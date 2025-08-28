onedio
Yapay Zeka Dünyasında Devrim! İnsan Beyni Gibi Düşünen Model, ChatGPT'yi Bile Geride Bıraktı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.08.2025 - 21:45

Yapay zeka alanında yaşanan son gelişme, bilim dünyasını derinden sarsacak cinsten. İnsan beyninin karmaşık ve kusursuz işleyişinden ilham alarak tasarlanan yepyeni bir yapay zeka modeli, adeta bir devrim niteliğinde. Bu model, şimdiye kadar geliştirilmiş en başarılı Büyük Dil Modellerini (LLM) bile en zorlu testlerde geride bırakmayı başardı ve yapay zekanın geleceğiyle ilgili tüm bildiklerimizi baştan yazmaya aday.

Bu yeni sistem, sadece daha hızlı veya daha büyük bir model olmakla kalmıyor, aynı zamanda daha 'akıllı' bir yaklaşımla çalışıyor. Geleneksel LLM'lerin milyarlarca parametreyle, yani devasa bir veri yığınıyla çalıştığı bir ortamda, bu yeni model çok daha verimli ve insan beynine benzer bir mantıkla akıl yürütüyor. Bu başarı, yapay zekanın gelecekte çok daha az kaynakla, çok daha etkili ve insan benzeri düşünme becerileri sergileyebileceğinin en net kanıtı olarak görülüyor.

İnsan beyni gibi düşünen yapay zeka modeli, ChatGPT'yi bile geride bıraktı!

Singapur'daki yapay zeka şirketi Sapient tarafından geliştirilen ve Hiyerarşik Akıl Yürütme Modeli (HRM) olarak adlandırılan bu yeni sistem, alışılagelmiş yapay zeka modellerinden çok daha farklı bir şekilde çalışıyor. 

İnsan beyninin bilgiyi farklı zaman dilimlerinde (milisaniyelerden dakikalara kadar) birleştirme yeteneğinden ilham alan HRM, karmaşık bilgileri işleme konusunda ezber bozuyor.

Daha az parametreyle daha fazla başarı!

HRM modelini bu kadar dikkat çekici yapan şey, olağanüstü performansı için devasa bir altyapıya ihtiyaç duymaması. Bilim insanları, 26 Haziran'da ön baskı veritabanı arXiv'de yayımlanan çalışmada, HRM'nin sadece 27 milyon parametre ve 1.000 eğitim örneği kullanarak LLM'leri geçtiğini belirtiyor. 

Karşılaştırmak gerekirse, ChatGPT'nin en gelişmiş versiyonu olan GPT-5'in 3 ila 5 trilyon arasında parametreye sahip olduğu tahmin ediliyor. Bu durum, HRM'nin hem daha verimli hem de daha az kaynak tüketen bir model olduğunu gösteriyor.

Bu gelişme, yapay zekanın geleceği için büyük bir dönüm noktası olabilir. Düşük maliyetli ve yüksek performanslı yapay zeka sistemlerinin önünü açan HRM, sadece daha akıllı değil, aynı zamanda daha erişilebilir bir yapay zeka çağının habercisi olabilir.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
