Kredi Daralması Neden Gerçekleşir? Kredi Daralmasının Sonuçları Neler?
Şu an kredi almakta zorlanıyor musunuz? Faizler yükseldikçe, bankaların kapalı gözlerle bakmaya başlaması, işte tam da bu durumu anlatıyor. Kredi daralması, aslında ekonominin sıkışmaya başlaması demek. Peki, bu durum nasıl gerçekleşiyor? Bankalar neden birdenbire kredi vermekte isteksizleşiyor?
Hadi gelin, kredi daralmasının nedenlerine ve sonuçlarına biraz daha yakından bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk bilmemiz gereken, kredi daralması nedir?
İlk olarak, faizlerin artması!
Bir diğer sebep, ekonomik krizler veya belirsizlik dönemleri...
Bankaların risk algısı da önemli bir faktör!
Son olarak, bankaların nakit akışındaki problemler de kredi daralmasına yol açabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şimdi, kredi daralmasının ekonomi üzerindeki etkilerine göz atalım:
Kredi daralması, insanların borçlanarak alışveriş yapmalarını zorlaştırır.
Daha az kredi, daha az harcama ve daha az yatırım demek.
Bunlar yetmezmiş gibi, şirketler daha az yatırım yapmaya karar verirler.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın