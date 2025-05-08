Aynı Gözler, Aynı İfade: La Toya Jackson'ın Estetikli Hali Abisi Michael Jackson'ı Hatırlattı
Michael Jackson’ın annesi Katherine Jackson 95 yaşına bastı. Aile arasında yapılan doğum günü kutlaması yıllardır birlikte görüntülenmeyen Jackson üyelerini yeniden bir araya getirdi. La Toya Jackson’ın yıllar içinde yaptırdığı estetiklerle git gide ağabeyi Michael’a benzemesi dikkat çekti.
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Pop müziğin dünya çapında en büyük ikonlarından biri olan Michael Jackson, sadece şarkılarıyla değil, sahne performansı, dansları ve özel hayatıyla da tarihe damga vurmuş bir efsane.
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İşte bu efsanenin ardında kalan en önemli figürlerden biri olan annesi Katherine Jackson, geçtiğimiz gün 95 yaşına bastı.
Görsellerdeki bir diğer dikkat çeken isim ise şapkalı haliyle tanınan Jackie Jackson, yani Michael’ın ağabeyi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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