Sen konseri belgelemeyi seven ve her anını ölümsüzleştirmek isteyen bir dinleyicisin. Fotoğraf ve videolar çekmek senin için adeta bir sanat biçimi! Enerjini sahneden aldığın gibi, sosyal medyada da paylaşarak çevrene yayarsın. Arkadaşların genellikle senin çektiğin içeriklerle konseri ikinci kez yaşar ve senin sayende herkesin hafızasında konser canlı kalır. Her anı kaydetmek, hem kendine hem de takipçilerine bir deneyim sunmak gibi!