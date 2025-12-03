Korelilerin Oluyor da Bizim Niye Olmasın? Seni Glass Skin Makeup’a Kavuşturuyoruz!

İlk olarak cildinin derinlerine inmen gerekiyor. Nasıl mı? Yağ bazlı bir temizleyici kullanarak cildindeki yağı, makyajı ve güneş kreminden kalanları silebilirsin. Daha sonra su bazlı temizleyici uygulamalısın. Böylece cildine nefes aldırırsın.

Bu iki adım ile cildin daha aydınlık görünür. Çünkü kirlere ve sebuma güle güle demiş olursun!