Kombinin ve Saçların Tam İstediğin Gibi Olduğu Gün Dinlenecekler
Bazı günler vardır ya, saçın tam istediğin gibi olmuş, kombinin beklediğinden de iyi gözüküyor! Enerjin tam yerinde, aynaya baktığında kendini güçlü hissedersin ve bugünün güzel geçiceği başından bellidir. İşte bu playlist tam da o günler için hazırlandı! Kendine güvenini tavan yaptıracak, adımlarına ritim katacak ve içindeki ışığı dışarıya yansıtmanı sağlayacak şarkılarla dolu. 💅🏻💄💋
1. Ariana Grande - 7 rings
2. Fifth Harmony - That's My Girl
3. Billie Eilish - you should see me in a crown
4. Take Your Man - Mahogany LOX
5. M.I.A. - Bad Girls
6. Nelly Furtado - Promiscuous ft. Timbaland
7. Doja Cat - Boss B*tch
8. Dua Lipa - Don't Start Now
9. The Pussycat Dolls - When I Grow Up
10. (G)I-DLE – Queencard
11. Aliyah’s Interlude - IT GIRL
12. Tate McRae - Sports car
13. Paparazzi - Lady Gaga
14. Mariah Carey - Obsessed
