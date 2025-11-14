Kuantum Kandırmacaları

İç sesimi rehber edinirken manevi değerleri göz ardı etmemeye gayret ediyorum. Yani yaratıcının koyduğu kuralları dikkate alarak yolculuğumu sürdürmeyi tercih ediyorum, bazen mümkün oluyor bazen olmuyor. Yolculukta hem ilahi aşkın hem de beşeri aşkın peşinden gidiyorum. Beşeri aşk bence insanı Allah aşkına ulaştıran bir prototip. Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şirin, Kerem misali. Öylece maddeden manaya geçebiliyoruz. Somut olarak deneyimlemeden soyut olana ulaşılamıyor sanıyorum. Bu dünyada bize bahşedilen en güzel duygu aşk ve hayranlık. Bu duyguları en çok hak eden de yüce yaratıcı. Hedefim bu aşkla, aşkın olana kavuşmak. Yaratılan maddelerin en ince detaylarına vakıf olmaya vesile olan fizik branşını okuduğum için bu anlamda çok mutlu ve tatminim.

Hande: Bugün konuşacağımız konunun ağırlığı öyle ki, sadece fizikçiler için değil, kelimelerle uğraşan herkes için de ayrı bir meydan okuma. 'Entanglement' diyoruz ama bu kelimenin kendisi bile, içinde taşıdığı dolanklığı dilde hissettiriyor. Önce bir çözülmesi lazım, anlam katmanlarının açılması lazım. Hatta belki, bu noktada sadece 'entanglement' değil, o çok sık kullandığımız 'quantum' kelimesinin de nereden gelip nasıl evrildiğini hatırlamakta fayda var. Çünkü kavramların kökenini bilmek, onları zihnimizde nasıl konumlandırdığımızı da etkiliyor. Ama ama... 'Quantum' ve 'entanglement' kelimelerinin dilbilimsel kökenlerini açıklamadan önce sana şu soruyu sormak istiyorum. Burçak, bu iki kelimeye odaklandığında, fizikten bağımsız olarak sana hangi fikirleri veya imgeleri çağrıştırıyor?

Burçak: Farsça bir kelime olan 'aşk', yine Farsça bir kelime olan 'Aşeka'dan geliyor. Aşeka 'sarmaşık' demektir. Bahçeye düşen sarmaşık tohumu nasıl bütün bahçeyi sarıp sarmalar, hatta dışarı taşarsa; gönle düşen aşk tohumu da bütün bedeni sarıp sarmalar, oradan etrafa yayılır. Yaradan da biz kullarını aşkla yarattığını pek çok ayette hissettiriyor. Zaten bizi yaratmak zorunda değildi değil mi? İşte bu aşk dolanıklık ilkesi ile kendini bize gösteriyor. Adeta aşk aşkıyla kainatı çelmiş sarmaşık misali hem kendine hem birbirimize dolamış bizleri. Yine Kur’an’da bize şah damarından yakın olduğu ayeti ile bunu bize hissettirmekte. Kaf suresi 16. ayet. Avatar filminde aslında bu konu çok güzel işlenmişti. Eva ağacı üzerinden herkes birbirleriyle dolanıktı hatırlarsak. Bu arada Avatar filminin Yakut Türk destanı Olonho'dan esinlenilerek hazırlandığını çoğu kişi bilmez.

Olayı biraz da fiziki açıdan bakarsak dolanıklık ilkesi nedir basit haliyle özetlemek isterim. Bunun için evrenin en başına, bilim insanlarının büyük patlama dediği ki aslında bu bir fışkırma... Hatta şu şekilde tarif edilir: sonsuz küçüklükteki bir hacimden sonsuz büyüklükteki bir maddenin fışkırması. Ve bu öyle bir patlama ki, zamanla gezegenler, uydular, güneşler, atmosfer, çiçekler, böcekler, hayvanlar, cemadat, nebadat, insan gibi son derece düzenli, simetrik, kusursuz yaratılmış ve birbirleriyle son derece uyumlu varlıklar oluşuyor. Kontrolsüz olması bence ve aklen mümkün değil. İşte bu anda, yani en başından itibaren hepsi birbirine dolanık. Yüzyıllar da geçse, evren gittikçe genişlese de bu bağlantı hiç kopmadı ve kopmayacak.

Peki nedir bu bağlantı? Klasik fiziği ve Einstein’ın düşüncelerini darmaduman eden dolanıklık? Einstein şaşkınlığını “mesafeler arası korkunç olay” diye isimlendirmişti. Neden böyle dedi? Çünkü Einstein’a göre hiçbir şey ışık hızından daha hızlı ilerleyemezdi. Ama kuantum dolanıklık bize gösteriyor ki maddeler ışık hızını bile ötesinde iletişime sahip. Yani kainatın ucundaki bir parçacık aynı anda eş parçacığıyla iletişim halinde. Bu parçacıkların arasında galaksiler kadar mesafe olsa bile. Yani bir kainatın bir ucunda, bir kainatın diğer ucunda bile olsa an dediğimiz zamanda birbirlerinden haberdarlar. İşte bilim bize bunu kanıtladı. Yani bir parçacık Spin yukarı hareket ediyor ise diğer parçacık hemen bundan haberdar olarak spin aşağı doğru hareket ediyor. Bunu kısaca bu şekilde özetleyeyim, gerisi çok karışık. Bak aşkla başladık, aşkla devam ediyor sohbetimiz :)