"Konfor ve Uyum Baştan Çıkarıyor": Yapay Zeka ile Aşk Yaşayan da Var, Cinsel İlişki Yaşayan da!
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/femail/ar...
Dünya genelinde 18-34 yaş arası her üç genç erkekten birinin yapay zeka (AI) kız arkadaşı uygulamalarını denediği tahmin ediliyor. Bu uygulamalar, erkeklerin 'mükemmel' kız arkadaşlarını sanal ortamda yaratmalarına ve onlarla sohbet, sesli notlar ve hatta simüle edilmiş videolar aracılığıyla etkileşime girmelerine olanak tanıyor. Tracey Cox, bu sanal ilişkilerin gerçek dünyadaki kadınlar için bir tehdit oluşturup oluşturmadığını araştırıyor.
Cox, bir sanal partner oluşturma sitesini inceleyerek bu dünyanın nasıl işlediğini deneyimledi.
Peki, yapay zeka kız arkadaşları gerçek kadınların sunmadığı neyi sunuyor?
Cox'un konuştuğu bazı erkekler, bu platformları gerçek ilişkiler için bir 'pratik alanı' olarak görüyor.
