Küçük İşletmelerin Dijital Dünyada Büyümesi İçin 15 Tavsiye

Marka kimliği, marka imajı ile karıştırılsa da daha görsel ve grafik bir alandır. Logo, tema, web sitesi tasarımı gibi unsurlara dayanan marka kimliği dijital görünürlüğü olumlu şekilde etkiler. Markanın görsel olarak uyumlu bir tasarım diline sahip olması itibarını da daha iyi bir yere taşır. Ayrıca tıpkı marka imajı gibi işletmelerin daha akılda kalıcı, fark edilir ve prestijli görünmesini sağlayabilir.