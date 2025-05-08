Kızılcık Şerbeti'nden Vedasıyla Olay Yaratmıştı: Sibel Taşçıoğlu'dan Hayranlarına Güzel Haber!
Her hafta Cuma günü yayınlanan ve dizi sektörünün son yıllarda en çok konuşulan yapımlarından olan Kızılcık Şerbeti'nin oyuncuları her hareketiyle konuşulmaya devam ediyor. İzleyenler bilir Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu diziden olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Diziden çıktıktan sonra da izleyici olarak yorum yapmaya devam eden Taşçıoğlu, geçtiğimiz bölümde cenaze sahnesinde hepimizi gözyaşlarına boğan Doğukan Güngör ve Emrah Altıntoprak'ı başarılı oyunculuklarından dolayı tebrik etmişti.
Son olarak Sibel Taşçıoğlu, Emrah Altıntoprak ve dizinin Zülkar'ı Bahtiyar Memilli'nin hayranlarıyla buluşacağı duyuruldu.
İşte detaylar...
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Gerek oyuncu kadrosu, gerek hikayesiyle izlenme rekorları kıran Kızılcık Şerbeti 99. bölümü geride bıraktı.
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Kızılcık Şerbeti'nin başrolü Sibel Taşçıoğlu veda paylaşımında şu sözlere yer vermişti:
Son olarak yaptığı bir hamle diziden isteyerek çıkmadığını ortaya koymuştu.
Son olarak Kızılcık Şerbeti izleyicisine güzel haber geldi. Özellikle de Taşçıoğlu'nun diziden çıkarılmasına üzülenlere...
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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