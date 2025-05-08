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Kızılcık Şerbeti'nden Vedasıyla Olay Yaratmıştı: Sibel Taşçıoğlu'dan Hayranlarına Güzel Haber!

Kızılcık Şerbeti'nden Vedasıyla Olay Yaratmıştı: Sibel Taşçıoğlu'dan Hayranlarına Güzel Haber!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
08.05.2025 - 11:52

Her hafta Cuma günü yayınlanan ve dizi sektörünün son yıllarda en çok konuşulan yapımlarından olan Kızılcık Şerbeti'nin oyuncuları her hareketiyle konuşulmaya devam ediyor. İzleyenler bilir Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu diziden olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Diziden çıktıktan sonra da izleyici olarak yorum yapmaya devam eden Taşçıoğlu, geçtiğimiz bölümde cenaze sahnesinde hepimizi gözyaşlarına boğan Doğukan Güngör ve Emrah Altıntoprak'ı başarılı oyunculuklarından dolayı tebrik etmişti. 

Son olarak Sibel Taşçıoğlu, Emrah Altıntoprak ve dizinin Zülkar'ı Bahtiyar Memilli'nin hayranlarıyla buluşacağı duyuruldu.

İşte detaylar...

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Gerek oyuncu kadrosu, gerek hikayesiyle izlenme rekorları kıran Kızılcık Şerbeti 99. bölümü geride bıraktı.

Gerek oyuncu kadrosu, gerek hikayesiyle izlenme rekorları kıran Kızılcık Şerbeti 99. bölümü geride bıraktı.

Önümüzdeki hafta 100. bölümüyle karşımıza çıkacak olan sevilen dizinin son bölümünde Fatih'in Defne ile yakınlaşması hepimizi şok etmişti. Yeni bölüm fragmanında da görünen o ki Doğa ve Fatih'in arası tekrar açılacak. 

Sibel Taşçıoğlu'nun canlandırdığı Pembe karakterinin ölümü sonrası Mustafa'nın ise ne zaman iyileşeceği merak konusu.

Hatırlarsanız 97. bölümde Işıl'ın hain planı başarıya ulaşmış ve Pembe hastanede hayatını kaybetmişti. Taşçıoğlu'nun diziye vedası birçok tartışmayı da beraberinde getirmişti.

Kızılcık Şerbeti'nin başrolü Sibel Taşçıoğlu veda paylaşımında şu sözlere yer vermişti:

Kızılcık Şerbeti'nin başrolü Sibel Taşçıoğlu veda paylaşımında şu sözlere yer vermişti:

'3 sezon boyunca kalbimin en derin yerinden can verdiğim bir hikayeye bugün veda ediyorum. Her anı, her sahnesi, her dostluğu unutulmaz. Birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarıma, kamera önünde ve arkasında emeği geçen herkese, canlarım ,tüm oyuncu arkadaşlarıma, beni sevgiyle kucaklayan izleyicimize minnetle. Hoşçakalın... Hepinizi çok seviyorum' 

Daha sonra dizinin senaristi Zeynep Gür'ü Instagram'dan takipten çıkarmıştı. Gür'den de açıklama gelmiş ve ortalık iyice karışmıştı:

'Vallahi bende haberlerden öğrendim takipten çıktığını. Bu bir hikaye meselesiydi. Hep profesyonel düşündüm ve böyle devam edecek. Dizi mantığında hikaye esastır. Bizim amacımız da hikayenin bir otuz bölüm daha devam etmesidir. Ben kendisini takip ediyorum. Tepkilerin sosyal medyadan verilmesini de biraz çocukça buluyorum. Şahane oyunculuğu için de kendisine teşekkür ediyorum.'

Son olarak yaptığı bir hamle diziden isteyerek çıkmadığını ortaya koymuştu.

Son olarak yaptığı bir hamle diziden isteyerek çıkmadığını ortaya koymuştu.

Instagram hesabından bir arkadaşının paylaşımını alıntılaması gündem olan Sibel Taşçıoğlu, 'Bir dev oyuncu gitti dizi kaybetti' yazan arkadaşına 'İyi ki varsın' yanıtını vermişti.

Senaristler bir yana Taşçıoğlu oyuncu arkadaşlarıyla ise diziden sonra da iletişimi koparmadı. Hatta cenaze sahnesinde dizideki çocukları Nursema, Fatih ve Mustafa'ya övgü yağdırdı, üç genç oyuncuyu etiketleyerek 'Harika oynadınız canlarım... Sonuna kadar parlayın.' yazdı.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Son olarak Kızılcık Şerbeti izleyicisine güzel haber geldi. Özellikle de Taşçıoğlu'nun diziden çıkarılmasına üzülenlere...

Son olarak Kızılcık Şerbeti izleyicisine güzel haber geldi. Özellikle de Taşçıoğlu'nun diziden çıkarılmasına üzülenlere...

Kızılcık Şerbeti oyuncularından Emrah Altıntoprak, Bahtiyar Memilli ve Sibel Taşçıoğlu 9 Mayıs Cuma günü saat 19:00'da Marmara Park'ta hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. 

Taşçıoğlu diziden çıktıktan sonra dinlenmeye odaklanmış ve kendini tatile vermişti. Sosyal medya hesabından da sık sık tatilden kareler paylaşmaya devam ediyor. Vedasının ardından sevenleriyle buluşması merakla bekleniyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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