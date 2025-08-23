Kocası Murat Özdemir'in Gözaltına Alınmasının Ardından Ebru Gündeş'in Eş Seçimleri X'te Büyük Goygoy Çıkardı!
Magazin dünyasının sevilen isimlerinden Ebru Gündeş, özel hayatıyla bir kez daha gündemin merkezine oturdu. Kocası Murat Özdemir’in dün gözaltına alınmasının ardından, sosyal medya adeta alev aldı.
X kullanıcıları, sanatçının eş seçimleri ve yaşanan gelişmeleri X'te goygoy malzemesi oldu!
Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, sadece sahnedeki başarısıyla değil, özel hayatıyla da yıllardır magazin gündeminin merkezinde. Gündeş’in evlilikleri adeta birer dönüm noktası niteliğinde…
Ebru Gündeş’in geçmişindeki en çok konuşulan olaylardan biri şüphesiz Reza Zarrab ile yaptığı evlilik bildiğiniz gibi.
Ebru Gündeş’in özel hayatı bir kez daha magazin gündemini sallarken, kocası Murat Özdemir’in gözaltına alınması X kullanıcılarının Gündeş'in eş seçimleriyle ilgili goygoyunu da beraberine getirdi!
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
