cooper Works Countryman All 4 Fiyat Listesi Ocak 2026

  • Yeni Mini John Cooper Works Countryman All 4 Otomatik Benzin 1998 / 300 John Cooper Works 6.688.400 TL

