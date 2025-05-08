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Aynı Gözler, Aynı İfade: La Toya Jackson'ın Estetikli Hali Abisi Michael Jackson'ı Hatırlattı

Aynı Gözler, Aynı İfade: La Toya Jackson'ın Estetikli Hali Abisi Michael Jackson'ı Hatırlattı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
08.05.2025 - 10:52

Michael Jackson’ın annesi Katherine Jackson 95 yaşına bastı. Aile arasında yapılan doğum günü kutlaması yıllardır birlikte görüntülenmeyen Jackson üyelerini yeniden bir araya getirdi. La Toya Jackson’ın yıllar içinde yaptırdığı estetiklerle git gide ağabeyi Michael’a benzemesi dikkat çekti. 

İşte detaylar...

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Pop müziğin dünya çapında en büyük ikonlarından biri olan Michael Jackson, sadece şarkılarıyla değil, sahne performansı, dansları ve özel hayatıyla da tarihe damga vurmuş bir efsane.

Pop müziğin dünya çapında en büyük ikonlarından biri olan Michael Jackson, sadece şarkılarıyla değil, sahne performansı, dansları ve özel hayatıyla da tarihe damga vurmuş bir efsane.

Billie Jean, Thriller, Beat It, Smooth Criminal gibi klasikleşmiş parçalarıyla müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran Jackson, Moonwalk dansıyla bir döneme adını verdi. Milyonlarca albüm satışı, dolup taşan stadyum konserleri ve ödülleriyle 80’li ve 90’lı yıllara damgasını vuran Jackson, aynı zamanda çocukluğundan itibaren medyanın da en çok ilgisini çeken isimlerden biriydi.

2009 yılında henüz 50 yaşındayken hayatını kaybetmesi, dünya genelinde büyük yankı uyandırmış ve ölümü uzun süre tartışılmıştı. Gerek doktorunun ihmali, gerekse özel hayatına dair soru işaretleri, Michael Jackson’ın ölümünü bugüne kadar hala tam anlamıyla kapanmamış bir dosya haline getirdi. Ancak onun ardında bıraktığı dev miras ve efsane kimliği yıllar geçse de silinmedi.

İşte bu efsanenin ardında kalan en önemli figürlerden biri olan annesi Katherine Jackson, geçtiğimiz gün 95 yaşına bastı.

İşte bu efsanenin ardında kalan en önemli figürlerden biri olan annesi Katherine Jackson, geçtiğimiz gün 95 yaşına bastı.

Aile arasında düzenlenen doğum günü kutlaması uzun süredir ortalarda görünmeyen Jackson ailesi üyelerini aynı karede buluşturdu. Kırmızı kıyafeti, ve zarif duruşuyla kameraya yansıyan Katherine Jackson’ın yanında kızı La Toya Jackson yer aldı. 

La Toya’nın, yüz hatları ve makyajıyla ağabeyi Michael Jackson’a olan dikkat çekici benzerliği sosyal medyada gündem oldu. Pek çok kullanıcı, “Estetiği fazla kaçırmış”, “Abisine benzemiş” yorumlarıyla La Toya’nın görünümüne dikkat çekti.

Görsellerdeki bir diğer dikkat çeken isim ise şapkalı haliyle tanınan Jackie Jackson, yani Michael’ın ağabeyi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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