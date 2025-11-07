Miss Universe 2025'te Ülkemizi Temsil Eden Ceren Arslan Destek İstedi!
21 Kasım 2025'te başlayacak Miss Universe 2025'te ülkemizi Ceren Arslan temsil ediyor. Ülkemizi temsil etmek için Tayland'a uçan Ceren Arslan, Instagram hesabından yayınladığı videoyla destek ricasında bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
21 Kasım 2025’te Tayland’da düzenlenecek Miss Universe sahnesinde Türkiye'yi temsil edecek olan Ceren Arslan'dan mesaj var.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın