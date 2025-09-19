KYK Yurdundaki Skandal Görüntülerle İlgili Yeni Gelişme! 3 Kişi Görevden Alındı

Kadın öğrenciler yurt odalarının geldiği durumu sosyal medya hesaplarından paylaşarak tepki gösterdi. Yurtta tadilat için gelen erkek işçilerin kadınların eşyalarını karıştırdığı, taciz mesajları ve görselleri bıraktığı ortaya çıkarken yaşananlar sosyal medyanın bir numaralı gündemi oldu. Yurtta yaşananlar kadınların can güvenliğinin olmadığını bir kez daha gözler önüne sererken Gençlik ve Spor Bakanlığı konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.