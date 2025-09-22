onedio
Konserdeki Hallerine Göre Hangi Tip Dinleyicisin?

İrem Coşkun
22.09.2025 - 21:33

Konser alanına girdiğinde senin ruh halin ne kadar fark yaratıyor, biliyor musun? Bu testle, sahnede nasıl biri olduğunu keşfedecek ve hangi tip dinleyici olduğunu öğreneceksin. Hazırsan başlayalım! 👇

1. Konser alanına ilk adımını attığında ne yaparsın?

2. Konser sırasında enerjin nasıl olur?

3. Konserde en çok hangi aktivite ilgini çeker?

4. Peki, kimin konserinde daha çok eğlenirsin?

5. Konser çıkışı arkadaşlarına hangi cümleyi kurarsın?

6. Söyle bakalım, konserde hangi tür davranışlar sana daha çok uyar?

7. Şimdi de müzik zevkini söyle bakalım. 👇

8. Konser sonrası akşamını nasıl bitirirsin?

Sen, ön sırayı kovalayanlardansın!

Sen konserin tam kalbinde yer alan, enerjisiyle ortamı etkileyen dinleyicisin. Her şarkıya eşlik eder, ritmi tam olarak hissedersin ve arkadaş grubun için adeta enerjinin kaynağısın. Senin için konser, sadece bir müzik etkinliği değil, hayatın tüm stresinden kopup kendini ifade ettiğin bir alan! Sahnedeki sanatçının her hareketi senin coşkunla birleşir ve o atmosferi iki kat yaşarsın. Arkadaşların genellikle senin enerjine hayran kalır.

Sessiz, sakin, kendi halinde bir dinleyicisin!

Sen konseri daha çok gözlemleyerek ve içine kapanarak yaşayan birisin. Kalabalığın içinde olmayı sevmesen de, sahnedeki atmosfer ve detaylar sana huzur verir. Şarkıları dinlerken kendi dünyana dalar, her notayı ayrı ayrı hissedersin. Arkadaşların seni sessiz ama dikkatli biri olarak tanımlar ve seninle konsere gitmek çoğu zaman sakinlik sağlar. Bu tarz, müziği yoğun şekilde hissetmek ve konsere farklı bir bakış açısıyla yaklaşmak isteyenler için mükemmel!

Her anı kayıt altına alan bir dinleyicisin!

Sen konseri belgelemeyi seven ve her anını ölümsüzleştirmek isteyen bir dinleyicisin. Fotoğraf ve videolar çekmek senin için adeta bir sanat biçimi!  Enerjini sahneden aldığın gibi, sosyal medyada da paylaşarak çevrene yayarsın. Arkadaşların genellikle senin çektiğin içeriklerle konseri ikinci kez yaşar ve senin sayende herkesin hafızasında konser canlı kalır. Her anı kaydetmek, hem kendine hem de takipçilerine bir deneyim sunmak gibi!

