Kocası Murat Özdemir'in Gözaltına Alınmasının Ardından Ebru Gündeş'in Eş Seçimleri X'te Büyük Goygoy Çıkardı!

Ünlü sanatçı, ani evlilik kararları ve sonrasında yaşanan beklenmedik gelişmelerle sık sık konuşuluyor.

2024 yılında magazin dünyası büyük bir sürprizle karşılaşmıştı bildiğiniz gibi. Ebru Gündeş, iş insanı Murat Özdemir ile Dubai’de sessiz sedasız, bir törenle evlenme kararı almıştı.

Gündeş’in, bu evliliği gözlerden uzak tutması dikkat çekerken, 'sessiz' evliliğin aradan çok geçmeden bambaşka olaylarla yeniden gündeme gelmeye başladı.

Dün ortaya çıkan haberlere göre Murat Özdemir’in gözaltına alındığı iddia edildi. Bazı kaynaklar, Özdemir’in ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığını öne sürerken, bazı iddialar ise iş insanının “suç örgütü” dosyası kapsamında adının geçtiğini iddia etti. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, bu gelişme Gündeş’in özel hayatının yeniden masaya yatırılmasına neden oldu!