Kredi Daralması Neden Gerçekleşir? Kredi Daralmasının Sonuçları Neler?

Kredi daralması, ekonominin biraz sıkışmaya başladığının işareti. Yani, bankalar daha temkinli olmaya başlar, kredi vermekte zorlanırlar ya da şartları daha zor hale getirirler. Sonuçta, krediler zorlaşır ve bu da hem bireyleri hem de işletmeleri olumsuz etkiler.

Peki, bu kredi daralması nasıl oluyor?