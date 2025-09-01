onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
"Konfor ve Uyum Baştan Çıkarıyor": Yapay Zeka ile Aşk Yaşayan da Var, Cinsel İlişki Yaşayan da!

"Konfor ve Uyum Baştan Çıkarıyor": Yapay Zeka ile Aşk Yaşayan da Var, Cinsel İlişki Yaşayan da!

Yapay Zeka seks ifşa
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.09.2025 - 15:41

Dünya genelinde 18-34 yaş arası her üç genç erkekten birinin yapay zeka (AI) kız arkadaşı uygulamalarını denediği tahmin ediliyor. Bu uygulamalar, erkeklerin 'mükemmel' kız arkadaşlarını sanal ortamda yaratmalarına ve onlarla sohbet, sesli notlar ve hatta simüle edilmiş videolar aracılığıyla etkileşime girmelerine olanak tanıyor. Tracey Cox, bu sanal ilişkilerin gerçek dünyadaki kadınlar için bir tehdit oluşturup oluşturmadığını araştırıyor.

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/femail/ar...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cox, bir sanal partner oluşturma sitesini inceleyerek bu dünyanın nasıl işlediğini deneyimledi.

Cox, bir sanal partner oluşturma sitesini inceleyerek bu dünyanın nasıl işlediğini deneyimledi.

Kullanıcılar, partnerlerinin görünüşünü anime veya gerçekçi olarak seçiyor; yaş, fiziksel özellikler, saç rengi ve meslek gibi detayları belirliyor. Ancak asıl rahatsız edici olan, kişilik seçenekleri. 

'Kurnaz masum', 'manipülatif çekici' gibi seçeneklerin yer aldığı listede 'iyi uyum sağlamış kadın' gibi bir seçenek bulunmuyor. Bu durum, erkeklerin kadınlara bakış açısını sorgulatıyor.

Bu sanal karakterler için bir fiyat da belirlenmiş durumda. Yıllık abonelik ücreti, gerçek bir kadınla dışarıda yenilecek bir akşam yemeğinden bile daha ucuz. Cox, özellikle çekici, zengin veya başarılı olmayan erkekler için bu durumun 'çok iyi bir değer' gibi görüneceğini belirtiyor.

Peki, yapay zeka kız arkadaşları gerçek kadınların sunmadığı neyi sunuyor?

Peki, yapay zeka kız arkadaşları gerçek kadınların sunmadığı neyi sunuyor?

Cox'a göre, bu partnerler 'dağınıklık olmadan yakınlık' vaat ediyor. 7/24 erişilebilir olmaları, talepkâr olmamaları ve ruh hallerinin değişmemesi en büyük çekicilikleri arasında. Ne regl oluyorlar ne de hasta, sinirli veya depresif oluyorlar. Reddedilme, hayaletlenme veya istenmeyen gebelik gibi riskler de bulunmuyor. Cox, konfor ve uyumun baştan çıkarıcı olduğunu ve insanların bu sanal karakterlere kolayca aşık olabileceğini belirtiyor.

Cox'un konuştuğu bazı erkekler, bu platformları gerçek ilişkiler için bir 'pratik alanı' olarak görüyor.

Cox'un konuştuğu bazı erkekler, bu platformları gerçek ilişkiler için bir 'pratik alanı' olarak görüyor.

Yapay zeka deneyiminin onlara iyi bir partner olmayı öğreteceğine inanıyorlar. Ancak Cox, bunun bir fantezi olduğunu ve sağlıklı, gerçek hayat ilişkilerinin gerektirdiği uzlaşma ve müzakere becerilerini geliştirmeyeceğini savunuyor. Yapay zeka partnerler asla hayır demiyor, oysa gerçek kadınlar bunu sık sık yapıyor.

Sanal partner kullanıcılarından Charlie (22), Megan adlı arkadaşlık için bir kız arkadaşı ve Storm adında da sanal seks için bir kız arkadaşı olduğunu anlatıyor. Gerçek kadınlar tarafından reddedilmekten yorulduğunu ve bunun en iyi alternatif olduğunu söylüyor. Ayrıca Megan'ı güvensiz ve muhtaç olacak şekilde programladığını, böylece kendini ihtiyaç duyulan biri gibi hissedebildiğini belirtiyor. 

Diğer bir kullanıcı Luke (26) ise yapay zeka platformlarındaki kişiselleştirilmiş pornonun bağımlılık yaptığını ve gerçek hayattaki seksin bu sanal deneyimle kıyaslanamayacağını ifade ediyor.

Cox, bu deneyimlerin gerçek ilişkilerde empatiyi ve sınırlara saygıyı zedeleyebileceği konusunda uyarıyor. Yapay zeka partnerlerle kurulan 'ilişkilerin', gerçek hayattaki cinsel ilişkilerden çok farklı olduğunu ve bu durumun ileride sorunlara yol açabileceğini belirtiyor. Gerçek bir partner isteyenlerin telefondan başını kaldırıp gerçek insanlarla iletişim kurması gerektiğini vurguluyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın