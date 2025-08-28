Yapay Zeka Dünyasında Devrim! İnsan Beyni Gibi Düşünen Model, ChatGPT'yi Bile Geride Bıraktı!

Yapay zeka alanında yaşanan son gelişme, bilim dünyasını derinden sarsacak cinsten. İnsan beyninin karmaşık ve kusursuz işleyişinden ilham alarak tasarlanan yepyeni bir yapay zeka modeli, adeta bir devrim niteliğinde. Bu model, şimdiye kadar geliştirilmiş en başarılı Büyük Dil Modellerini (LLM) bile en zorlu testlerde geride bırakmayı başardı ve yapay zekanın geleceğiyle ilgili tüm bildiklerimizi baştan yazmaya aday.

Bu yeni sistem, sadece daha hızlı veya daha büyük bir model olmakla kalmıyor, aynı zamanda daha 'akıllı' bir yaklaşımla çalışıyor. Geleneksel LLM'lerin milyarlarca parametreyle, yani devasa bir veri yığınıyla çalıştığı bir ortamda, bu yeni model çok daha verimli ve insan beynine benzer bir mantıkla akıl yürütüyor. Bu başarı, yapay zekanın gelecekte çok daha az kaynakla, çok daha etkili ve insan benzeri düşünme becerileri sergileyebileceğinin en net kanıtı olarak görülüyor.