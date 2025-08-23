onedio
Kocası Murat Özdemir'in Gözaltına Alınmasının Ardından Ebru Gündeş'in Eş Seçimleri X'te Büyük Goygoy Çıkardı!

Kocası Murat Özdemir'in Gözaltına Alınmasının Ardından Ebru Gündeş'in Eş Seçimleri X'te Büyük Goygoy Çıkardı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.08.2025 - 11:14

Magazin dünyasının sevilen isimlerinden Ebru Gündeş, özel hayatıyla bir kez daha gündemin merkezine oturdu. Kocası Murat Özdemir’in dün gözaltına alınmasının ardından, sosyal medya adeta alev aldı. 

X kullanıcıları, sanatçının eş seçimleri ve yaşanan gelişmeleri X'te goygoy malzemesi oldu!

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, sadece sahnedeki başarısıyla değil, özel hayatıyla da yıllardır magazin gündeminin merkezinde. Gündeş’in evlilikleri adeta birer dönüm noktası niteliğinde…

Ünlü sanatçı, ani evlilik kararları ve sonrasında yaşanan beklenmedik gelişmelerle sık sık konuşuluyor.

2024 yılında magazin dünyası büyük bir sürprizle karşılaşmıştı bildiğiniz gibi. Ebru Gündeş, iş insanı Murat Özdemir ile Dubai’de sessiz sedasız, bir törenle evlenme kararı almıştı.

Gündeş’in, bu evliliği gözlerden uzak tutması dikkat çekerken, 'sessiz' evliliğin aradan çok geçmeden bambaşka olaylarla yeniden gündeme gelmeye başladı.

Dün ortaya çıkan haberlere göre Murat Özdemir’in gözaltına alındığı iddia edildi. Bazı kaynaklar, Özdemir’in ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığını öne sürerken, bazı iddialar ise iş insanının “suç örgütü” dosyası kapsamında adının geçtiğini iddia etti. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, bu gelişme Gündeş’in özel hayatının yeniden masaya yatırılmasına neden oldu!

Ebru Gündeş’in geçmişindeki en çok konuşulan olaylardan biri şüphesiz Reza Zarrab ile yaptığı evlilik bildiğiniz gibi.

2010 yılında evlenen çift, bir yıl sonra kızları Alara’yı kucaklarına almış, ancak bu evlilik masalsı bir şekilde başlayıp fırtınalı şekilde son bulmuştu.

2013’te Zarrab, Türkiye’de gündemi sarsan 17 Aralık operasyonu kapsamında gözaltına alınmış, daha sonra ABD’de yargılanan iş insanı, kara para aklama ve ambargo delme suçlamalarıyla uzun süre manşetlerden inmemişti. Gündeş ise yıllarca sessizliğini korumuş ama en sonunda dayanamamıştı!

2021 yılında Bodrum Aile Mahkemesi’ne başvuran sanatçı, “evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı” gerekçesiyle boşanma davası açmış, çift kısa sürede yollarını ayırmış ve kızlarının velayeti Gündeş’e verilmişti.

Ebru Gündeş’in özel hayatı bir kez daha magazin gündemini sallarken, kocası Murat Özdemir’in gözaltına alınması X kullanıcılarının Gündeş'in eş seçimleriyle ilgili goygoyunu da beraberine getirdi!

