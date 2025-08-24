Kıvanç Tatlıtuğ'dan Cansız Bedenine Ulaşılan Arkadaşı Halit Yukay İçin İlk Paylaşım
İş insanı Halit Yukay Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere denize açılmış ancak teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunmuştu. Arama çalışmalarının üstünden tam 19 gün geçmesinin ardından acı haber geldi. Halit Yukay'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kendisiyle son iletişim kuran kişi olduğu ortaya çıkan Kıvanç Tatlıtuğ, yakın arkadaşının vefat haberinin ardından ilk paylaşımı yaptı.
Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere denize açılan iş insanı Halit Yukay'ın cansız bedenine 19 gün sonra ulaşıldı.
Halit Yukay'la telefonla konuşurken birden irtibatın kesildiğini söyleyen Kıvanç Tatlıtuğ, arkadaşının bulunması için yardım çağrısında bulunmuştu.
Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaşımı:
