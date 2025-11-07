Miss Universe 2025'te Ülkemizi Temsil Eden Ceren Arslan Destek İstedi!

Ülkemizi temsil etmek için geçtiğimiz günlerde Tayland'a uçan Ceren Arslan, Instagram hesabından bir video yayınladı. Paylaştığı videoda ülkelerin temsilcilerini desteklediğinden bahseden Arslan, destek ricasında bulunarak şu paylaşımına şu notu ekledi:

Merhaba canım ülkem. Burada geçirdiğim kısa zamanda gördüm ki; ülkelerin desteği, temsilcinin ön planda olmasında, bir popülarite yakalayabilmesinde çok ama çok önemli. Herkes gibi tek seferlik olan hayat öykümün bu kısmında bu anları yaşayabilme fırsatım oldu, bu önemli evet ama daha da önemli olan şey bu temsili bu şanlı bayrak altında yapabiliyor olmak. Tıpkı diğer ülkeler gibi, beni yeterince göremediğiniz yerlerde “Türkiye nerede?” Diye sormanıza, yorumlarınız ve beğenilerinizle kız kardeşiniz için “aslan kesilmenize” ihtiyacım var. Eğer bende bir kusur görüyorsanız bunu döndüğümde konuşuruz; çünkü kardeşler böyle yapar ☺️

Bu cümlelerim gereksiz bir hırsın ya da hayalin cümleleri değil. Şimdi, buradayım. İnsan neyi başarabileceğini, neyin elinden gelmeyeceğini bilir. Ben de biliyorum ve bana inanın; geride kalmamız için, yok sayılmamız ya da önemsenmemiz için HİÇBİR GEREKÇE VE EKSİĞİMİZ YOK... Sadece size ve daha fazla desteğinize ihtiyacım var.

Elim kalbimde, ülkemin adını yeniden bağıracağım an için, Türkiye’nin her alanda her zaman olduğu gerçeğini bir kez daha hatırlatmak için orada olacağım. Sizleri de sağlam basan her adımımda yanımda hissetmek dileğiyle... Kraliçe adayınız Ceren 💕