Kıvanç Tatlıtuğ'dan Cansız Bedenine Ulaşılan Arkadaşı Halit Yukay İçin İlk Paylaşım

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.08.2025 - 16:06

İş insanı Halit Yukay Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere denize açılmış ancak teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunmuştu. Arama çalışmalarının üstünden tam 19 gün geçmesinin ardından acı haber geldi. Halit Yukay'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kendisiyle son iletişim kuran kişi olduğu ortaya çıkan Kıvanç Tatlıtuğ, yakın arkadaşının vefat haberinin ardından ilk paylaşımı yaptı.

Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere denize açılan iş insanı Halit Yukay'ın cansız bedenine 19 gün sonra ulaşıldı.

5 Ağustos günü saat 14.30 civarında Balıkesir’in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında, denizde seyir halinde olan bir ticari gemiden yapılan ihbarla ortaya çıkan olayda Halit Yukay'ın teknesi parçalanmış ve yarı batık şekilde bulunmuştu. Kendisine ulaşılamayan Yukay'ın cansız bedenine tam 19 gün sonra ulaşıldı.

Halit Yukay'la telefonla konuşurken birden irtibatın kesildiğini söyleyen Kıvanç Tatlıtuğ, arkadaşının bulunması için yardım çağrısında bulunmuştu.

Halit Yukay'ın yanına gideceği öğrenilen Tatlıtuğ'un açıklamaları doğrultusunda arama bölgesi yön değiştirmişti. Kıvanç Tatlıtuğ, arkadaşının vefat haberinin ardından ilk paylaşımını yaptı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaşımı:

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
