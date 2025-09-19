KYK Yurdundaki Skandal Görüntülerle İlgili Yeni Gelişme! 3 Kişi Görevden Alındı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK yurdundaki skandal görüntülere dair yeni açıklama yaptı: 'İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu’na ilişkin basına yansıyan olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Merkezefendi ve Atatürk Öğrenci Yurtlarında görevli iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alınmıştır.'
İstanbul Cevizlibağ'da bulunan kız öğrenci yurdunda akılalmaz görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
3 kişi görevden alındı.
Gözaltına alınması talimati verildi.
