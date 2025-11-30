onedio
Komşularının Polise Şikayet Ettiği Çocuklarla Basketbol Oynayan NBA Oyuncusu Kimdir?

Dilara Bağcı Peker
30.11.2025 - 23:20

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranların sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster hız kesmeden devam ediyor. 30 Kasım Pazar akşamı yarışmacılara ilgi çekici sorular yöneltildi. Bu sorulardan bir tanesi de 100 bin TL değerindeki soru oldu. İzleyenler, bu sorunun cevabını araştırıyor.

Komşusunun Polise Şikayet Ettiği Çocuklara Destek Olmak İçin Mahallesine Gidip Onlarla Basketbol Oynayan NBA oyuncusu kimdir?

A: Kareem Abdul-Jabbar

B: Shaquille O'Neal

C: LeBron James

D: Michael Jordan

Doğru Cevap: B, yani Shaquille O'Neal

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
