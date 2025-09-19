onedio
KYK Yurdundaki Skandal Görüntülerle İlgili Yeni Gelişme! 3 Kişi Görevden Alındı

KYK Yurdundaki Skandal Görüntülerle İlgili Yeni Gelişme! 3 Kişi Görevden Alındı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.09.2025 - 10:39

Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK yurdundaki skandal görüntülere dair yeni açıklama yaptı: 'İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu’na ilişkin basına yansıyan olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Merkezefendi ve Atatürk Öğrenci Yurtlarında görevli iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alınmıştır.'

İstanbul Cevizlibağ'da bulunan kız öğrenci yurdunda akılalmaz görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

İstanbul Cevizlibağ'da bulunan kız öğrenci yurdunda akılalmaz görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Kadın öğrenciler yurt odalarının geldiği durumu sosyal medya hesaplarından paylaşarak tepki gösterdi. Yurtta tadilat için gelen erkek işçilerin kadınların eşyalarını karıştırdığı, taciz mesajları ve görselleri bıraktığı ortaya çıkarken yaşananlar sosyal medyanın bir numaralı gündemi oldu. Yurtta yaşananlar kadınların can güvenliğinin olmadığını bir kez daha gözler önüne sererken Gençlik ve Spor Bakanlığı konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

3 kişi görevden alındı.

3 kişi görevden alındı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı söz konusu skandala dair yeni açıklama yaptı. Açıklamada 3 kişinin görevden alındığı belirtildi. 

X hesabından yayımlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Atatürk Öğrenci Yurdu’na ilişkin basına yansıyan olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Merkezefendi ve Atatürk Öğrenci Yurtlarında görevli iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alınmıştır.

Sürece ilişkin idari ve adli işlemler titizlikle yürütülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

Gözaltına alınması talimati verildi.

Gözaltına alınması talimati verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu’nda yaşanan olaya ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, 'Cevizlibağ Atatürk öğrenci yurdu ile Güngören ilçemizde bulunan iki öğrenci yurdundaki suç ve eylemler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış suç delillerinin tespit edilerek şüphelilerin yakalanması yakalanması ve gözaltına alınması talimatı verilmişti' denildi.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
