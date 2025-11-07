onedio
Komedyen Cem Yılmaz'ın Lüks Saatinin Fiyatını Öğrenince Epey Şaşıracaksınız!

Cem Yılmaz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
07.11.2025 - 23:57

Komedyen Cem Yılmaz, yaptığı filmler ve gösterilerin yanı sıra satın aldığı ürünlerle de gündem oluyor. Cem Yılmaz'ın bir fotoğrafında kolundaki saati fark eden X kullanıcısı, saatin tüm özelliklerini bir çırpıda sıraladı. Bize de saatin fiyatını araştırmak kaldı.

Cem Yılmaz, bu defa yeni filmiyle değil lüks saatiyle gündem oldu.

X'te lüks saat incelemeleri yapan bir kullanıcı, Cem Yılmaz'ın bir fotoğrafındaki kol saatini fark edince engin bilgilerini ortaya dökmüş. Yılmaz'ın Furlan Marri markasının “Disco Volante” adlı saatini tercih ettiğini belirten kullanıcı özellikleri sıralayınca biz de fiyatını araştırdık.

Öncelikle Cem Yılmaz'ın saatine dair detayları buraya bırakalım:

Cem Yılmaz'ın lüks saati ne kadar merak ediyorsanız cevabı burada!

Furlan Marri'nin web sitesine baktığımızda Disco Volante adlı saatin ücretinin 2.500.00 İsviçre Frangı olduğunu gördük. Bizim para birimimizle 131.318,75 TL ediyor. Peki, siz bu saatin fiyatını nasıl buldunuz?

B M

cok guzel çakmaları.var a kaliteli. turkiyede yapılmıyor, her kullandıklarını gercek sanmayın bunların.

bibidibabidibup

Turkiyede yapilsa daha iyi. Bazi markalarin kapali carsi ve merter cakmalari orijinalden ayirt edilemiyo ciddi manada

okisi

benim saat 6000 İsveç frangı dicemde ondanda var reiste :D

bibidibabidibup

Furlanin tisortleri falan 40 frang. Saatin fiyatina bak hele