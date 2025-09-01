"Konfor ve Uyum Baştan Çıkarıyor": Yapay Zeka ile Aşk Yaşayan da Var, Cinsel İlişki Yaşayan da!

Kullanıcılar, partnerlerinin görünüşünü anime veya gerçekçi olarak seçiyor; yaş, fiziksel özellikler, saç rengi ve meslek gibi detayları belirliyor. Ancak asıl rahatsız edici olan, kişilik seçenekleri.

'Kurnaz masum', 'manipülatif çekici' gibi seçeneklerin yer aldığı listede 'iyi uyum sağlamış kadın' gibi bir seçenek bulunmuyor. Bu durum, erkeklerin kadınlara bakış açısını sorgulatıyor.

Bu sanal karakterler için bir fiyat da belirlenmiş durumda. Yıllık abonelik ücreti, gerçek bir kadınla dışarıda yenilecek bir akşam yemeğinden bile daha ucuz. Cox, özellikle çekici, zengin veya başarılı olmayan erkekler için bu durumun 'çok iyi bir değer' gibi görüneceğini belirtiyor.