Kombinin ve Saçların Tam İstediğin Gibi Olduğu Gün Dinlenecekler

Bazı günler vardır ya, saçın tam istediğin gibi olmuş, kombinin beklediğinden de iyi gözüküyor! Enerjin tam yerinde, aynaya baktığında kendini güçlü hissedersin ve bugünün güzel geçiceği başından bellidir. İşte bu playlist tam da o günler için hazırlandı! Kendine güvenini tavan yaptıracak, adımlarına ritim katacak ve içindeki ışığı dışarıya yansıtmanı sağlayacak şarkılarla dolu. 💅🏻💄💋