Aynı Gözler, Aynı İfade: La Toya Jackson'ın Estetikli Hali Abisi Michael Jackson'ı Hatırlattı

Billie Jean, Thriller, Beat It, Smooth Criminal gibi klasikleşmiş parçalarıyla müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran Jackson, Moonwalk dansıyla bir döneme adını verdi. Milyonlarca albüm satışı, dolup taşan stadyum konserleri ve ödülleriyle 80’li ve 90’lı yıllara damgasını vuran Jackson, aynı zamanda çocukluğundan itibaren medyanın da en çok ilgisini çeken isimlerden biriydi.

2009 yılında henüz 50 yaşındayken hayatını kaybetmesi, dünya genelinde büyük yankı uyandırmış ve ölümü uzun süre tartışılmıştı. Gerek doktorunun ihmali, gerekse özel hayatına dair soru işaretleri, Michael Jackson’ın ölümünü bugüne kadar hala tam anlamıyla kapanmamış bir dosya haline getirdi. Ancak onun ardında bıraktığı dev miras ve efsane kimliği yıllar geçse de silinmedi.