Korelilerin Oluyor da Bizim Niye Olmasın? Seni Glass Skin Makeup’a Kavuşturuyoruz!
Glass skin dediğimiz zaman aklına pürüzsüz, ışığı içine çekip geri yansıtan ve cam gibi görünen Kore ciltleri geliyor değil mi? Nasıl parladıklarına hayret ederek baktığımız bu ciltlere ulaşmak zor ve karmaşık değil! Birkaç doğru adım, sabır ve rutin ile 'Kore ışıltısı'na sen de ulaşabilirsin!
Beraber atmamız gereken adımlara bakalım!
1. Cildini uyandırma zamanı!
2. Peeling ile cildini şımart.
3. Sağlıklı görünüm için nemlendirmeyi unutma.
4. Serumlar ile cildin ihtiyacını tamamla.
5. Koruyucu kalkan olan güneş kremini sür.
6. Şimdi cildimize sanatı taşıyalım!
7. Kremsi ürünlerle cildini daha da parlak göster.
8. Göz makyajında parıltıyı eksik etme.
9. Dudaklarında taze bir bitiş olsun.
10. Son olarak! Cildini sevmeye ve rutini uygulamaya devam et.
