Korelilerin Oluyor da Bizim Niye Olmasın? Seni Glass Skin Makeup’a Kavuşturuyoruz!

Elif Nur Çamurcu
03.12.2025 - 16:55

Glass skin dediğimiz zaman aklına pürüzsüz, ışığı içine çekip geri yansıtan ve cam gibi görünen Kore ciltleri geliyor değil mi? Nasıl parladıklarına hayret ederek baktığımız bu ciltlere ulaşmak zor ve karmaşık değil! Birkaç doğru adım, sabır ve rutin ile 'Kore ışıltısı'na sen de ulaşabilirsin!

Beraber atmamız gereken adımlara bakalım!

1. Cildini uyandırma zamanı!

İlk olarak cildinin derinlerine inmen gerekiyor. Nasıl mı? Yağ bazlı bir temizleyici kullanarak cildindeki yağı, makyajı ve güneş kreminden kalanları silebilirsin. Daha sonra su bazlı temizleyici uygulamalısın. Böylece cildine nefes aldırırsın.

Bu iki adım ile cildin daha aydınlık görünür. Çünkü kirlere ve sebuma güle güle demiş olursun!

2. Peeling ile cildini şımart.

Glass skin'e bakıldığında bir yansıma görülür. Bunun nedeni ölü derilerden arınmış olması! Bunun için nazik ve etkili bir peelinge başvurabilirsin. Burada dikkat etmen gereken şey cildinin yapısını anlayarak hareket etmen. Yumuşak ve cildini çizmeyecek bir peeling aldığından emin olduktan sonra haftada bir ya da iki kez peeling yapman yeterli olacak. Her yapışında cildinin yenilendiğini hissedeceksin!

3. Sağlıklı görünüm için nemlendirmeyi unutma.

Kore rutinlerinin olmazsa olmazı nem bombası! Cildi hem nemlendirecek hem de cildin katmanlarına iyi gelecek bir nemlendirici bulabilirsin. Canlı ve parlak görünüm için haftada bir kez nem maskesi ile de cildini iyice destekleyebilirsin. Böylece cildinde içten gelen bir ışıldama olur... Glass skin makyajında asıl amacın cildin içeriden gelen sağlığını göstermek olduğunu unutma!

4. Serumlar ile cildin ihtiyacını tamamla.

Şimdi sıra geldi cildi güçlendirmeye! Hyaluronik asit içeren bir serum kullanarak cildin nemini sabitlemelisin. Çünkü nem demek dolgunluk demek. Peki, dolgunluk ne demek? Işığı yansıtmak demek! 

Özellikle ince çizgilerinin pürüzsüz görünmesi ve makyajının canlı olması için bu adımı atlamamalısın. Düzenli bir şekilde kullandığında cilt tonun bile eşit hale gelebilir!

5. Koruyucu kalkan olan güneş kremini sür.

Eğer güneş kremini es geçersen kalıcı bir glass skin görünümü elde edemezsin... Çünkü güneşin zararlı ışınları cildini hem matlaştırır hem de daha pürüzlü olmasına yol açar! Bu yüzden cilt tipine uygun olan bir güneş kremi bulmalısın. Hafif yapılı ve parlak bitişli olanlar daha çok işine yarayabilir. Makyajın altına uyguladığın zaman doğal parlama etkisini kaybetmemiş olur!

6. Şimdi cildimize sanatı taşıyalım!

Cilt bakımı rutinin tamam ise sıra cilde makyaj yapmaya geldi! İlk olarak fondötenlerini bir kenara bırakmanı istiyorum. Çünkü glass skin görünümü için kalın ve kapatıcı fondötenlere ihtiyacın yok! Bunun yerine renkli nemlendiriciler, BB kremler ya da hafif kapatıcı ürünler tercih etmelisin. Yapısı ince olan ürünler cildinle daha kolay bir şekilde birleşecektir. Hem taze hem de canlı bir görünüm olur!

7. Kremsi ürünlerle cildini daha da parlak göster.

Mat ürünleri kullanmak yerine kremsi ürünlere yönel! Mesela sıvı aydınlatıcı glass skin için altın vuruştur! Cildini daha ıslak, canlı ve sağlıklı gösterebilir. Özellikle elmacık kemiklerine, burun köprüsüne ve kaşlarının altına sürebilirsin. Böylece güneşin ışığını güzelce yakalayabilirsin.

Ayrıca allık olarak da kremsi ürünleri tercih etmelisin. Yanakların hafif ıslak görünümü glass skin havasını destekler! Renk olarak pembe ya da şeftali gibi doğal tonları kullanmak da cildinin aydınlık görünmesini sağlayacaktır.

8. Göz makyajında parıltıyı eksik etme.

Işıl ışıl parlamaya devam et! Göz makyajında mat farlar kullanmak yerine parlak görünümlü olanlar cildinin parlaklığı ile bütün olacaktır. Ağır olmayan ve doğal renklerde olan farlar sayesinde hem gündüz hem de gece makyajı yapabilirsin. Fazla renge gerek yok, çünkü saçtığın ışık yeterli olacak. Sana uzaktan bakan biri ışığına dayanamayacak!

9. Dudaklarında taze bir bitiş olsun.

Hafif renkli bir gloss ile makyajını tamamlayabilirsin. Dudakların hafif parlak olduğu zaman yüzündeki bütün ışıltıyı dengeleyecektir. Doğal ve nemli bir görüntü sayesinde daha modern durursun! 

Gloss seçerken yapış yapış olmayan ve ince yapılı olanlara yönelmelisin. Ayrıca çantana bi' gloss atmayı unutma! Gün içinde dudaklarını nemli tutarak makyajına hemen tazelik katabilirsin.

10. Son olarak! Cildini sevmeye ve rutini uygulamaya devam et.

Glass skin'i sadece bir makyaj olarak görmemelisin. Alışkanlık edinmen geren bir süreç! Cildine düzenli bir şekilde bakım yaptığın zaman makyaja daha az ihtiyaç duymaya başlayacağını hissedeceksin. Bunun için uyku düzeni ve su içme gibi rutinler de önemli. Tabii cilde ağır gelecek makyaj ürünlerinden de uzak durman gerekir. Kısacası glass skin kendine iyi bakarak ulaşabileceğin bir görüntü!

Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
